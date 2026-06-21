ดูบอลสด สเปน พบ ซาอุดีอาระเบีย ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม H นัดที่ 2 ลา โรฮา ต้องการ 3 แต้มด่วน

สเปน ต้องเอาชนะซาอุดีอาระเบียในนัดที่ 2 กลุ่ม H ฟุตบอลโลก 2026 วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน เวลา 23:00 น. ตามเวลาไทย ที่ Mercedes-Benz Stadium เมืองแอตแลนตา หลังทั้งคู่เสมอกันคนละนัดในแมตช์เปิดสนาม
บรรยากาศก่อนเกม กลุ่ม H แน่นจนน่าตื่นเต้น
ไม่มีทีมไหนในกลุ่ม H นำโด่งหลังนัดแรก ทั้ง 4 ทีมเท่ากันหมดที่ 1 แต้ม
สเปนเสมอ 0-0 กับกาบูเวร์ดี ขณะที่ซาอุดีอาระเบียเสมอ 1-1 กับอุรุกวัย ทำให้กลุ่มนี้เปิดกว้างอย่างสมบูรณ์ก่อนแมตช์ที่ 2
สเปนมาแอตแลนตาโดยนั่งอยู่อันดับ 4 ของกลุ่ม H หลังเสมอ 0-0 กับกาบูเวร์ดีในนัดแรก และถ้าสเปนเสียแต้มอีกครั้ง จะเสี่ยงตกรอบก่อนเวลา ส่วนซาอุดีอาระเบียรู้ดีว่าถ้าชนะได้ โอกาสผ่านรอบแบ่งกลุ่มจะสูงมาก
อันดับโลก FIFA และประวัติทีม
|ทีม
|อันดับโลก FIFA (มิ.ย. 2569)
|🇪🇸 สเปน
|อันดับ 2
|🇸🇦 ซาอุดีอาระเบีย
|อันดับ 61
สเปนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ในฐานะแชมป์ยุโรปและมาพร้อมกับชุดนักเตะสเปนที่อาจดีที่สุดนับตั้งแต่ยุคทองปี 2008–2012 สเปนเคยคว้าแชมป์โลก 1 ครั้งในปี 2010 แต่หลังจากนั้นไม่เคยผ่านรอบ 16 ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกเลย
ซาอุดีอาระเบียมาฟุตบอลโลกครั้งนี้ภายใต้โค้ชหน้าใหม่ Georgios Donis ชาวกรีก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน เพียง 7 สัปดาห์ก่อนทัวร์นาเมนต์ หลังสหพันธ์ฟุตบอลซาอุฯ ปลด Hervé Renard ออกจากตำแหน่ง
ผลงานก่อนแข่งขัน
สเปน แชมป์ยุโรปที่ยังหิวโหยถ้วยโลก
สเปนผ่านรอบคัดเลือกโดยชนะ 5 จาก 6 นัด ทำประตูรวม 21 ลูก เสีย 2 ลูก และยังคงไม่แพ้ใครในรอบ 33 นัดนับตั้งแต่แพ้สกอตแลนด์ในเดือนมีนาคม 2023
อย่างไรก็ตาม นัดแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ถือเป็นหนึ่งในผลการแข่งขันที่น่าตกใจที่สุด เมื่อสเปนทำประตูกาบูเวร์ดีไม่ได้เลยทั้งที่ครองสถิติทุกด้านในสนาม โดยมีผู้รักษาประตูวัย 40 ปีอย่าง Vozinha ของกาบูเวร์ดีเป็นฮีโร่ของเกม
ซาอุดีอาระเบีย นกอินทรีเขียวที่ฆ่ายักษ์ได้
ซาอุดีอาระเบียผ่านการคัดเลือกมาได้แบบยากลำบาก จบอันดับ 3 ในกลุ่มรอบที่ 3 เอเชียตามหลังญี่ปุ่นและออสเตรเลีย ก่อนจะผ่านมาได้ในรอบเพลย์ออฟรอบที่ 4 โดยเอาชนะอินโดนีเซีย 3-2 และเสมออิรัก 0-0
ซาอุฯ โชว์ศักยภาพในนัดแรกด้วยการเสมออุรุกวัย 1-1 — ถือเป็นผลดีกว่าที่หลายคนคาด
สถิติพบกัน (Head to Head)
ทั้งสองทีมเคยพบกันมาแล้ว 3 ครั้ง สเปนชนะทั้งหมด ทำประตูรวม 9 ลูก เสีย 2 ลูก ดังนี้
- สเปน 5-0 ซาอุดีอาระเบีย (กันยายน 2012 — กระชับมิตร)
- สเปน 3-2 ซาอุดีอาระเบีย (พฤษภาคม 2010 — กระชับมิตร)
- ซาอุดีอาระเบีย 0-1 สเปน (มิถุนายน 2006 — ฟุตบอลโลก)
การพบกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปีที่ทั้งคู่เจอกันในเวทีโลก
แนวรับ-แนวรุกแต่ละทีม
สเปน รูปแบบ 4-3-3 ที่ไหลลื่นและรวดเร็ว
ภายใต้โค้ช Luis de la Fuente สเปนเล่นในรูปแบบ 4-3-3 ที่ยืดหยุ่น ยังคงครองบอลได้เก่งแต่เปลี่ยนมาเร็วและตรงกว่าเดิม กดดันฝั่งตรงข้ามสูง และบุกเข้าพื้นที่ก่อนที่คู่แข่งจะจัดระเบียบได้
แกนหลักของสเปนวนเวียนผ่าน Rodri นักเตะแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่ควบคุมจังหวะเกมและเป็นกาวเชื่อมทีม ส่วน Lamine Yamal และ Nico Williams ทำหน้าที่บุกจากสองข้างด้านข้าง ขณะที่ Mikel Oyarzabal ทำประตูไว้ถึง 6 ลูกในรอบคัดเลือก
ซาอุดีอาระเบีย 4-4-2 วินัยแน่น รอสวน
ซาอุดีอาระเบียน่าจะใช้รูปแบบ 4-5-1 หรือ 4-4-2 ที่เน้นวินัยในการรับ ป้องกันโซนกลาง ก่อนปล่อย Salem Al-Dawsari และ Firas Al-Buraikan สวนกลับ
กัปตัน Salem Al-Dawsari วัย 34 ปี จาก Al-Hilal คือผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงสุดในทีมด้วย 108 แคป
แนวรับที่คาด (Predicted Lineups)
🇪🇸 สเปน (4-3-3)
Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri (กัปตัน), Pedri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Nico Williams
หมายเหตุ: Lamine Yamal ไม่ฟิตพอจะลงเริ่มต้นในเกมกับกาบูเวร์ดี แต่เข้ามาจากสำรองและกลายเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของสเปนในทันที นัดนี้ลุ้นว่าเขาจะได้เริ่มต้นหรือไม่
🇸🇦 ซาอุดีอาระเบีย (4-4-2)
Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Al-Tambakti, Ali Lajami, Nawaf Boushal; Musab Al-Juwayr, Mohamed Kanno, Abdullah Al-Khaibari, Salem Al-Dawsari; Firas Al-Buraikan, Abdullah Al-Hamdan
กุญแจสำคัญของเกม
การดวลที่น่าจับตาคือ Lamine Yamal และ Nico Williams กับแนวรับด้านกว้างของซาอุดีอาระเบีย ทั้งสองยิงรวมกัน 12 ประตูในนามทีมชาติก่อนทัวร์นาเมนต์ ถ้าซาอุฯ ตั้งรับแน่นและดึงคนปิดกว้าง Rodri และ Fabián Ruiz จะมีพื้นที่กลางให้บุก แต่ถ้าซาอุฯ รวมตัวกลางสนาม Yamal และ Williams จะมีโอกาสแบบ 1 ต่อ 1 ด้านข้าง
ทายผลบอล สเปน vs ซาอุดีอาระเบีย
สเปนเป็นเต็งหนักอย่างชัดเจน และคุณภาพชุดนักเตะของ Luis de la Fuente ทำให้ยากมากที่จะเห็นผลอื่นนอกจากชัยชนะ
สเปนเป็นเต็งหนักอย่างชัดเจน และคุณภาพชุดนักเตะของ Luis de la Fuente ทำให้ยากมากที่จะเห็นผลอื่นนอกจากชัยชนะ
ประตูแรกจะเป็นตัวตัดสิน ถ้าสเปนเปิดประตูได้ก่อน คุณภาพของชุดนี้น่าจะตัดสินเกมได้ แต่ถ้าครึ่งแรกยังไม่มีประตู อาจทำให้ฝั่งสเปนหนักใจมากกว่าที่คิด
ทายผล: สเปน 3-0 ซาอุดีอาระเบีย
สเปนต้องการ 3 แต้มด้วยความบังคับ ความกดดันและคุณภาพจะทำให้ La Roja บุกทะลวงแนวรับที่ไม่คุ้นเคยกับการรับมือนักเตะระดับ Yamal–Rodri–Williams ได้ในที่สุด
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