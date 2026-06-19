ข่าวดาราบันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ รับเคยร่วมงาน เพจดัง ก่อนถูกวิจารณ์เชิงตัดสินแบบผิด ๆ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 15:48 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 15:48 น.
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เบียร์ เดอะวอยซ์ รับเคยร่วมงาน เพจดัง ก่อนถูกวิจารณ์เชิงตัดสินแบบผิด ๆ

เบียร์ เดอะวอยซ์ รับเคยร่วมงาน เพจดัง ก่อนถูกโพสต์วิจารณ์เชิงตัดสินแบบผิด ๆ ลั่นแรง “รีวิวทุกคน ยกเว้นตัวเอง”

จากกรณีดรามา เพจดัง โพสต์วิจารณ์นักแสดงหญิงตัวแม่ อย่าง หญิง รฐา ว่าฉีดโบท็อกซ์จนหน้าผากตึง ไม่สามารถแสดงสีหน้าได้อย่างสมบทบาทในซีรีส์เรื่อง ทนายปีศาจ ก่อนจะถูกเพื่อนดาราและชาวเน็ตออกโรงปกป้อง

ต่อมา เพจดังกล่าว ก็ยังลามไปวิจารณ์รายการ โหนกระแส ที่เชิญ ฟารีดา มาออกถึง 3 ครั้งติดว่า ไม่มีประโยชน์ต่อสังคม ควรทำเรื่องที่ส่งผลดีกับประชาชนมากกว่านี้ จน หนุ่ม กรรชัย ถึงกับเดือดจัด โผล่คอมเมนต์ตอบกลับอย่างเจ็บจี๊ด ตามที่ทีมงานได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้

สรุปดรามา เพจดังตั้งตัวเป็นนักวิจารณ์! ติ หญิง รฐา หน้าผากตึง ลามไปถึง โหนกระแส

ล่าสุด เบียร์ เดอะวอยซ์ ได้ออกมาโพสต์เคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ตนเองเคยร่วมงานกับเจ้าของเพจดังมาก่อน แต่จู่ ๆ ก็ถูกเขาเขียนวิจารณ์ในข้อมูลผิด ๆ

“ไอเพจรีวิวอะไรนั่นก็คือ รีวิวทุกคน ยกเว้นตัวเอง ละโพสต์ไหนที่ดีก็คือโพสต์ที่รีวิวตามกระแส พอใส่ความคิดตัวเองเข้าไป ก็บ้ง เคยมาทำเรื่องเบียร์ ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยรู้เลยด้วยซ้ำว่า ชีวิตเบียร์จริง ๆ เป็นอย่างไร ชีวิตคน ๆ นึงต้องเจออะไรบ้าง แต่แ..่.งก็รีวิวไปเรื่อยไปเปื่อย คือถ้าเก่งมาก ก็ช่วยไปเป็นนักแสดงหรือศิลปินให้ดูหน่อยเถิด อยากเห็นผลงานจริง ๆ มากกว่าการวิจารณ์ไปเรื่อย

เคยทำงานกับพี่เขานะ นานมาก ๆ แล้ว แล้ววันนึงอยู่ดี ๆ พี่เขาก็มาเขียนเรื่องเบียร์ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้คุยกันมาแบบ 7-8 ปีได้แล้วมั้ง ก็งงว่า พี่เขามาตัดสินเราทำไมวะ ในขณะที่เขาทำเพจโพสต์พาดพิงคนอื่นแบบไม่ให้เกียรติอยู่หลายครั้ง”

เบียร์ เดอะวอยซ์ รับเคยร่วมงาน เพจดัง ก่อนถูกวิจารณ์เชิงตัดสินแบบผิด ๆ-1

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ภาพจาก Facebook : Bizcuitbeer

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อ้างอิงจาก : FB Bizcuitbeer

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 15:48 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 15:48 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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