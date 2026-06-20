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ดูบอลสด เยอรมนี พบ โกตดิวัวร์ บอลโลก 2026 ศึกอินทรีเหล็กบุกล่าช้างศึก กลุ่ม E

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 มิ.ย. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 16:43 น.
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เยอรมนีฟอร์มร้อนถล่ม 7-1 นัดแรก ชนโกตดิวัวร์ผู้เขี้ยวเพิ่งถล่มเอกวาดอร์ประตูทอง อาทิตย์ที่ 21 มิ.ย. 2569 เวลา 03.00 น. สนาม BMO Field โตรอนโต

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2569 เวลา 03.00 น. ตามเวลาไทย เยอรมนีและโกตดิวัวร์จะเผชิญหน้าในนัดที่สองของกลุ่ม E ฟุตบอลโลก 2026 ที่สนาม BMO Field เมืองโตรอนโต แคนาดา นี่คือเกมที่สองทีมอันดับหนึ่งของกลุ่มชนกันตรงๆ และผู้ชนะมีลุ้นคว้าตั๋วเข้ารอบ 32 ทีมก่อนนัดสุดท้าย

ผลงานล่าสุดและฟอร์มก่อนแข่ง

เยอรมนี เปิดตัวบอลโลก 2026 ด้วยฟอร์มสุดร้อนแรง นัดแรกถล่มคูราเซา 7-1 ด้วยประตูจาก เอ็นเมชา (6 นาที), ชล็อตเตอร์เบ็ค (38), ฮาเวิร์ตซ์ (45+5 จุดโทษ, 88), มูเซียล่า (47), บราวน์ (68), อุนดาฟ (78) ชัยชนะ 7-1 ทำให้เยอรมนีมีสถิติชนะติดต่อกัน 10 นัด และเป็นชัยชนะนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกครั้งแรกของพวกเขาตั้งแต่ปี 2014

ก่อนบอลโลก เยอรมนีชนะสหรัฐอเมริกา 2-1 ในเกมกระชับมิตร, ชนะฟินแลนด์ 4-0 และชนะกานา 2-1

โกตดิวัวร์ เปิดตัวได้แบบหัวใจจะหยุด อาแมด ดิอัลโลยิงประตูชัยดราม่าในนาทีที่ 90 จากการครอสของวิลฟรีด ซิงโก ส่งโกตดิวัวร์เอาชนะเอกวาดอร์ 1-0 และขึ้นนำตารางกลุ่ม E ร่วมกับเยอรมนี

อันดับโลก FIFA

ก่อนเกมนัดแรก เยอรมนีอยู่ในอันดับที่ 10 ของฟีฟ่าแรงกิ้ง ส่วนโกตดิวัวร์อยู่อันดับ 27 ของโลก ทำให้เยอรมนีเป็นฝ่ายได้เปรียบในแง่ฟีฟ่าแรงกิ้ง แต่ตัวเลขบนกระดาษไม่ได้การันตีผลในสนามเสมอไป

ตาราง กลุ่ม E ก่อนนัดที่ 2

ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม
เยอรมนี 1 1 0 0 7 1 3
โกตดิวัวร์ 1 1 0 0 1 0 3
เอกวาดอร์ 1 0 0 1 0 1 0
คูราเซา 1 0 0 1 1 7 0

Head to Head ประวัติการพบกัน

เยอรมนีและโกตดิวัวร์ไม่เคยเจอกันในการแข่งขันอย่างเป็นทางการมาก่อนเลย มีเพียงเกมกระชับมิตรเพียงครั้งเดียวในเดือนพฤศจิกายน 2009 ที่อัลลิอันซ์ อาเรนา มิวนิก ซึ่งจบด้วยสกอร์เสมอ 2-2 โดย ลูคัส โปโดลสกี ยิงให้เยอรมนีจากจุดโทษในนาทีที่ 12 ก่อน เอ็มมานูเอล เอบัว ตีเสมอ จากนั้น เซย์ดู ดุมเบีย ทำประตูขึ้นนำในนาทีที่ 85 แต่โปโดลสกียิงตีเสมอในช่วงทดเวลาให้เยอรมนีได้ 1 แต้มในเวลาไป

บอลโลกครั้งนี้จึงถือเป็นการดวลกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสองทีม

ผู้เล่นคนสำคัญ จับตาใครในเกมนี้

ฝั่งเยอรมนี

ไค ฮาเวิร์ตซ์ เป็นกองหน้าหลักหลังยิง 2 ประตูในนัดแรก ขณะที่ ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ และ จามาล มูเซียล่า ให้ความคิดสร้างสรรค์และบุกได้อย่างต่อเนื่อง

มานูเอล นอยเออร์ วัย 40 ปี คือผู้รักษาประตูอาวุโสที่สุดในประวัติศาสตร์เยอรมนีที่เคยลงเล่นบอลโลก และยังคงปกป้องกรอบเขตโทษด้านหลัง โยชัว คิมมิช, โจนาทาน ทาห์, นิโค ชล็อตเตอร์เบ็ค และ นาทาเนียล บราวน์

ฝั่งโกตดิวัวร์

ยัน ดิอามานเด คือกุญแจสำคัญที่สุดของโกตดิวัวร์ — เขารับผิดชอบทุกสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในเกมกับเอกวาดอร์ กองกลางลิเวอร์พูล เป้าหมายตลาดซัมเมอร์นี้ สามารถสร้างความยุ่งยากให้แนวรับเยอรมนีได้

อาแมด ดิอัลโล ยิงประตูชัยในนัดแรกจนควรได้ลงเกมนี้ตั้งแต่ต้น ขณะที่ เอลี วาฮี ไม่สามารถเข้าแคนาดาได้ ทำให้ อ็องฌ์-ยัวน์ บอนนี น่าจะได้โอกาสเป็นกองหน้าตัวจริงแทน

แนวรับคาดการณ์ตัวจริง

เยอรมนี (4-2-3-1): นอยเออร์; คิมมิช, ทาห์, รือดิเกอร์, ราวม์; กอเรตสกา, ปาฟโลวิช; เวียร์ตซ์, มูเซียล่า, ซาเน่; ฮาเวิร์ตซ์

โกตดิวัวร์ (4-3-3): โฟฟานา; ซิงโก, ดิอามานเด, อากบาดู, นดิกกา; เคสซิเอ, ซังการ์, เอส.โฟฟานา; ดิอัลโล, เกสซ็อง, อาดิงกรา

(รายชื่อตัวจริงยืนยันโดยโค้ชก่อนเตะ)

จุดเด่น-จุดด้อย ก่อนเกม

เยอรมนี มาพร้อมสายจู่โจมระดับโลกที่ผสมผสานกันได้อย่างลื่นไหล ทั้งเวียร์ตซ์และมูเซียล่ารวมกันมีส่วนร่วมในประตูหลายลูกจาก 5 เกมล่าสุด แต่แนวรับยังเคยเสียประตูให้คูราเซาในนาทีที่ 21 ซึ่งหมายความว่ายังมีช่องโหว่ที่โกตดิวัวร์จะพยายามเจาะ

โกตดิวัวร์ ส่งนักเตะ 26 คนที่ไม่เคยลงบอลโลกมาก่อนแม้แต่คนเดียว ความไร้ประสบการณ์บนเวทีใหญ่อาจเป็นข้อเสีย แต่ก็ทำให้พวกเขาไม่กลัวและเล่นได้อย่างเสรี ปีกทั้งสองมีความเร็วพอที่จะทำร้ายแนวรับเยอรมนีที่เปิดทางปีกบ้าง

ทายผลบอล เยอรมนี vs โกตดิวัวร์

เยอรมนีคือเต็งชัด แต่โกตดิวัวร์มีเขี้ยวพอที่จะทำให้เกมไม่ง่ายอย่างที่คิด คาดว่าเยอรมนีจะชนะ แต่โกตดิวัวร์น่าจะยิงได้อย่างน้อย 1 ประตูจากปีกที่เร็วของตัวเอง

ทายผล: เยอรมนี 3-1 โกตดิวัวร์

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 มิ.ย. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 16:43 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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