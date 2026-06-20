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ชื่นชม ผู้กองปอนด์ พนง.สอบสวน กองปราบปราม สอบได้ อันดับที่ 1 เนติบัณฑิต สมัยที่ 78

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 มิ.ย. 2569 12:01 น.| อัปเดต: 20 มิ.ย. 2569 12:01 น.
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ชื่นชม ผู้กองปอนด์ “ร.ต.อ.ตระการศักดิ์ ชูแก้ว” พนง.สอบสวน กองปราบปราม สอบได้ อันดับที่ 1 เนติบัณฑิต สมัยที่ 78

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับ ร.ต.อ.ตระการศักดิ์ ชูแก้ว หรือ ผู้กองปอนด์ รองสารวัตร (สอบสวน) กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 75 ด้วยการสอบได้ อันดับที่ 1 เนติบัณฑิต สมัยที่ 78

โดยเมื่อวานนี้ (19 มิ.ย. 69) ทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รายงานและแสดงความยินดีต่อ ผู้กองปอนด์ ระบุว่า

“พล.ต.ท.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ แสดงความยินดีและมอบรางวัล พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ ร.ต.อ.ตระการศักดิ์ ชูแก้ว รองสารวัตร (สอบสวน) กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 75 ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ด้วยการสอบได้ อันดับที่ 1 เนติบัณฑิต สมัยที่ 78

“ผู้กองปอนด์” จบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาการบริหารงานตำรวจ) นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 75 เกียรตินิยมอันดับ 1 คะแนนสูงสุดอันดับ 1 และนิติศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 1เกียรตินิยมอันดับ 1 คะแนนสูงสุดอันดับ 1 นับเป็นรุ่นแรกที่สำเร็จการศึกษา รป.บ.(ตร) และ นิติศาสตรบัณฑิต ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เทียบผลการศึกษา) จบการศึกษา MSc, Applied Data Science, University of Essex ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ล่าสุดในการสอบเนติบัณฑิต สมัยที่ 78 คว้าคะแนนสูงสุดอันดับ 1

ร.ต.อ.ตระการศักดิ์ ชูแก้ว เป็นตำรวจกองปราบ เป็นพนักงานสอบสวนรุ่นใหม่ผู้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ความรู้ความสามารถระดับท็อป พัฒนาตัวเองตลอดเวลา เรียนดี ใฝ่รู้ ตั้งใจทำหน้าที่

มีผลงานโดดเด่น ในปี 2568 ร่วมสืบสวนและดำเนินคดีจับกุมอดีตเอเยนต์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ ซึ่งทำหน้าที่จัดหาบัญชีม้าและจัดหาบุคคลเข้าสู่เครือข่ายอาชญากรรมในปอยเปต ประเทศกัมพูชา ก่อนขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการรายอื่น สกัดกั้นการหลอกลวงประชาชนทางออนไลน์

ต้นปี 2569 ร่วมดำเนินคดีและติดตามจับกุม “สัปเหร่อสนม” ผู้ต้องหาคดีล่วงละเมิดทางเพศหญิงหลายราย ซึ่งอาศัยความเชื่อและพิธีกรรมเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์จากผู้เสียหาย พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลเพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ผู้เสียหายอย่างเต็มที่ และมีส่วนร่วมในปฏิบัติการ “ย้อนเกล็ดมังกร” บูรณาการการทำงานร่วมกับกรมการปกครอง ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จับกุมเครือข่ายทุจริตทางทะเบียนและสวมสิทธิทางสัญชาติไทยโดยมิชอบ รวม 6 ราย พร้อมดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่รัฐ

ร.ต.อ.ตระการศักดิ์ ชูแก้ว เป็นตำรวจมือดี มีความรู้ ผลงานสืบสวนสอบสวนจับกุม ผลการวัดระดับความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง “ตำรวจมืออาชีพ”

สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความยินดีกับตำรวจทุกนายที่ผ่านการสอบไล่ได้ชั้นความรู้เนติบัณฑิต สมัยที่ 78″

ชื่นชม ผู้กองปอนด์ พนง.สอบสวน กองปราบปราม สอบได้ อันดับที่ 1 เนติบัณฑิต สมัยที่ 78-1

อ้างอิงจาก : FB สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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