อินฟลูฯ สายเลี้ยงลูก แฉวีกรรม เพจดังเมนต์ด้อยค่าคลิปตลกสอนลูก ‘เป็นคนให้ได้ก่อนเป็นแม่’
แม่ไก่ Mommy Chicky อินฟลูเอนเซอร์สายครอบครัว โพสต์เดือดแฉวีกรรม เพจดังคอมเมนต์ด้อยค่าคลิปตลกสอนลูก ‘เป็นคนให้ได้ก่อนเป็นแม่’
เรียกได้ว่ากระแสดรามาร้อนปมการวิจารณ์แบบรุนแรงของเพจดัง ตุ๊ดส์review ที่ออกมาตำหนิติเตียนใบหน้าของ หญิง รฐา รวมถึงการนำเสนอเนื้อหาในรายการ โหนกระแส จนกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่คนทั้งวงการออกมาพูดถึงกันอย่างมากมาย แม้ตัว หนุ่ม กรรชัย เองก็ยังอดรนทนไม่ไหว
สรุปดรามา เพจดังตั้งตัวเป็นนักวิจารณ์! ติ หญิง รฐา หน้าผากตึง ลามไปถึง โหนกระแส
ล่าสุด แม่ไก่ Mommy Chicky อินฟลูเอนเซอร์สายครอบครัว เจ้าของคอนเทนต์สอนลูกแบบตลก ๆ ได้ออกมาโพสต์ข้อความพูดถึงเพจดังที่กำลังเป็นที่พูดถึงอยู่ตอนนี้ด้วย โดยแม่ไก่เผยว่า ครั้งหนึ่งเคยถูกเพจนี้เข้ามาคอมเมนต์ด้อยค่าว่า “เป็นคนให้ได้ก่อน ค่อยเป็นแม่”
แม่ไก่ ร่ายยาวผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า “เขาต้องเป็น “คน” ให้ได้ก่อน แล้วค่อยเป็น “แม่” คน ฟังคำนี้ แล้ว ยังจุก จี๊ดใจ ไม่หาย….ทำไมคนที่ไม่เคยรู้จักกัน ไม่เคยเห็นกันดูคลิปไม่กี่นาที ถึงได้เอาเหตุผลของตัวเองมาเป็นที่ตั้งในการตัดสินคนอื่น…แต่..ฉันคือแม่ไก่กะต๊าก55+ แม้ในใจฉันจะเจ็บจี๊ด แต่ ฉันจะไม่ให้ค่า ฉันจะไม่ให้แสง ฉันจะไม่ตอบโต้ อะไรทั้งนั้น ฉันจะเลี้ยงลูกฉันให้มีความสุขที่สุดเท่าที่แม่คนนึงจะทำได้
แม้จะไม่มีใครเคยเห็นว่าฉันต้อง ต่อสู้ อดทน กัดฟัน กับคำว่า “แม่” ขนาดไหน สู้เพื่อลูกน้อยของฉัน กะเตงลูกไปหาลูกค้า กะเตงลูกไปหายอด ฉันก็ทำมาแล้ว..
วิจารณ์คนอื่นเค้าไว้มาก มาถึงวันนี้คุณก็ต้องรับกับคำวิจารณ์ของคนอื่นให้ได้เหมือนกัน ขอนุญาตใช้คำพูดคล้าย ๆ พ่อหน่วง “หน้าจออยู่ที่ปลายนิ้วถ้าไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่าน ไม่ต้องดูค่ะ”
ตั้งแต่ทำเพจมานี่คือโพสต์แรกที่ ดราม่าแล้วก็จะขอเป็นโพสต์สุดท้ายโพสต์เดียวเท่านั้น เพราะคนที่มาดูเพจนี้จะต้องมีรอยยิ้มและความสุขเท่านั้นค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สรุปดรามา เพจดังตั้งตัวเป็นนักวิจารณ์! ติ หญิง รฐา หน้าผากตึง ลามไปถึง โหนกระแส
- เบียร์ เดอะวอยซ์ รับเคยร่วมงาน เพจดัง ก่อนถูกวิจารณ์เชิงตัดสินแบบผิด ๆ
อ้างอิงจาก : FB Mommy Chicky
ติดตาม The Thaiger บน Google News: