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น้องฟ้าใส สารภาพ “โกหก” แม่-ทีมงาน สวมรอยเบิกเงิน 8 หมื่น แถมกุเรื่องจนดรามาลุกลาม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 มิ.ย. 2569 11:02 น.| อัปเดต: 20 มิ.ย. 2569 11:03 น.
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น้องฟ้าใส สารภาพ "โกหก" แม่-ทีมงาน สวมรอยเบิกเงิน 8 หมื่น แถมกุเรื่องจนดรามาลุกลาม

น้องฟ้าใส สารภาพ “โกหก” แม่-ทีมงานเก่า สวมรอยเบิกเงิน 8 หมื่น แถมกุเรื่องจนดรามาลุกลาม ขอโทษทุกคน ยันหลังจากนี้จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ความคืบหน้าสำหรับกรณีดรามาของ น้องฟ้าใส และคุณแม่ดา อดีตสองแม่ลูกที่ทาง สไปร์ท SPD รับอุปการะ ก่อนจะขอแยกตัวออกมาโดยแม่ฟ้าใสให้เหตุผลว่า เกรงใจ ให้มาเยอะแล้ว จากนั้นก็เห็นทั้งคู่แม่ลูกไปอยู่ในความดูแลของ นุ้งตี้ ดาวติ๊กต็อกคนดัง

ไม่นานก็มีคนตั้งคำถามเรื่องเงินเกือบแสนที่ทาง SPD ให้เอาไว้ก้อนสุดท้ายยังออยู่หรือไม่ ทั้งยังมีหลักฐานทยอยหลุดออกมาว่าฟ้าใสไม่ไปเรียนต่อตามที่เคยพูดกับ สไปร์ท SPD เอาไว้ และพี่ชายก็ดาวน์รถจักรยานยนต์คันใหม่ หลังจากฟ้าใสออกมาจาก SPD ด้วย ซ้ำยังมีประเด็นเรื่องฟ้าใสมีแฟนแล้ว รวมถึงแม่น้องฟ้าใสโทรไปด่าฉ่ำทีมงาน SPD ลั่น ไม่ให้มายุ่งต่างคนต่างอยู่ จนกลายเป็นดรามาใหญ่สะเทือนวงการไปเมื่อไม่นานมานี้

สรุปดรามา น้องฟ้าใส ย้ายจาก SPD ไปให้ นุ้งตี้ ดาวติ๊กต็อกดูแล ชาวเน็ตเตือนออกมาด่วน!

ล่าสุด (19 มิ.ย. 69) น้องฟ้าใส และแม่ดา ขึ้นไลฟ์ช่องติ๊กต็อก ก่อนที่ทางช่อง ซิกเซ้น ดนัย ร่วมขึ้นไลฟ์ด้วยก่อนจะสวมบทเป็นตัวแทนหมู่บ้านสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวทั้งหมด เพื่อให้คู่แม่ลูกได้ตอบคำถามสังคมที่คาใจกันอยู่

เปิดความจริง ปมเงิน 5 แสนหายไปไหน?

เริ่มจาก “ซิกเซ้น ดนัย” เป็นตัวแทนหมู่บ้านเข้ามาสัมภาษณ์เพื่อถามคำถามที่สังคมคาใจ โดยทาง “แม่ดา” แม่น้องฟ้าใส ยืนยันชัดเจนว่า ได้รับเงินจากบริษัทเก่ามาจริง แต่ไม่ได้ได้มาเป็นก้อนใหญ่หลักแสนในคราวเดียว แม่จะได้เงินเป็นรายอาทิตย์ อาทิตย์ละ 2,500 บาท ซึ่งเงินส่วนนี้หักรวมมาจากค่ารับงานรีวิวของน้อง โดยเอามาเป็นค่าใช้จ่ายประจำวัน ค่าไปโรงเรียน ค่ากิน และค่าอาหารแมว

นุ้งตี้ อินฟลูฯ ชื่อดัง ที่เข้ามาเป็นผู้ดูแลคนใหม่ให้ แม่และน้องฟ้าใส ช่วยยืนยันอีกเสียง จากการเช็กสเตทเมนต์ว่า ไม่มีเงินก้อนเข้าบัญชีหลักแสน แต่จะเป็นยอดหลักพันหลักหมื่นที่แม่ทยอยเบิก เช่น เบิก 80,000 บาท, 20,000 บาท และ 5,000 บาท ซึ่งเบิกมาใช้เรื่อย ๆ จนเงินหมดไปเอง ส่วนเงินก้อนสุดท้ายตอนที่แยกตัวออกมา ไม่ใช่ยอด 300,000 บาท แต่เป็นยอดเงิน 50,000 บาท

น้องฟ้าใส สารภาพ โกหก แม่-ทีมงาน สวมรอยเบิกเงิน 8 หมื่น แถมกุเรื่องจนดรามาลุกลาม-2

แชตหลุดเบิกเงิน 8 หมื่น สรุปใครพิมพ์?

จากประเด็นแชตหลุดที่ดูเหมือนแม่ทักไปขอเบิกเงิน 80,000 บาท แล้วบอกทีมงานเก่าว่าจะแบ่งให้ฟ้าใสแค่ 2,000 บาทนั้น น้องฟ้าใส สารภาพในไลฟ์เมื่อคืนนี้ว่า “ตนเป็นคนพิมพ์เองทั้งหมด ไม่ใช่คุณแม่” น้องฟ้าใส ยอมรับว่า โกหกและสวมรอยเป็นแม่ เพื่อไปขอเบิกเงินจากบริษัทเก่า เพราะตัวเองอยากได้เงินก้อนเยอะ ๆ

นุ้งตี้ เสริมว่า ดูจากภาษาการพิมพ์ก็รู้ว่าไม่ใช่แม่ และแม่มารู้เรื่องการเบิกเงินนี้จริง ๆ ก็ตอนที่เงินเข้าบัญชีแล้ว

ฟ้าใส ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เอาเงินไปซื้อไอแพด ซื้อของใช้เข้าบ้าน ไปเที่ยวทำบุญ ซื้ออาหารแมว ข้าวสาร และน้ำดื่ม นอกจากนี้ยังนำเงินไปดาวน์รถมอเตอร์ไซค์ให้พี่ชาย 2 คน คนละ 20,000 บาท

น้องฟ้าใส สารภาพ โกหก แม่-ทีมงาน สวมรอยเบิกเงิน 8 หมื่น แถมกุเรื่องจนดรามาลุกลาม-3

เคลียร์ใจ ปมแม่โทรวีนทีมงานเก่า (SPD)

แม่ดา แม่น้องฟ้าใส ชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่า “สาเหตุที่โทรไปวีนทีมงานเก่า เพราะฟ้าใสมาฟ้องแม่ว่า “ทีมงานเก่าโทรมาถามว่าเงินหมดหรือยัง” แม่เลยปรี๊ดแตก ซึ่งตอนนี้แม่ได้กล่าวขอโทษพี่ๆ ทีมงานเก่าแล้ว”

ฟ้าใสสารภาพว่า โกหกแม่ว่าทีมงานเก่าโทรมาทวงถามเรื่องเงิน และเรื่องที่บอกว่าคบกับพี่สิงหา ก็เป็นคนแต่งเรื่องขึ้นมาเองทั้งหมด

ท้ายที่สุด ฟ้าใสได้เอ่ยปากกราบขอโทษพี่ ๆ ทีมงานเก่าอย่างเป็นทางการ ที่ตัวเองเป็นคนโกหก จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดและกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้

น้องฟ้าใส สารภาพ โกหก แม่-ทีมงาน สวมรอยเบิกเงิน 8 หมื่น แถมกุเรื่องจนดรามาลุกลาม-1

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อ้างอิงจาก : FB อรรถรส

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 20 มิ.ย. 2569 11:02 น.| อัปเดต: 20 มิ.ย. 2569 11:03 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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