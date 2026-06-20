ดูบอลสด เนเธอร์แลนด์ พบ สวีเดน ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม F นัดชี้ชะตา

เนเธอร์แลนด์อันดับ 8 โลกต้องคว้า 3 แต้มหลังเสมอญี่ปุ่น 2-2 ขณะสวีเดนอันดับ 38 นำตาราง ด้วย 3 คะแนนจากชัย 5-1 เหนือตูนิเซีย คืนวันอาทิตย์ที่ 22 มิ.ย. นี้ เวลาเที่ยงคืนตรง 00.00 น. (เวลาไทย)
ศึกฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม F นัดที่ 2 ร้อนแรงกว่าที่คิด เมื่อ เนเธอร์แลนด์ ต้องเจอ สวีเดน ที่สนาม NRG Stadium เมืองฮูสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา คืนวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน ตี 00.00 น. (เวลาไทย)
เกมนี้ไม่ใช่แค่แมตช์ธรรมดา มันคือการต่อสู้ที่อาจชี้ว่าใครจะผ่านเข้ารอบ 32 ทีม และใครจะตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน
สถานการณ์ในตาราง โอรันเย่กดดัน สวีเดนบินสูง
สวีเดนนำตารางกลุ่ม F ด้วย 3 แต้ม หลังเปิดตัวถล่มตูนิเซีย 5-1 ขณะเนเธอร์แลนด์อยู่อันดับ 3 ด้วยแต้มเดียวจากการเสมอญี่ปุ่น 2-2 ในนัดแรก
เนเธอร์แลนด์เสียแต้มในนัดเปิดสนามหลังนำอยู่ถึง 2 ครั้งแต้ดึงไม่อยู่ และจะเสี่ยงหนักหากทำคะแนนไม่ได้ในเกมนี้ ถ้าสวีเดนชนะอีกครั้ง พวกเขาจะกลายเป็นแชมป์กลุ่มหากญี่ปุ่นแพ้ตูนิเซียในเวลาเดียวกัน
อันดับโลก FIFA
เนเธอร์แลนด์อยู่อันดับ 8 ของโลก ส่วนสวีเดนอยู่อันดับ 38 ตามการจัดอันดับ FIFA ฉบับเดือนมิถุนายน 2026 ช่องว่าง 30 อันดับบอกได้เองว่าบนกระดาษโอรันเย่เหนือกว่า แต่ในสนามจริงเรื่องนี้อาจต่างออกไปทั้งหมด
ผลงาน 5 นัดหลังสุด
เนเธอร์แลนด์
เนเธอร์แลนด์เสมอญี่ปุ่น 2-2 ในนัดแรกฟุตบอลโลก, ชนะอุซเบกิสถาน 2-1 (กระชับมิตร), แพ้แอลจีเรีย 0-1, เสมออิกวาดอร์ 1-1 และชนะนอร์เวย์ 2-1 ผลงานช่วงวอร์มอัพไม่สม่ำเสมอ แม้รอบคัดเลือกจะทำได้ 27 ประตูใน 8 เกมโดยไม่แพ้ใคร
สวีเดน
สวีเดนเปิดฟุตบอลโลกด้วยชัย 5-1 เหนือตูนิเซีย, เสมอกรีซ 2-2 (กระชับมิตร), แพ้นอร์เวย์ 1-3, ชนะโปแลนด์ 3-2 และชนะยูเครน 3-1 ในรอบคัดเลือก ตัวเลขรอบคัดเลือกไม่สวยนัก ชนะเพียง 2 จาก 8 เกม แต่ประตู 5-1 เหนือตูนิเซียทำให้ความเชื่อมั่นพุ่งสูง
สถิติพบกัน (Head to Head)
ทั้งสองชาติเคยพบกันมาแล้ว 25 ครั้ง โดยเนเธอร์แลนด์ครองสถิติที่ดีกว่า ชนะ 12 นัด แพ้ 8 นัด
ในฟุตบอลโลกพบกันเพียงครั้งเดียวคือปี 1974 รอบกลุ่ม จบด้วยผลเสมอ 0-0 ก่อนเนเธอร์แลนด์บุกถึงรอบชิงชนะเลิศในปีนั้น
5 นัดหลังสุด สวีเดนชนะเนเธอร์แลนด์เพียง 1 ครั้ง: ครั้งล่าสุดที่สองทีมเจอกันคือเดือนตุลาคม 2017 เนเธอร์แลนด์เอาชนะสวีเดน 2-0 ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก และก่อนหน้านั้นชนะ 4-1 ในปี 2010 กับ 3-1 ในเกมกระชับมิตรปี 2008 แต่สวีเดนเคยเฉือนชนะ 3-2 ในรอบคัดเลือกยูโร 2011
คาดการณ์ตัวจริง
เนเธอร์แลนด์ (4-3-3)
แนวรับแทบไม่เปลี่ยนแปลง โดย เวอร์บรุกเกน รับหน้าที่คุมเสาเกม ดัมฟรีส์-ฟาน ไดค์-ฟาน เดอ เวน-อาเก้ เดินหน้าเป็นแนวรับ 4 คน ส่วนกลางสนาม เรย์นเดอร์ส-เดอ ยอง-กราเฟนเบิร์ก คุมจังหวะ และแนวรุก กาโป้-เดปาย-นัว แลง รับหน้าที่ล่าประตู
เมมฟิส เดปาย กลับมาจากอาการบาดเจ็บที่ต้นขาและเดินทางร่วมทีมไปอเมริกา เขาคือผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติด้วย 55 ประตู
สวีเดน (4-3-3)
โยฮันสัน รับหน้าที่คุมเสา แนวรับ เอคดัล-เฮียน-ลินเดอลอฟ-กุดมุนด์สสัน สวันเบิร์ก-คาร์ลสตรอม-เบิร์กวัลล์ คุมกลางสนาม และแนวรุก อิซัค-เยิเคเรส-เอลังกา รับผิดชอบงานล่าประตู
วิกเตอร์ เยิเคเรส และ อเล็กซานเดอร์ อิซัค ทั้งคู่ยิงประตูใส่ตูนิเซียและไม่มีรายงานบาดเจ็บ คาดว่าจะได้ลงเป็นตัวจริงอีกครั้ง
ผู้เล่นสำคัญ
เวอร์ยิล ฟาน ไดค์ (เนเธอร์แลนด์) — กัปตันทีมวัย 34 ปี ยังคงเป็นเสาหลักของแนวรับ เขาทำประตูใส่ญี่ปุ่นในนัดแรกและจะเป็นแกนหลักรับมือคู่หน้าที่ดุดันของสวีเดน
เฟรงกี เดอ ยอง (เนเธอร์แลนด์) — การต่อสู้กลางสนามระหว่างเดอ ยองกับ ลูกัส เบิร์กวัลล์ วัย 20 ปีของสวีเดนคือหัวใจของเกมนี้ หากเดอ ยองมีพื้นที่ เนเธอร์แลนด์จะสร้างโอกาสได้อย่างอันตราย
วิกเตอร์ เยิเคเรส (สวีเดน) — กองหน้าดาวรุ่งจาก Arsenal ที่กำลังอยู่ในฟอร์มระเบิด เขาและอิซัคฟิตสมบูรณ์ ทั้งคู่ถือเป็นคู่กองหน้าที่น่ากลัวที่สุดคู่หนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้
อเล็กซานเดอร์ อิซัค (สวีเดน) — เขาเจ็บบ่อยตลอดฤดูกาลและลงเล่นให้ลิเวอร์พูลได้เพียง 21 นัด ทำ 3 ประตู แต่เปิดตัวฟุตบอลโลกด้วยลูกยิง 2 ประตูที่พิสูจน์ว่าตัวจริงเสียงจริงยังอยู่ครบ
วิเคราะห์เกม
เนเธอร์แลนด์มีชื่อในสังกัดอย่าง เดอ ยอง, กราเฟนเบิร์ก, เรย์นเดอร์ส, ดัมฟรีส์, กาโป้ และ ซัมเมอร์วิลล์ แต่โคมานกลับไม่ได้ดึงศักยภาพพวกเขาออกมาเต็มที่ เกมกับญี่ปุ่นทีมเล่นช้าและผ่านแนวข้างมากเกินไปหลังขึ้นนำ
สวีเดนถือว่าเป็นทีมที่น่าเกรงขามจากการเล่นตีโต้ เยิเคเรสและอิซัคพร้อมลงโทษแนวรับที่เผลอเปิดพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ผลงาน 5-1 เหนือตูนิเซียอาจบวมกว่าความเป็นจริงบ้าง เพราะตูนิเซียอยู่ต่ำกว่าเนเธอร์แลนด์มากในอันดับโลก และสวีเดนเองก็เสียสองประตูให้กรีซในเกมกระชับมิตรก่อนทัวร์นาเมนต์
ทายผลบอล เนเธอร์แลนด์ vs สวีเดน
เกมนี้เนเธอร์แลนด์มีแรงกดดันสูงกว่า แต่ความหิวโหยในการกู้สถานการณ์บวกกับชั้นเชิงที่มากกว่าทำให้โอรันเย่น่าจะเอาชนะได้ในท้ายที่สุด ขอทาย เนเธอร์แลนด์ชนะ 2-1 ในเกมที่ทั้งสองฝ่ายทำประตูได้ โดยเยิเคเรสหรืออิซัคยังคงยิงได้อย่างน้อย 1 ลูก
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