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นิชคุณ 2PM แจงดรามา หลังถูกคนวิจารณ์รูปร่าง ยันไม่ได้ละเลย แต่ตั้งใจเปลี่ยนลุคให้โตขึ้น

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 20:45 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 16:22 น.
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นิชคุณ 2PM แจงดรามา หลังถูกคนวิจารณ์รูปร่าง “อวบอิ่มขึ้น” ยืนยันไม่ได้ละเลย คุมน้ำหนักไม่ยาก แต่ตั้งใจเปลี่ยนลุคโตขึ้น ลบภาพจำเดิม

ภายหลังสื่อเกาหลีรายงานข่าวเรื่องรูปร่างที่เปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างมากของ นิชคุณ สมาชิกวง 2PM ที่ดูจะอิ่มเอิบขึ้น จนแฟนเพลงและชาวเน็ตตกใจ และต่างเป็นกังวลว่าคอนเสิร์ตใหญ่ของ 2PM ที่ชื่อว่า เดอะ รีเทิร์น ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 8-9 สิงหาคม นี้ ณ อินสไปร์ อารีน่า เมืองอินชอน เขาจะลดน้ำหนักให้กลับเป็นหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มเหมือนเดิมได้ทันหรือไม่ บางส่วนก็พยายามอยากได้คำตอบว่า ทำไมเขาถึงปล่อยตัวเองให้มาถึงจุดนี้ได้

นิชคุณ 2PM แจงดรามา หลังถูกคนวิจารณ์รูปร่าง ยันไม่ได้ละเลย แต่ตั้งใจเปลี่ยนลุคให้โตขึ้น-2

ล่าสุด นิชคุณ 2PM ได้ออกมาชี้แจงดรามาเรื่องรูปร่างของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเผยว่า “การเปลี่ยนแปลงของรูปร่างในปัจจุบันเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจเลือกเอง เพราะต้องการปรับลุคให้ดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น และมีภาพลักษณ์ที่แตกต่างจากเดิม ไม่ใช่การปล่อยตัวหรือขาดการดูแลสุขภาพอย่างที่หลายคนเข้าใจ การควบคุมน้ำหนักไม่ใช่เรื่องน่ากังวล หากต้องการกลับมาลดน้ำหนักก็สามารถทำได้ทุกเมื่อ”

นิชคุณ 2PM แจงดรามา หลังถูกคนวิจารณ์รูปร่าง ยันไม่ได้ละเลย แต่ตั้งใจเปลี่ยนลุคให้โตขึ้น-1

นิชคุณ 2PM แจงดรามา หลังถูกคนวิจารณ์รูปร่าง ยันไม่ได้ละเลย แต่ตั้งใจเปลี่ยนลุคให้โตขึ้น-4

นิชคุณ 2PM แจงดรามา หลังถูกคนวิจารณ์รูปร่าง ยันไม่ได้ละเลย แต่ตั้งใจเปลี่ยนลุคให้โตขึ้น-5

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อ้างอิงจาก : EFM station

ภาพจาก : IG real_2pmstagram

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 20:45 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 16:22 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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