เบียร์ เดอะวอยซ์ รับเคยร่วมงาน เพจดัง ก่อนถูกวิจารณ์เชิงตัดสินแบบผิด ๆ

เบียร์ เดอะวอยซ์ รับเคยร่วมงาน เพจดัง ก่อนถูกโพสต์วิจารณ์เชิงตัดสินแบบผิด ๆ ลั่นแรง “รีวิวทุกคน ยกเว้นตัวเอง”
จากกรณีดรามา เพจดัง โพสต์วิจารณ์นักแสดงหญิงตัวแม่ อย่าง หญิง รฐา ว่าฉีดโบท็อกซ์จนหน้าผากตึง ไม่สามารถแสดงสีหน้าได้อย่างสมบทบาทในซีรีส์เรื่อง ทนายปีศาจ ก่อนจะถูกเพื่อนดาราและชาวเน็ตออกโรงปกป้อง
ต่อมา เพจดังกล่าว ก็ยังลามไปวิจารณ์รายการ โหนกระแส ที่เชิญ ฟารีดา มาออกถึง 3 ครั้งติดว่า ไม่มีประโยชน์ต่อสังคม ควรทำเรื่องที่ส่งผลดีกับประชาชนมากกว่านี้ จน หนุ่ม กรรชัย ถึงกับเดือดจัด โผล่คอมเมนต์ตอบกลับอย่างเจ็บจี๊ด ตามที่ทีมงานได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
สรุปดรามา เพจดังตั้งตัวเป็นนักวิจารณ์! ติ หญิง รฐา หน้าผากตึง ลามไปถึง โหนกระแส
ล่าสุด เบียร์ เดอะวอยซ์ ได้ออกมาโพสต์เคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ตนเองเคยร่วมงานกับเจ้าของเพจดังมาก่อน แต่จู่ ๆ ก็ถูกเขาเขียนวิจารณ์ในข้อมูลผิด ๆ
“ไอเพจรีวิวอะไรนั่นก็คือ รีวิวทุกคน ยกเว้นตัวเอง ละโพสต์ไหนที่ดีก็คือโพสต์ที่รีวิวตามกระแส พอใส่ความคิดตัวเองเข้าไป ก็บ้ง เคยมาทำเรื่องเบียร์ ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยรู้เลยด้วยซ้ำว่า ชีวิตเบียร์จริง ๆ เป็นอย่างไร ชีวิตคน ๆ นึงต้องเจออะไรบ้าง แต่แ..่.งก็รีวิวไปเรื่อยไปเปื่อย คือถ้าเก่งมาก ก็ช่วยไปเป็นนักแสดงหรือศิลปินให้ดูหน่อยเถิด อยากเห็นผลงานจริง ๆ มากกว่าการวิจารณ์ไปเรื่อย
เคยทำงานกับพี่เขานะ นานมาก ๆ แล้ว แล้ววันนึงอยู่ดี ๆ พี่เขาก็มาเขียนเรื่องเบียร์ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้คุยกันมาแบบ 7-8 ปีได้แล้วมั้ง ก็งงว่า พี่เขามาตัดสินเราทำไมวะ ในขณะที่เขาทำเพจโพสต์พาดพิงคนอื่นแบบไม่ให้เกียรติอยู่หลายครั้ง”
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อ้างอิงจาก : FB Bizcuitbeer
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