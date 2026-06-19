สาวจีนช็อก! หมอผ่าพยาธิในแขน ยาว 10 ซม. ออกจากก้อนเนื้อ หลังทรมานนานนับปี
สาวจีนช็อก! หมอผ่าพยาธิในแขน ยาว 10 ซม. ออกจากก้อนเนื้อ หลังทรมานนานนับปี ต้นเหตุใช้เขียงหั่นกบดิบปนอาหารสุก
กลายเป็นเรื่องราวสุดขนลุก เมื่อแพทย์ในเมืองเซินเจิ้น ทางตอนใต้ของจีน ต้องผ่าตัดนำพยาธิที่ยังมีชีวิตอยู่ถึง 2 ตัว ออกจากแขนของผู้หญิงคนหนึ่ง โดยพยาธิแต่ละตัวมีความยาวถึง 10 เซนติเมตร
หญิงแซ่หวังสังเกตเห็นก้อนเนื้อผิดปกติที่แขนของตัวเองเมื่อปีที่แล้ว ในตอนแรกก้อนเนื้อมีขนาดเล็ก แต่ค่อยๆ โตขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดก็มีขนาดเท่าไข่นกกระทา พร้อมกับอาการปวดบวมที่ทนแทบไม่ไหว เธอจึงตัดสินใจเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลประชาชนเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง เมื่อแพทย์ผ่าตัดเข้าไปดู พบว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในแขนของเธอคือ พยาธิสปาร์กานัม (Sparganum) ที่ยังมีชีวิตอยู่ถึง 2 ตัว
เมื่อแพทย์ซักประวัติ หวังนึกขึ้นมาได้ว่าเธอมักทำเมนูกบที่บ้านอยู่บ่อยๆ และมีนิสัยใช้เขียงอันเดียวกันทั้งสำหรับชำแหละกบดิบ และเตรียมอาหารจานเย็นที่ไม่ผ่านความร้อน แพทย์จึงสันนิษฐานว่ามีดและเขียงของเธอน่าจะปนเปื้อนซีสต์ของพยาธิสปาร์กานัมจากกบ และเมื่อเธอใช้เขียงอันเดียวกันหั่นอาหารที่กินสด ซีสต์เหล่านั้นก็เข้าสู่ร่างกายโดยที่เธอไม่รู้ตัว
แพทย์ผิวหนังจากโรงพยาบาลเซินเจิ้นอธิบายว่า พยาธิสปาร์กานัมมีพฤติกรรมต่างจากพยาธิทั่วไป เพราะมันจะไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยในร่างกายมนุษย์ แต่จะเคลื่อนที่ไปเรื่อย ๆ ผ่านเนื้อเยื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชั้นใต้ผิวหนัง กล้ามเนื้อ ดวงตา หน้าอก ไปจนถึงสมองและอวัยวะภายใน โดยอาการที่พบบ่อยที่สุดคือมีก้อนเนื้อนูนขึ้นใต้ผิวหนัง
ที่ผ่านมามีข่าวผ่าตัดนำพยาธิออกจากร่างกายคนไข้ในจีนอยู่บ่อยครั้ง เมื่อเดือนเมษายน ศัลยแพทย์ในมณฑลกวางตุ้งผ่าตัดนำพยาธิยาว 8 เซนติเมตรออกจากสมองของผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งสงสัยว่าอาจเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การนำขากบดิบมาอุดรูฟันแก้ปวด การดื่มน้ำจากภูเขาที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ หรือดื่มยาดองงู
ที่มา: SCMP
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