“ป้อม ภาวุธ” โพสต์แถลง 28 ล้าน มาจากเทรดทอง ปัดเอี่ยวหลอกลงทุน Forex

“ป้อม ภาวุธ” โพสต์ชี้แจง หลัง DSI แถลงพบเส้นเงิน 28 ล้านโยงคดี Forex เผยเป็นเงินลงทุนเทรดทองคำเมื่อ 3 ปีก่อน
นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงต่อกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แถลงพบเส้นเงินกว่า 28 ล้านบาท โอนเข้าบัญชีในชั้นขยายผลคดีเครือข่ายหลอกลงทุน Forex ยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลงทุนหรือพนันออนไลน์ใด ๆ พร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยไม่ใช้เอกสิทธิ์ สส.
การชี้แจงเกิดขึ้นภายหลัง พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ แถลงผลปฏิบัติการในวันที่ 19 มิถุนายน 2569 เวลา 11.00 น. ระบุว่ามีการโอนเงินจำนวน 28 ล้านบาท รวม 14 ครั้ง ภายในวันเดียวเมื่อเดือนกรกฎาคม 2567 จากกลุ่มโบรกเกอร์ผ่านนิติบุคคล 2 ทอด เข้าสู่บัญชีของนายภาวุธ
ภาวุธชี้แจง ลาออกจากบริษัทที่ถูกอ้างถึงก่อนเข้าการเมือง
ภาวุธระบุในโพสต์ว่า ก่อนเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัว ตนเคยประกอบธุรกิจหลายประเภท ทั้งการค้าออนไลน์ ระบบชำระเงินออนไลน์ และ Technology Provider รวมถึงรับเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทในประเทศและบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของธุรกิจออนไลน์
อย่างไรก็ตาม สำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ ภาวุธยืนยันว่าได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและขายหุ้นทั้งหมดออกไปแล้วก่อนเข้าทำงานการเมืองเต็มตัว จึงไม่สามารถให้ความเห็นใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทดังกล่าว เพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกต่อไป
ในส่วนของเงิน 28 ล้านบาทที่ DSI กล่าวอ้างนั้น ภาวุธชี้แจงว่าเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ตนเปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Gold Trading กับผู้ให้บริการผ่านตัวแทน (Broker) ซึ่งเป็นการลงทุนทั่วไปที่ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วม ลักษณะการลงทุนจะมีการฝากและถอนเงินเข้าออกบัญชีซื้อขายหลายครั้งตามจังหวะตลาด
ภาวุธระบุว่า ในกรณีนี้สุดท้ายตนขาดทุนและหยุดการลงทุนไปนานแล้ว พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ายังไม่ทราบว่าเงินจำนวน 28 ล้านบาทที่ DSI อ้างถึงนั้นมาจากช่วงเวลาใดและบัญชีใดแน่ชัด เพราะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าข้อมูลที่ DSI แถลงอาจคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง เขายืนยันว่าพร้อมส่งมอบข้อมูลทั้งหมดให้ DSI ตรวจสอบเพิ่มเติม
ในตอนท้าย ภาวุธยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการชักชวนหรือหลอกลงทุน สแกมเมอร์ หรือการพนันออนไลน์ใด ๆ และพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ โดยจะไม่ใช้เอกสิทธิ์ สส. คุ้มครองตนเอง
ภูมิหลัง “ป้อม ภาวุธ” จากเจ้าพ่ออีคอมเมิร์ซสู่ฝ่ายค้าน
ภาวุธ หรือ “ป้อม” เป็นที่รู้จักในวงการเทคโนโลยีไทยมานาน อายุ 50 ปี เป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจอี-คอมเมิร์ซและอี-มาร์เก็ตติ้งในประเทศไทย ผู้ก่อตั้ง TARAD.com และเป็นหนึ่งในนักลงทุนสตาร์ทอัพไทยชื่อดัง นอกจากนี้ยังเป็น ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Pay Solutions และ Creden.co
ภาวุธ ได้รับเลือกตั้งเป็น สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในการเลือกตั้ง สส. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 และถูกวางตัวให้เป็นว่าที่ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก่อนที่พรรคประชาชนจะพ่ายแพ้และต้องทำหน้าที่ฝ่ายค้าน ทำให้เขาดำรงตำแหน่ง รมว.ดีอี เงา ของพรรค โดยช่วงที่ผ่านมาเป็นผู้นำทีมตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทของรัฐบาล
คดี Forex ที่ภาวุธถูกพาดพิงนั้น เริ่มต้นจากปฏิบัติการของ DSI ภายใต้การนำของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และธนาคารแห่งประเทศไทย ในรหัสปฏิบัติการ “Shutdown the laundering” เมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ปูพรมตรวจค้นเป้าหมายรวม 24 จุด ครอบคลุมกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
การสืบสวนใช้เวลานานกว่า 6 เดือน พบความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท มีผู้เสียหายประมาณ 500 คน และสั่งอายัดบัญชีธนาคารไว้แล้ว 77 ราย ก่อนหน้านี้ น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะโฆษกพรรคประชาชน แถลงยืนยันว่าพรรคพร้อมให้ความร่วมมือ DSI สอบสวนกรณีของภาวุธอย่างตรงไปตรงมา
ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ระบุเมื่อเช้าวันที่ 19 มิถุนายน 2569 ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง ว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องในระดับของ DSI
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