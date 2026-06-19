ข่าวต่างประเทศ

สาวจีนช็อก! หมอผ่าพยาธิในแขน ยาว 10 ซม. ออกจากก้อนเนื้อ หลังทรมานนานนับปี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 16:47 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 16:47 น.
50
สาวจีนช็อก! หมอผ่าพยาธิในแขน ยาว 10 ซม. ออกจากก้อนเนื้อ หลังทรมานนานนับปี

สาวจีนช็อก! หมอผ่าพยาธิในแขน ยาว 10 ซม. ออกจากก้อนเนื้อ หลังทรมานนานนับปี ต้นเหตุใช้เขียงหั่นกบดิบปนอาหารสุก

กลายเป็นเรื่องราวสุดขนลุก เมื่อแพทย์ในเมืองเซินเจิ้น ทางตอนใต้ของจีน ต้องผ่าตัดนำพยาธิที่ยังมีชีวิตอยู่ถึง 2 ตัว ออกจากแขนของผู้หญิงคนหนึ่ง โดยพยาธิแต่ละตัวมีความยาวถึง 10 เซนติเมตร

หญิงแซ่หวังสังเกตเห็นก้อนเนื้อผิดปกติที่แขนของตัวเองเมื่อปีที่แล้ว ในตอนแรกก้อนเนื้อมีขนาดเล็ก แต่ค่อยๆ โตขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดก็มีขนาดเท่าไข่นกกระทา พร้อมกับอาการปวดบวมที่ทนแทบไม่ไหว เธอจึงตัดสินใจเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลประชาชนเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง เมื่อแพทย์ผ่าตัดเข้าไปดู พบว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในแขนของเธอคือ พยาธิสปาร์กานัม (Sparganum) ที่ยังมีชีวิตอยู่ถึง 2 ตัว

เมื่อแพทย์ซักประวัติ หวังนึกขึ้นมาได้ว่าเธอมักทำเมนูกบที่บ้านอยู่บ่อยๆ และมีนิสัยใช้เขียงอันเดียวกันทั้งสำหรับชำแหละกบดิบ และเตรียมอาหารจานเย็นที่ไม่ผ่านความร้อน แพทย์จึงสันนิษฐานว่ามีดและเขียงของเธอน่าจะปนเปื้อนซีสต์ของพยาธิสปาร์กานัมจากกบ และเมื่อเธอใช้เขียงอันเดียวกันหั่นอาหารที่กินสด ซีสต์เหล่านั้นก็เข้าสู่ร่างกายโดยที่เธอไม่รู้ตัว

พยาธิที่ถูกผ่าออกมาจากแขนสาวจีน
SCMP

แพทย์ผิวหนังจากโรงพยาบาลเซินเจิ้นอธิบายว่า พยาธิสปาร์กานัมมีพฤติกรรมต่างจากพยาธิทั่วไป เพราะมันจะไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยในร่างกายมนุษย์ แต่จะเคลื่อนที่ไปเรื่อย ๆ ผ่านเนื้อเยื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชั้นใต้ผิวหนัง กล้ามเนื้อ ดวงตา หน้าอก ไปจนถึงสมองและอวัยวะภายใน โดยอาการที่พบบ่อยที่สุดคือมีก้อนเนื้อนูนขึ้นใต้ผิวหนัง

ที่ผ่านมามีข่าวผ่าตัดนำพยาธิออกจากร่างกายคนไข้ในจีนอยู่บ่อยครั้ง เมื่อเดือนเมษายน ศัลยแพทย์ในมณฑลกวางตุ้งผ่าตัดนำพยาธิยาว 8 เซนติเมตรออกจากสมองของผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งสงสัยว่าอาจเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การนำขากบดิบมาอุดรูฟันแก้ปวด การดื่มน้ำจากภูเขาที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ หรือดื่มยาดองงู

ที่มา: SCMP

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สาวจีนช็อก! หมอผ่าพยาธิในแขน ยาว 10 ซม. ออกจากก้อนเนื้อ หลังทรมานนานนับปี ข่าวต่างประเทศ

สาวจีนช็อก! หมอผ่าพยาธิในแขน ยาว 10 ซม. ออกจากก้อนเนื้อ หลังทรมานนานนับปี

32 วินาที ที่แล้ว
อ.ช้าง ตัดพ้อ เจอชาวเน็ตแช่งให้เจอกับตัว ปมดรามาวินปะทะ ตชด. ยันไม่ได้หิวแสง ข่าว

อ.ช้าง ตัดพ้อ เจอชาวเน็ตแช่งให้เจอกับตัว ปม ตชด. ยิงวินดับ ยันไม่ได้หิวแสง

38 นาที ที่แล้ว
“ป้อม ภาวุธ” โพสต์แถลง 28 ล้าน มาจากเทรดทอง ปัดเอี่ยวหลอกลงทุน Forex เศรษฐกิจ

“ป้อม ภาวุธ” โพสต์แถลง 28 ล้าน มาจากเทรดทอง ปัดเอี่ยวหลอกลงทุน Forex

53 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ รับเคยร่วมงาน เพจดัง ก่อนถูกวิจารณ์เชิงตัดสินแบบผิด ๆ บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ รับเคยร่วมงาน เพจดัง ก่อนถูกวิจารณ์เชิงตัดสินแบบผิด ๆ

60 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ใบเฟิร์น อัญชสา ร่ำไห้ชีวิตดิ่ง! เล่านาทีสูญเสียลูกในท้อง ทำหัวใจแตกสลายกว่าครึ่งปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดธุรกิจ &#039;ป้อม ภาวุธ&#039; ถือหุ้น 24 บริษัท ก่อน DSI พบเส้นเงิน 28 ล้านโยงคดี Forex ข่าวการเมือง

เปิดธุรกิจ ‘ป้อม ภาวุธ’ ถือหุ้น 24 บริษัท ก่อน DSI พบเส้นเงิน 28 ล้านโยงคดี Forex

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
JustMarkets เตรียมเปิดตัวหุ้น SpaceX ให้ลูกค้าทำการซื้อขายหุ้น การเงิน

JustMarkets เตรียมเปิดตัวหุ้น SpaceX ให้ลูกค้าทำการซื้อขายหุ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง แฉรถโรงเรียน จ.ลำปาง เด็กนั่งแออัดซ้อนกัน 12-15 คน ไม่มีที่คาดเข็มขัด ข่าว

เพจดัง แฉรถโรงเรียน จ.ลำปาง เด็กนั่งแออัดซ้อนกัน 12-15 คน ไม่มีที่คาดเข็มขัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอไม่ต้อง! ชายถูกงูเห่ากัด ไม่ยอมไปรพ. เคี้ยวใบน้อยหน่า-พ่นคาถา รอดปาฏิหาริย์ ข่าว

หมอไม่ต้อง! ชายถูกงูเห่ากัด ไม่ยอมไปรพ. เคี้ยวใบน้อยหน่า-พ่นคาถา รอดปาฏิหาริย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ แคนาดา VNL 2026 เปิดสถิติ Head to Head วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ แคนาดา VNL 2026 เปิดสถิติ Head to Head

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เตือนห้ามเผยแพร่โพลช่วง 7 วันสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่า ฝ่าฝืนมีโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายไพศาล ป่วยสโตรก หลังออกโหนกระแส เกือบ 3 เดือนก่อน เผยอาการล่าสุดดีขึ้น 60% บันเทิง

ทนายไพศาล ป่วยสโตรก หลังออกโหนกระแส เกือบ 3 เดือนก่อน เผยอาการล่าสุดดีขึ้น 60%

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายอังกฤษ ถูกทางการตั้งข้อหา เสี่ยงคุก 2 ปี หลังลงไปทำความสะอาดแม่น้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปข่าว DSI ทลายเครือข่าย Forex ยึดทรัพย์ 100 ล้าน จ่อเรียก &#039;ฟิล์ม รัฐภูมิ - ป้อม ภาวุธ&#039; แจงเส้นทางเงิน ข่าว

สรุปข่าว DSI ทลายเครือข่าย Forex ยึดทรัพย์ 100 ล้าน จ่อเรียก ‘ฟิล์ม รัฐภูมิ – ป้อม ภาวุธ’ แจงเส้นทางเงิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น่ายินดี! จนท.พบ &quot;แม่นะโม&quot; เต่ามะเฟือง วางไข่ 123 ฟอง บนหาดท้ายเหมืองรังที่ 6 ข่าว

น่ายินดี! จนท.พบ “แม่นะโม” เต่ามะเฟือง วางไข่ 123 ฟอง บนหาดท้ายเหมืองรังที่ 6

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศิริกัญญา” ยืนยันถ้า “ป้อม ภาวุธ” ผิดจริง พร้อมดำเนินการเอาผิดทางวินัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๊ะ นงผณี หวิดตาบอด ตาลืมไม่ขึ้น-น้ำตาไหลตลอดเวลา วิ่งวุ่นหารพ.รักษากลางดึก บันเทิง

จ๊ะ นงผณี หวิดตาบอด ตาลืมไม่ขึ้น-น้ำตาไหลตลอดเวลา วิ่งวุ่นหารพ.รักษากลางดึก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“พี่หนุ่ม” ฝากถึง “บอย ตุ๊ดส์review” รีโมทมีเปลี่ยนช่องได้ ย้ำตนไม่ถนัดเรื่องการเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทรดทองคำ โลหะ ข่าวประชาสัมพันธ์

จากโลหะมีค่าสู่ตลาดการเงินโลก: เมื่อนักเทรดขยายมุมมองการลงทุนให้กว้างขึ้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเจด เตือน! 8 สัญญาณอันตราย ค่าน้ำตาลสะสมปกติ ก็เสี่ยงเบาหวานได้ สุขภาพและการแพทย์

หมอเจด เตือน! 8 สัญญาณอันตราย ค่าน้ำตาลสะสมปกติ ก็เสี่ยงเบาหวานได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เภสัชกร เล่านาทีสะเทือนใจ คนไข้ร่ำไห้ขอซื้อยาแก้ปวด สุดท้ายพบก้อนเนื้อร้ายขนาดใหญ่ แต่ไร้สิทธิ์รักษา ข่าว

เภสัชกร เล่านาที คนไข้ร่ำไห้ขอซื้อยาแก้ปวด สุดท้ายพบก้อนเนื้อร้ายขนาดใหญ่ แต่ไร้สิทธิ์รักษา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

DSI เผย “ภาวุธ” สส.พรรคส้ม รับเงิน 28 ล้าน โอนมาให้ 14 ครั้ง ย้ำยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

ประวัติ พลตรี ปริทัศน์ บุนนาค ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวลาว เคลมแรง &quot;ข้าวเหนียวมะม่วง&quot; เมนูฮิตในร้านอาหารไทย ต้นกำเนิดมาจากลาว ข่าวต่างประเทศ

สาวลาว เคลมแรง “ข้าวเหนียวมะม่วง” เมนูฮิตในร้านอาหารไทย ต้นกำเนิดมาจากลาว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เล่าคุย “ฮุนมาเนต” เผยไม่ต้องการความขัดแย้ง ไม่ได้คุยเปิดด่าน กลัวคนไทยโกรธ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 16:47 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 16:47 น.
50
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลือกไดร์เป่าผมให้เหมาะกับคุณ: เช็ก 7 ข้อก่อนซื้อ

เผยแพร่: 19 มิถุนายน 2569
อ.ช้าง ตัดพ้อ เจอชาวเน็ตแช่งให้เจอกับตัว ปมดรามาวินปะทะ ตชด. ยันไม่ได้หิวแสง

อ.ช้าง ตัดพ้อ เจอชาวเน็ตแช่งให้เจอกับตัว ปม ตชด. ยิงวินดับ ยันไม่ได้หิวแสง

เผยแพร่: 19 มิถุนายน 2569
“ป้อม ภาวุธ” โพสต์แถลง 28 ล้าน มาจากเทรดทอง ปัดเอี่ยวหลอกลงทุน Forex

“ป้อม ภาวุธ” โพสต์แถลง 28 ล้าน มาจากเทรดทอง ปัดเอี่ยวหลอกลงทุน Forex

เผยแพร่: 19 มิถุนายน 2569
เบียร์ เดอะวอยซ์ รับเคยร่วมงาน เพจดัง ก่อนถูกวิจารณ์เชิงตัดสินแบบผิด ๆ

เบียร์ เดอะวอยซ์ รับเคยร่วมงาน เพจดัง ก่อนถูกวิจารณ์เชิงตัดสินแบบผิด ๆ

เผยแพร่: 19 มิถุนายน 2569
Back to top button