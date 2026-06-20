ปู มัณฑนา สวนกระแสสังคม โพสต์ชื่นชมเพจดัง ตุ๊ดส์review กลางโซเชียล ลั่น “พูดถูกใจคนไทยค่อนประเทศ” คาดโยงปมวิจารณ์รายการดัง
จากกรณีดรามาเพจดัง ตุ๊ดส์review ออกมาโพสต์แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ใบหน้าของ หญิง รฐา รวมถึงวิจารณ์การนำเสนอเนื้อหาในรายการ โหนกระแส จนกลายเป็นกระแสร้อนสะเทือนทั้งวงการสื่อและวงการนักแสดง
ล่าสุดท่ามกลางเสียงชาวเน็ตที่ไม่เห็นด้วยในการตั้งตัวเป็นไม้บรรทัดวัดคนอื่นของเพจดังซึ่งดูไม่เหมาะสมและไม่สมควร แต่ทางด้าน ปู มัณฑนา ได้ออกมาเคลื่อนไหวแบบสวนกระแสสังคม โดยโพสต์ชื่นชมเพจ ตุ๊ดส์review ลงในหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “ชื่นชมตุ๊ดซี่รีวิวนะคะ พูดได้ถูกใจประชาชนค่อนประเทศ”
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อ้างอิงจาก : FB Pou Mantana
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