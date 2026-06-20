คดีพลิก! อัยการสั่งไม่ฟ้อง “บุญฤทธิ์” อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน คดียาเสพติด-ฟอกเงิน
คดีพลิก! อัยการสั่งไม่ฟ้อง “บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์” อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน ในคดียาเสพติด-ฟอกเงิน รอ ผบ.ตร. พิจารณา เพื่อสรุปคดี
ความคืบหน้าคดี นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ อดีตผู้สมัคร สส.กทม. เขต 33 ของพรรคประชาชน ซึ่งเคยตกเป็นข่าวดังในช่วงการเลือกตั้งปี 2569 ที่ผ่านมา จากกรณีที่ถูกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านและแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการฟอกเงิน จนเป็นเหตุให้พรรคต้องเร่งเปลี่ยนตัวผู้สมัครในพื้นที่ ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดมีรายงานว่าพนักงานอัยการเจ้าของสำนวนมีคำสั่งไม่ฟ้องในคดีดังกล่าวแล้ว เนื่องจากคดีได้พ้นกำหนดระยะเวลาฝากขังผู้ต้องหาไปแล้ว และพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง
ทั้งนี้กระบวนการตามกฎหมายยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากสำนวนจะต้องถูกส่งให้ ผบ.ตร. พิจารณาว่าจะเห็นพ้องกับคำสั่งไม่ฟ้องหรือไม่ หาก ผบ.ตร. เห็นชอบกับความเห็นของอัยการ คดีจะสิ้นสุดลงในชั้นพนักงานอัยการ แต่หากมีความเห็นแย้งจะต้องส่งสำนวนพร้อมความเห็นที่แตกต่างไปยังอัยการสูงสุด (อสส.) เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป
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