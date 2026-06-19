นิชคุณ 2PM แจงดรามา หลังถูกคนวิจารณ์รูปร่าง ยันไม่ได้ละเลย แต่ตั้งใจเปลี่ยนลุคให้โตขึ้น
นิชคุณ 2PM แจงดรามา หลังถูกคนวิจารณ์รูปร่าง “อวบอิ่มขึ้น” ยืนยันไม่ได้ละเลย คุมน้ำหนักไม่ยาก แต่ตั้งใจเปลี่ยนลุคโตขึ้น ลบภาพจำเดิม
ภายหลังสื่อเกาหลีรายงานข่าวเรื่องรูปร่างที่เปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างมากของ นิชคุณ สมาชิกวง 2PM ที่ดูจะอิ่มเอิบขึ้น จนแฟนเพลงและชาวเน็ตตกใจ และต่างเป็นกังวลว่าคอนเสิร์ตใหญ่ของ 2PM ที่ชื่อว่า เดอะ รีเทิร์น ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 8-9 สิงหาคม นี้ ณ อินสไปร์ อารีน่า เมืองอินชอน เขาจะลดน้ำหนักให้กลับเป็นหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มเหมือนเดิมได้ทันหรือไม่ บางส่วนก็พยายามอยากได้คำตอบว่า ทำไมเขาถึงปล่อยตัวเองให้มาถึงจุดนี้ได้
ล่าสุด นิชคุณ 2PM ได้ออกมาชี้แจงดรามาเรื่องรูปร่างของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเผยว่า “การเปลี่ยนแปลงของรูปร่างในปัจจุบันเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจเลือกเอง เพราะต้องการปรับลุคให้ดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น และมีภาพลักษณ์ที่แตกต่างจากเดิม ไม่ใช่การปล่อยตัวหรือขาดการดูแลสุขภาพอย่างที่หลายคนเข้าใจ การควบคุมน้ำหนักไม่ใช่เรื่องน่ากังวล หากต้องการกลับมาลดน้ำหนักก็สามารถทำได้ทุกเมื่อ”
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อ้างอิงจาก : EFM station
ภาพจาก : IG real_2pmstagram
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