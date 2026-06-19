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อ.ช้าง ตัดพ้อ เจอชาวเน็ตแช่งให้เจอกับตัว ปม ตชด. ยิงวินดับ ยันไม่ได้หิวแสง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 16:10 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 16:10 น.
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อ.ช้าง ตัดพ้อ เจอชาวเน็ตแช่งให้เจอกับตัว ปมดรามาวินปะทะ ตชด. ยันไม่ได้หิวแสง

“อาจารย์ช้าง มือปราบคอลเซ็นเตอร์” โพสต์ตัดหลัง เจอชาวเน็ตแช่งให้เจอกับตัว หลังแสดงความเห็นปม ตชด. ยิงวินดับ ยันไม่ได้หิวแสง

จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ใช้อาวุธปืน 9 มม. ยิงใส่กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง บริเวณปากซอยประชาสงเคราะห์ 38 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม

ก่อนหน้านี้ พ.ต.ท.ดร.ธนันวัฒน์ ธีรพัฒน์ชญากุล หรือ “อาจารย์ช้าง มือปราบคอลเซ็นเตอร์” โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าว พร้อมทั้งฝากถึงสังคมว่าไม่ควรตั้งเป็นศาลเตี้ย รวมถึงไม่ควรเชิดชูการกระทำของตำรวจ ตชด. เพียงเพื่อความสะใจ จนถูกโซเชียลวิจารณ์เป็นจำนวนมาก

ล่าสุด พ.ต.ท.ดร.ธนันวัฒน์ โพสต์ข้อความระบุว่า “โอ๊ย…หัวจะปวด เปิดเฟซมาเห็นแต่หน้าตัวเองขึ้นเต็มฟีด อะไรกันวะเนี่ย… ปั๊ดโถ่ (ทำเสียงลุงตู่) บางรายถึงกับแช่งให้เจอกับตัวเอง โอ้โห … ผมพยายามออกมาให้ข้อคิด เตือนสติ และสอนหลักการที่ถูกต้องให้กับสังคม แต่นอกจากจะไม่ฟังแล้ว ยังมีความเห็นผิดมากมาย และยืนยันสนับสนุนแนวคิดนั้นต่อไป

ถ้าใครติดตามอ่านเรื่องราวแต่แรกในเฟซบุ๊ค ” อาจารย์ช้าง มือปราบคอลเซ็นเตอร์ ” ตั้งแต่แรกจะรู้ว่า ผมออกมาให้ข้อคิดเตือนสติสังคมให้เข้าใจหลักการของกฎหมาย แต่ก็ชัดเจนว่าเห็นใจ และสงสารน้อง ตชด.ในฐานะเป็น ตชด.มาก่อน และไม่สนับสนุนให้แก้ปัญหาด้วยความรุนแรง แค่พูดจาไม่เข้าหู ต่อว่าด่าทอก็ไม่ควรต้องทำร้ายถึงมือถึงตีน

พ.ต.ท.ดร.ธนันวัฒน์ หรืออาจารย์ช้าง โพสต์ชี้แจงประเด็นดรามาบนเฟซบุ๊ก
FB/ อาจารย์ช้าง มือปราบคอลเซ็นเตอร์

มีเพจหลายเพจนำไปขยายผล บางทีสรุปความดึงแต่ส่วนที่สนองอารมณ์ร่วมชาวโซเชียล ทำเอาลานจอดรถทัวร์เต็ม เชื่อเถอะครับ สุดท้ายถ้าเอาแต่กระแส สังคมก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันก็จะยังมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นต่อไป ไม่ว่าจะวินกร่าง หรือการใช้อาวุธใช้ความรุนแรง

ต่อเหตุการณ์นี้เชื่อได้เลยว่าต้องมีคำสั่งออกมาเกี่ยวกับมาตรการการพกพาอาวุธปืนอย่างแน่นอน นอกจากประชาชนแล้ว ตำรวจเองก็น่าจะไม่รอด แต่อย่างที่เราเห็นกันแหล่ะครับ โจรผู้ร้ายมันกลัวซะที่ไหน แต่ละข่าวที่เกิดขึ้นมีใครมีใบอนุญาตพกพา โดยเฉพาะผู้ติดตามนักการเมืองก็คงต้องพกไว้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้นาย

แต่ไอ้ที่ว่า “คนดีมีปืน” ก็มีอยู่จริงครับ อยู่ในเซฟที่บ้าน ไม่กล้าเอาไปไหนเพราะกลัวโดนจับ เจอตำรวจค้นรถแล้วพบอาวุธปืนก็เตรียมเงินประกันตัวกันได้เลย แต่ก็ยืนยัน ณ.ที่นี้นะครับว่า ผมไม่เคยตำหนิหรือคิดโกรธประชาชนที่ไม่เข้าใจ อยากจะด่าอยากจะว่าอะไรผมเชิญได้เลย เพราะผมเข้าใจว่าทุกคนเครียดจากปัญหาหลากหลาย ที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน หากทำแล้วสบายใจทำเถอะครับ

ผมยังยืนยันที่จะทำหน้าที่นี้ เป็นเทียนไข เป็นหลอดไฟดวงเล็กๆ ที่จะให้แสงสว่างใน สังคมที่มืดมิด ไม่หิวแสงหรอกครับ มีปากไว้กินข้าว ไม่ต้องสังเคราะห์แสง และไม่ใช่โซล่าร์เซลล์ ไม่ว่าผลของมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม เพราะผมคืออาจารย์ช้าง ตำรวจของประชาชน”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 16:10 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 16:10 น.
53
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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