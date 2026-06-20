ดูบอลสด เยอรมนี พบ โกตดิวัวร์ บอลโลก 2026 ศึกอินทรีเหล็กบุกล่าช้างศึก กลุ่ม E

เยอรมนีฟอร์มร้อนถล่ม 7-1 นัดแรก ชนโกตดิวัวร์ผู้เขี้ยวเพิ่งถล่มเอกวาดอร์ประตูทอง อาทิตย์ที่ 21 มิ.ย. 2569 เวลา 03.00 น. สนาม BMO Field โตรอนโต
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2569 เวลา 03.00 น. ตามเวลาไทย เยอรมนีและโกตดิวัวร์จะเผชิญหน้าในนัดที่สองของกลุ่ม E ฟุตบอลโลก 2026 ที่สนาม BMO Field เมืองโตรอนโต แคนาดา นี่คือเกมที่สองทีมอันดับหนึ่งของกลุ่มชนกันตรงๆ และผู้ชนะมีลุ้นคว้าตั๋วเข้ารอบ 32 ทีมก่อนนัดสุดท้าย
ผลงานล่าสุดและฟอร์มก่อนแข่ง
เยอรมนี เปิดตัวบอลโลก 2026 ด้วยฟอร์มสุดร้อนแรง นัดแรกถล่มคูราเซา 7-1 ด้วยประตูจาก เอ็นเมชา (6 นาที), ชล็อตเตอร์เบ็ค (38), ฮาเวิร์ตซ์ (45+5 จุดโทษ, 88), มูเซียล่า (47), บราวน์ (68), อุนดาฟ (78) ชัยชนะ 7-1 ทำให้เยอรมนีมีสถิติชนะติดต่อกัน 10 นัด และเป็นชัยชนะนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกครั้งแรกของพวกเขาตั้งแต่ปี 2014
ก่อนบอลโลก เยอรมนีชนะสหรัฐอเมริกา 2-1 ในเกมกระชับมิตร, ชนะฟินแลนด์ 4-0 และชนะกานา 2-1
โกตดิวัวร์ เปิดตัวได้แบบหัวใจจะหยุด อาแมด ดิอัลโลยิงประตูชัยดราม่าในนาทีที่ 90 จากการครอสของวิลฟรีด ซิงโก ส่งโกตดิวัวร์เอาชนะเอกวาดอร์ 1-0 และขึ้นนำตารางกลุ่ม E ร่วมกับเยอรมนี
อันดับโลก FIFA
ก่อนเกมนัดแรก เยอรมนีอยู่ในอันดับที่ 10 ของฟีฟ่าแรงกิ้ง ส่วนโกตดิวัวร์อยู่อันดับ 27 ของโลก ทำให้เยอรมนีเป็นฝ่ายได้เปรียบในแง่ฟีฟ่าแรงกิ้ง แต่ตัวเลขบนกระดาษไม่ได้การันตีผลในสนามเสมอไป
ตาราง กลุ่ม E ก่อนนัดที่ 2
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ได้
|เสีย
|แต้ม
|เยอรมนี
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|3
|โกตดิวัวร์
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|เอกวาดอร์
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|คูราเซา
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|0
Head to Head ประวัติการพบกัน
เยอรมนีและโกตดิวัวร์ไม่เคยเจอกันในการแข่งขันอย่างเป็นทางการมาก่อนเลย มีเพียงเกมกระชับมิตรเพียงครั้งเดียวในเดือนพฤศจิกายน 2009 ที่อัลลิอันซ์ อาเรนา มิวนิก ซึ่งจบด้วยสกอร์เสมอ 2-2 โดย ลูคัส โปโดลสกี ยิงให้เยอรมนีจากจุดโทษในนาทีที่ 12 ก่อน เอ็มมานูเอล เอบัว ตีเสมอ จากนั้น เซย์ดู ดุมเบีย ทำประตูขึ้นนำในนาทีที่ 85 แต่โปโดลสกียิงตีเสมอในช่วงทดเวลาให้เยอรมนีได้ 1 แต้มในเวลาไป
บอลโลกครั้งนี้จึงถือเป็นการดวลกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสองทีม
ผู้เล่นคนสำคัญ จับตาใครในเกมนี้
ฝั่งเยอรมนี
ไค ฮาเวิร์ตซ์ เป็นกองหน้าหลักหลังยิง 2 ประตูในนัดแรก ขณะที่ ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ และ จามาล มูเซียล่า ให้ความคิดสร้างสรรค์และบุกได้อย่างต่อเนื่อง
มานูเอล นอยเออร์ วัย 40 ปี คือผู้รักษาประตูอาวุโสที่สุดในประวัติศาสตร์เยอรมนีที่เคยลงเล่นบอลโลก และยังคงปกป้องกรอบเขตโทษด้านหลัง โยชัว คิมมิช, โจนาทาน ทาห์, นิโค ชล็อตเตอร์เบ็ค และ นาทาเนียล บราวน์
ฝั่งโกตดิวัวร์
ยัน ดิอามานเด คือกุญแจสำคัญที่สุดของโกตดิวัวร์ — เขารับผิดชอบทุกสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในเกมกับเอกวาดอร์ กองกลางลิเวอร์พูล เป้าหมายตลาดซัมเมอร์นี้ สามารถสร้างความยุ่งยากให้แนวรับเยอรมนีได้
อาแมด ดิอัลโล ยิงประตูชัยในนัดแรกจนควรได้ลงเกมนี้ตั้งแต่ต้น ขณะที่ เอลี วาฮี ไม่สามารถเข้าแคนาดาได้ ทำให้ อ็องฌ์-ยัวน์ บอนนี น่าจะได้โอกาสเป็นกองหน้าตัวจริงแทน
แนวรับคาดการณ์ตัวจริง
เยอรมนี (4-2-3-1): นอยเออร์; คิมมิช, ทาห์, รือดิเกอร์, ราวม์; กอเรตสกา, ปาฟโลวิช; เวียร์ตซ์, มูเซียล่า, ซาเน่; ฮาเวิร์ตซ์
โกตดิวัวร์ (4-3-3): โฟฟานา; ซิงโก, ดิอามานเด, อากบาดู, นดิกกา; เคสซิเอ, ซังการ์, เอส.โฟฟานา; ดิอัลโล, เกสซ็อง, อาดิงกรา
(รายชื่อตัวจริงยืนยันโดยโค้ชก่อนเตะ)
จุดเด่น-จุดด้อย ก่อนเกม
เยอรมนี มาพร้อมสายจู่โจมระดับโลกที่ผสมผสานกันได้อย่างลื่นไหล ทั้งเวียร์ตซ์และมูเซียล่ารวมกันมีส่วนร่วมในประตูหลายลูกจาก 5 เกมล่าสุด แต่แนวรับยังเคยเสียประตูให้คูราเซาในนาทีที่ 21 ซึ่งหมายความว่ายังมีช่องโหว่ที่โกตดิวัวร์จะพยายามเจาะ
โกตดิวัวร์ ส่งนักเตะ 26 คนที่ไม่เคยลงบอลโลกมาก่อนแม้แต่คนเดียว ความไร้ประสบการณ์บนเวทีใหญ่อาจเป็นข้อเสีย แต่ก็ทำให้พวกเขาไม่กลัวและเล่นได้อย่างเสรี ปีกทั้งสองมีความเร็วพอที่จะทำร้ายแนวรับเยอรมนีที่เปิดทางปีกบ้าง
ทายผลบอล เยอรมนี vs โกตดิวัวร์
เยอรมนีคือเต็งชัด แต่โกตดิวัวร์มีเขี้ยวพอที่จะทำให้เกมไม่ง่ายอย่างที่คิด คาดว่าเยอรมนีจะชนะ แต่โกตดิวัวร์น่าจะยิงได้อย่างน้อย 1 ประตูจากปีกที่เร็วของตัวเอง
ทายผล: เยอรมนี 3-1 โกตดิวัวร์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดูบอลสด บราซิล พบ เฮติ ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม C นัดที่ 2
- ตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ครบ 12 กลุ่ม
- ดูบอลสด เบลเยียม พบ อียิปต์ Live ฟุตบอลโลก 2026
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: