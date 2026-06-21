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ดูบอลสด สเปน พบ ซาอุดีอาระเบีย ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม H นัดที่ 2 ลา โรฮา ต้องการ 3 แต้มด่วน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 มิ.ย. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 16:43 น.
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สเปน vs ซาอุดีอาระเบีย ฟุตบอลโลก 2026 พรีวิว สถิติ ทายผล

สเปน ต้องเอาชนะซาอุดีอาระเบียในนัดที่ 2 กลุ่ม H ฟุตบอลโลก 2026 วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน เวลา 23:00 น. ตามเวลาไทย ที่ Mercedes-Benz Stadium เมืองแอตแลนตา หลังทั้งคู่เสมอกันคนละนัดในแมตช์เปิดสนาม

บรรยากาศก่อนเกม กลุ่ม H แน่นจนน่าตื่นเต้น

ไม่มีทีมไหนในกลุ่ม H นำโด่งหลังนัดแรก ทั้ง 4 ทีมเท่ากันหมดที่ 1 แต้ม

สเปนเสมอ 0-0 กับกาบูเวร์ดี ขณะที่ซาอุดีอาระเบียเสมอ 1-1 กับอุรุกวัย ทำให้กลุ่มนี้เปิดกว้างอย่างสมบูรณ์ก่อนแมตช์ที่ 2

สเปนมาแอตแลนตาโดยนั่งอยู่อันดับ 4 ของกลุ่ม H หลังเสมอ 0-0 กับกาบูเวร์ดีในนัดแรก และถ้าสเปนเสียแต้มอีกครั้ง จะเสี่ยงตกรอบก่อนเวลา ส่วนซาอุดีอาระเบียรู้ดีว่าถ้าชนะได้ โอกาสผ่านรอบแบ่งกลุ่มจะสูงมาก

อันดับโลก FIFA และประวัติทีม

ทีม อันดับโลก FIFA (มิ.ย. 2569)
🇪🇸 สเปน อันดับ 2
🇸🇦 ซาอุดีอาระเบีย อันดับ 61

สเปนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ในฐานะแชมป์ยุโรปและมาพร้อมกับชุดนักเตะสเปนที่อาจดีที่สุดนับตั้งแต่ยุคทองปี 2008–2012 สเปนเคยคว้าแชมป์โลก 1 ครั้งในปี 2010 แต่หลังจากนั้นไม่เคยผ่านรอบ 16 ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกเลย

ซาอุดีอาระเบียมาฟุตบอลโลกครั้งนี้ภายใต้โค้ชหน้าใหม่ Georgios Donis ชาวกรีก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน เพียง 7 สัปดาห์ก่อนทัวร์นาเมนต์ หลังสหพันธ์ฟุตบอลซาอุฯ ปลด Hervé Renard ออกจากตำแหน่ง

ผลงานก่อนแข่งขัน

สเปน แชมป์ยุโรปที่ยังหิวโหยถ้วยโลก

สเปนผ่านรอบคัดเลือกโดยชนะ 5 จาก 6 นัด ทำประตูรวม 21 ลูก เสีย 2 ลูก และยังคงไม่แพ้ใครในรอบ 33 นัดนับตั้งแต่แพ้สกอตแลนด์ในเดือนมีนาคม 2023

อย่างไรก็ตาม นัดแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ถือเป็นหนึ่งในผลการแข่งขันที่น่าตกใจที่สุด เมื่อสเปนทำประตูกาบูเวร์ดีไม่ได้เลยทั้งที่ครองสถิติทุกด้านในสนาม โดยมีผู้รักษาประตูวัย 40 ปีอย่าง Vozinha ของกาบูเวร์ดีเป็นฮีโร่ของเกม

ซาอุดีอาระเบีย นกอินทรีเขียวที่ฆ่ายักษ์ได้

ซาอุดีอาระเบียผ่านการคัดเลือกมาได้แบบยากลำบาก จบอันดับ 3 ในกลุ่มรอบที่ 3 เอเชียตามหลังญี่ปุ่นและออสเตรเลีย ก่อนจะผ่านมาได้ในรอบเพลย์ออฟรอบที่ 4 โดยเอาชนะอินโดนีเซีย 3-2 และเสมออิรัก 0-0

ซาอุฯ โชว์ศักยภาพในนัดแรกด้วยการเสมออุรุกวัย 1-1 — ถือเป็นผลดีกว่าที่หลายคนคาด

สถิติพบกัน (Head to Head)

ทั้งสองทีมเคยพบกันมาแล้ว 3 ครั้ง สเปนชนะทั้งหมด ทำประตูรวม 9 ลูก เสีย 2 ลูก ดังนี้

  • สเปน 5-0 ซาอุดีอาระเบีย (กันยายน 2012 — กระชับมิตร)
  • สเปน 3-2 ซาอุดีอาระเบีย (พฤษภาคม 2010 — กระชับมิตร)
  • ซาอุดีอาระเบีย 0-1 สเปน (มิถุนายน 2006 — ฟุตบอลโลก)

การพบกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปีที่ทั้งคู่เจอกันในเวทีโลก

แนวรับ-แนวรุกแต่ละทีม

สเปน รูปแบบ 4-3-3 ที่ไหลลื่นและรวดเร็ว

ภายใต้โค้ช Luis de la Fuente สเปนเล่นในรูปแบบ 4-3-3 ที่ยืดหยุ่น ยังคงครองบอลได้เก่งแต่เปลี่ยนมาเร็วและตรงกว่าเดิม กดดันฝั่งตรงข้ามสูง และบุกเข้าพื้นที่ก่อนที่คู่แข่งจะจัดระเบียบได้

แกนหลักของสเปนวนเวียนผ่าน Rodri นักเตะแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่ควบคุมจังหวะเกมและเป็นกาวเชื่อมทีม ส่วน Lamine Yamal และ Nico Williams ทำหน้าที่บุกจากสองข้างด้านข้าง ขณะที่ Mikel Oyarzabal ทำประตูไว้ถึง 6 ลูกในรอบคัดเลือก

ซาอุดีอาระเบีย 4-4-2 วินัยแน่น รอสวน

ซาอุดีอาระเบียน่าจะใช้รูปแบบ 4-5-1 หรือ 4-4-2 ที่เน้นวินัยในการรับ ป้องกันโซนกลาง ก่อนปล่อย Salem Al-Dawsari และ Firas Al-Buraikan สวนกลับ

กัปตัน Salem Al-Dawsari วัย 34 ปี จาก Al-Hilal คือผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงสุดในทีมด้วย 108 แคป

แนวรับที่คาด (Predicted Lineups)

🇪🇸 สเปน (4-3-3)

Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri (กัปตัน), Pedri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Nico Williams

หมายเหตุ: Lamine Yamal ไม่ฟิตพอจะลงเริ่มต้นในเกมกับกาบูเวร์ดี แต่เข้ามาจากสำรองและกลายเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของสเปนในทันที นัดนี้ลุ้นว่าเขาจะได้เริ่มต้นหรือไม่

🇸🇦 ซาอุดีอาระเบีย (4-4-2)

Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Al-Tambakti, Ali Lajami, Nawaf Boushal; Musab Al-Juwayr, Mohamed Kanno, Abdullah Al-Khaibari, Salem Al-Dawsari; Firas Al-Buraikan, Abdullah Al-Hamdan

กุญแจสำคัญของเกม

การดวลที่น่าจับตาคือ Lamine Yamal และ Nico Williams กับแนวรับด้านกว้างของซาอุดีอาระเบีย ทั้งสองยิงรวมกัน 12 ประตูในนามทีมชาติก่อนทัวร์นาเมนต์ ถ้าซาอุฯ ตั้งรับแน่นและดึงคนปิดกว้าง Rodri และ Fabián Ruiz จะมีพื้นที่กลางให้บุก แต่ถ้าซาอุฯ รวมตัวกลางสนาม Yamal และ Williams จะมีโอกาสแบบ 1 ต่อ 1 ด้านข้าง

ทายผลบอล สเปน vs ซาอุดีอาระเบีย

สเปนเป็นเต็งหนักอย่างชัดเจน และคุณภาพชุดนักเตะของ Luis de la Fuente ทำให้ยากมากที่จะเห็นผลอื่นนอกจากชัยชนะ

สเปนเป็นเต็งหนักอย่างชัดเจน และคุณภาพชุดนักเตะของ Luis de la Fuente ทำให้ยากมากที่จะเห็นผลอื่นนอกจากชัยชนะ

ประตูแรกจะเป็นตัวตัดสิน ถ้าสเปนเปิดประตูได้ก่อน คุณภาพของชุดนี้น่าจะตัดสินเกมได้ แต่ถ้าครึ่งแรกยังไม่มีประตู อาจทำให้ฝั่งสเปนหนักใจมากกว่าที่คิด

ทายผล: สเปน 3-0 ซาอุดีอาระเบีย

สเปนต้องการ 3 แต้มด้วยความบังคับ ความกดดันและคุณภาพจะทำให้ La Roja บุกทะลวงแนวรับที่ไม่คุ้นเคยกับการรับมือนักเตะระดับ Yamal–Rodri–Williams ได้ในที่สุด

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 มิ.ย. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 16:43 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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