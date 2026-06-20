ดูบอลสด ตูนิเซีย พบ ญี่ปุ่น ฟุตบอลโลก 2026 ซามูไรบลู บุกล่า 3 แต้ม ขณะนกอินทรีคาร์เธจ เอาตัวรอดไม่รอด

กลุ่ม F นัด 2 ตูนิเซียแพ้สวีเดน 1-5 เปลี่ยนโค้ชฉุกเฉิน ขณะญี่ปุ่นอันดับ 18 โลกมาพร้อมฟอร์มเยี่ยมหลังเสมอเนเธอร์แลนด์ 2-2 ที่เม็กซิโก
สถานการณ์ก่อนเกม
เกมนี้ไม่ธรรมดา เพราะ FIFA ยืนยันอย่างเป็นทางการว่า ตูนิเซีย พบ ญี่ปุ่น คือแมตช์ที่ 1,000 ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกนับตั้งแต่ปี 1930 สองทีมจากกลุ่ม F ลงสนาม Estadio BBVA เมืองมอนเตร์เรย์ ประเทศเม็กซิโก วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน เวลา 11.00 น. ตามเวลาไทย
หลังนัดแรก ตารางกลุ่ม F เป็นดังนี้ สวีเดนนำโด่ง 3 คะแนน ญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์คุมตัวละ 1 คะแนนจากเกมเสมอ 2-2 ส่วนตูนิเซียรั้งท้ายกลุ่มด้วย 0 คะแนน และต่างประตู -4 หลังพ่ายสวีเดน 1-5
ผลงานต่างกันราวฟ้ากับดิน ทำให้ความกดดันตกหนักไปที่ฝั่งตูนิเซียเต็มๆ
อันดับโลก FIFA
ญี่ปุ่นอยู่อันดับ 18 ของโลก ส่วนตูนิเซียอยู่อันดับ 45 ช่องว่าง 27 อันดับสะท้อนให้เห็นความต่างด้านคุณภาพกองทัพผู้เล่นที่ญี่ปุ่นมีอยู่อย่างชัดเจน
ผลงานนัดล่าสุด
ญี่ปุ่น เปิดตัวฟุตบอลโลก 2026 ได้น่าประทับใจ เสมอเนเธอร์แลนด์ 2-2 ในนัดแรก และแสดงให้เห็นว่าพวกเขาอาจไปได้ไกลในทัวร์นาเมนต์นี้ ก่อนหน้านั้น ญี่ปุ่นเก็บฟอร์มร้อนแรงด้วยชัยชนะเหนืออังกฤษและสกอตแลนด์ในเกมอุ่นเครื่องก่อนทัวร์นาเมนต์
ตูนิเซีย เปิดมาก็ถลำเลยตั้งแต่นัดแรก โดนสวีเดนถล่ม 1-5 มีดาราร่วมทำประตูให้แก่ทีมสแกนดิเนเวีย ทั้ง Alexander Isak, Viktor Gyokeres และคนอื่นๆ ก่อนที่ Omar Rekik จะตีหนึ่งคืนได้หนึ่งประตูปลอบใจ ย้อนกลับไปดูฟอร์ม 8 นัดล่าสุด ตูนิเซียชนะแค่นัดเดียว เสมอ 2 แพ้ 5 และเสียประตูรวม 11 ลูกใน 3 แมตช์หลังสุด
ดราม่าโค้ชตูนิเซีย
หลังบุ่มบ่ามแพ้ 5-1 สมาคมตูนิเซียตัดสินใจไล่ออก Sabri Lamouchi และดึง Hervé Renard เข้ามารับงานฉุกเฉินสำหรับ 2 นัดที่เหลือ
Renard เคยพาซาอุดีอาระเบียไปช็อกโลกด้วยการชนะแชมป์โลกอาร์เจนตินาในฟุตบอลโลก 2022 ที่กาตาร์ แต่การรับงานกลางทัวร์นาเมนต์แบบนี้ ถือว่ายากมาก เพราะเวลาเตรียมทีมมีน้อยมาก
Head to Head : สถิติพบกัน
ตูนิเซีย พบ ญี่ปุ่น เคยเจอกันมาแล้ว 5 ครั้ง โดยญี่ปุ่นชนะ 4 นัด และไม่เคยแพ้ตูนิเซียในนัดที่นับเป็นทางการเลยแม้แต่ครั้งเดียว ชัยชนะสำคัญที่สุดในประวัติพบกันคือฟุตบอลโลก 2002 ที่ญี่ปุ่นชนะ 2-0 ในรอบแบ่งกลุ่ม
ชัยชนะเดียวของตูนิเซียเหนือญี่ปุ่นมาจาก Kirin Cup ปี 2022 ที่ชนะ 3-0 ซึ่งเป็นเกมกระชับมิตรไม่ใช่เกมทางการ
|ผลการพบกัน
|จำนวนนัด
|ญี่ปุ่น ชนะ
|4
|ตูนิเซีย ชนะ
|1
|เสมอ
|0
สถิติชัดเจน ญี่ปุ่นเหนือกว่าในทุกมิติของประวัติการพบกัน
ทีมที่คาด
ตูนิเซีย (แนวรับ 4 คน)
โค้ช Renard อาจเปลี่ยนจาก 3-5-2 ที่ Lamouchi ใช้มาเป็น 4 แบ็ก โดยให้ Omar Rekik และ Montassar Talbi เป็นเซ็นเตอร์แบ็กคู่ มี Yan Valery และ Ali Abdi เป็นแบ็กสองข้าง Hannibal Mejbri วางตัวในโซนกลางรุก หนุนหน้า Ellyes Skhiri และ Rani Khedira ส่วนปีกทั้งสองข้างอาจเป็น Elias Achouri และ Ismael Gharbi
ญี่ปุ่น (แนวรับ 3 คน)
Takefusa Kubo บาดเจ็บเข่าในนัดพบเนเธอร์แลนด์และพลาดนัดนี้แน่นอน โดย Yukinari Sugawara น่าจะได้รับโอกาสลงสนามแทน ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ Ritsu Doan ขยับขึ้นไปเล่นในแนวหน้าร่วมกับ Daizen Maeda และ Ayase Ueda
Kaishu Sano และ Daichi Kamada ที่ทำประตูในนัดแรกน่าจะรักษาตำแหน่งกลางสนาม ส่วน Keito Nakamura ที่ทำประตูเช่นกันคาดว่าเล่นวิงแบ็กซ้ายในแผน 3-4-2-1 ต่อไป
จุดเด่น-จุดด้อย
ญี่ปุ่น จุดแข็ง Daichi Kamada จาก Crystal Palace และ Ritsu Doan จาก Eintracht Frankfurt สร้างความคิดสร้างสรรค์ในแนวกลาง ส่วน Ayase Ueda จาก Feyenoord นำหน้าด้วย 16 ประตูทีมชาติ ความลึกของกองทัพผู้เล่นที่เล่นในยุโรปถือเป็นข้อได้เปรียบชัดเจน
ตูนิเซีย ไพ่ใบเดียว Ellyes Skhiri แบกรับภาระกลางสนามทั้งหมดด้วยประสบการณ์ 83 นัดทีมชาติและสไตล์เกม Bundesliga จาก Eintracht Frankfurt หากเขาเชื่อมเกมระหว่างแดนรับกับแดนหน้าได้ดี ตูนิเซียมีโอกาสอยู่ในเกม
ทายผลบอล ตูนิเซีย vs ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นมีทุกอย่างที่เหนือกว่า ทั้งคุณภาพผู้เล่น ฟอร์มล่าสุด สถิติพบกัน และความมั่นคงของโค้ช ตูนิเซียต้องชนะเพื่อยังมีโอกาสผ่านรอบ ขณะที่ญี่ปุ่นรู้ดีว่า 3 แต้มคืนนี้จะวางพวกเขาในฐานะได้เปรียบก่อนนัดสุดท้าย
ทายผล : ญี่ปุ่น ชนะ 2-0
แนวโน้ม Samurai Blue กดดันตั้งแต่ต้นเกม ตูนิเซียอาจสู้ได้ช่วงสั้นๆ แต่ขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังเปลี่ยนโค้ชกระทันหัน ประวัติพบกันในฟุตบอลโลกก็ชี้ทาง ญี่ปุ่นชนะ 2-0 ในแมตช์เดียวที่เคยเจอกันมาแล้ว
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