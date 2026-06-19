ข่าวการเมือง

เปิดธุรกิจ ‘ป้อม ภาวุธ’ ถือหุ้น 24 บริษัท ก่อน DSI พบเส้นเงิน 28 ล้านโยงคดี Forex

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 15:05 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 15:07 น.
59
เปิดธุรกิจ 'ป้อม ภาวุธ' ถือหุ้น 24 บริษัท ก่อน DSI พบเส้นเงิน 28 ล้านโยงคดี Forex
FB/ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ – Pawoot Pongvitayapanu

เปิดข้อมูลธุรกิจ ป้อม ภาวุธ สส.พรรคประชาชน พบถือหุ้นโดยตรงและอ้อมรวม 24 บริษัท ขณะ DSI ย้ำยังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา รอชี้แจงที่มาเงิน 28 ล้าน

หลังจากที่ DSI แถลงเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 ว่าพบเส้นทางการเงินจากบริษัทที่เชื่อมโยงคดี Forex เถื่อน โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของ ป้อม ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน รวม 14 ครั้ง ครั้งละประมาณ 2 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 28 ล้านบาท โดย DSI ย้ำว่าภาวุธยังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา และเปิดโอกาสให้เข้าชี้แจง

เส้นทางเงินดังกล่าวไหลจาก AL PFX ไปยัง Spark Digital ก่อนโอนเข้าบัญชีของภาวุธ ซึ่งสอดคล้องกับที่สื่อมวลชนเคยรายงานในรายละเอียดเดียวกัน

ภาวุธเกี่ยวข้องกับธุรกิจอะไรบ้าง

ครอบครัวของภาวุธมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจ โล้วเฮงหมง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีบริษัทในเครือมากกว่า 30 แห่ง ครอบคลุมธุรกิจขายรถจักรยานยนต์ ปล่อยสินเชื่อ และอสังหาริมทรัพย์

ส่วนตัวภาวุธเองเป็นกรรมการหรือถือหุ้นอย่างน้อย 24 บริษัท แบ่งเป็น 14 บริษัทที่ยังเปิดดำเนินการ ถือหุ้นโดยตรง 12 บริษัท และถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัทอีก 2 แห่ง นอกจากนี้ยังมีบริษัทที่ปิดหรือแปรสภาพแล้วอีก 10 แห่ง

ตัวอย่างบริษัทที่ภาวุธเกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ บริษัท โพมิโค จำกัด ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและพัฒนาระบบ, บริษัท 3 พี เอ็ม กรุ๊ป จำกัด เป็นโฮลดิ้งคอมปานี, บริษัท ป้อนค่ะ เอเซีย จำกัด ให้คำปรึกษาธุรกิจ, บริษัท ยูลีส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซื้อขายมอเตอร์ไซค์ และบริษัท เป๊ปเปอร์มิ้นท์ เอเชีย จำกัด ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์

ฝั่งธุรกิจครอบครัวภายใต้กลุ่ม LHM ประกอบด้วย บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด และ บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.เรียลเอสเตท (1992) จำกัด ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด ขายรถจักรยานยนต์

ทั้งนี้ กรุงเทพธุรกิจ รายงานในกรอบข้อมูลที่ต่างออกไปว่า ภาวุธถือหุ้นรวม 36 แห่ง นั่งเก้าอี้กรรมการ 17 แห่ง มูลค่าหุ้นรวมกว่า 70.6 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขต่างจาก Next News เนื่องจากใช้เกณฑ์นับต่างกัน

ภาวุธเกี่ยวข้องกับธุรกิจอะไรบ้าง
FB/ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ – Pawoot Pongvitayapanu

ข้อสังเกตเรื่องที่ตั้งบริษัท

บริษัท โพมิโค จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ภาวุธเกี่ยวข้อง มีที่ตั้งในอาคารย่านถนนรัชดาภิเษก อาคารเดียวกับบริษัทที่ DSI ระบุว่าเป็นผู้โอนเงิน แต่เป็นคนละห้อง ซึ่ง DSI ยังไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลส่วนนี้เข้ากับข้อกล่าวหาใด ๆ

ด้าน ภาวุธ และ พรรคประชาชน ชี้แจงสั้น ๆ ว่า “รอดูหมายก่อน” และยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดี Forex ด้านโฆษกพรรคประชาชนระบุว่าขอรอให้ DSI เปิดชื่ออย่างเป็นทางการก่อน พร้อมย้ำว่าพรรคไม่ปกป้องคนที่ทำผิด

DSI ย้ำว่าภาวุธยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหา และขั้นตอนต่อไปคือรอรับคำชี้แจงเกี่ยวกับที่มาของเงิน 28 ล้านบาท

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อสังเกตเรื่องที่ตั้งบริษัท
FB/ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ – Pawoot Pongvitayapanu

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สาวจีนช็อก! หมอผ่าพยาธิในแขน ยาว 10 ซม. ออกจากก้อนเนื้อ หลังทรมานนานนับปี ข่าวต่างประเทศ

สาวจีนช็อก! หมอผ่าพยาธิในแขน ยาว 10 ซม. ออกจากก้อนเนื้อ หลังทรมานนานนับปี

4 นาที ที่แล้ว
อ.ช้าง ตัดพ้อ เจอชาวเน็ตแช่งให้เจอกับตัว ปมดรามาวินปะทะ ตชด. ยันไม่ได้หิวแสง ข่าว

อ.ช้าง ตัดพ้อ เจอชาวเน็ตแช่งให้เจอกับตัว ปม ตชด. ยิงวินดับ ยันไม่ได้หิวแสง

41 นาที ที่แล้ว
“ป้อม ภาวุธ” โพสต์แถลง 28 ล้าน มาจากเทรดทอง ปัดเอี่ยวหลอกลงทุน Forex เศรษฐกิจ

“ป้อม ภาวุธ” โพสต์แถลง 28 ล้าน มาจากเทรดทอง ปัดเอี่ยวหลอกลงทุน Forex

56 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ รับเคยร่วมงาน เพจดัง ก่อนถูกวิจารณ์เชิงตัดสินแบบผิด ๆ บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ รับเคยร่วมงาน เพจดัง ก่อนถูกวิจารณ์เชิงตัดสินแบบผิด ๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใบเฟิร์น อัญชสา ร่ำไห้ชีวิตดิ่ง! เล่านาทีสูญเสียลูกในท้อง ทำหัวใจแตกสลายกว่าครึ่งปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดธุรกิจ &#039;ป้อม ภาวุธ&#039; ถือหุ้น 24 บริษัท ก่อน DSI พบเส้นเงิน 28 ล้านโยงคดี Forex ข่าวการเมือง

เปิดธุรกิจ ‘ป้อม ภาวุธ’ ถือหุ้น 24 บริษัท ก่อน DSI พบเส้นเงิน 28 ล้านโยงคดี Forex

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
JustMarkets เตรียมเปิดตัวหุ้น SpaceX ให้ลูกค้าทำการซื้อขายหุ้น การเงิน

JustMarkets เตรียมเปิดตัวหุ้น SpaceX ให้ลูกค้าทำการซื้อขายหุ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง แฉรถโรงเรียน จ.ลำปาง เด็กนั่งแออัดซ้อนกัน 12-15 คน ไม่มีที่คาดเข็มขัด ข่าว

เพจดัง แฉรถโรงเรียน จ.ลำปาง เด็กนั่งแออัดซ้อนกัน 12-15 คน ไม่มีที่คาดเข็มขัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอไม่ต้อง! ชายถูกงูเห่ากัด ไม่ยอมไปรพ. เคี้ยวใบน้อยหน่า-พ่นคาถา รอดปาฏิหาริย์ ข่าว

หมอไม่ต้อง! ชายถูกงูเห่ากัด ไม่ยอมไปรพ. เคี้ยวใบน้อยหน่า-พ่นคาถา รอดปาฏิหาริย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ แคนาดา VNL 2026 เปิดสถิติ Head to Head วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ แคนาดา VNL 2026 เปิดสถิติ Head to Head

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เตือนห้ามเผยแพร่โพลช่วง 7 วันสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่า ฝ่าฝืนมีโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายไพศาล ป่วยสโตรก หลังออกโหนกระแส เกือบ 3 เดือนก่อน เผยอาการล่าสุดดีขึ้น 60% บันเทิง

ทนายไพศาล ป่วยสโตรก หลังออกโหนกระแส เกือบ 3 เดือนก่อน เผยอาการล่าสุดดีขึ้น 60%

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายอังกฤษ ถูกทางการตั้งข้อหา เสี่ยงคุก 2 ปี หลังลงไปทำความสะอาดแม่น้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปข่าว DSI ทลายเครือข่าย Forex ยึดทรัพย์ 100 ล้าน จ่อเรียก &#039;ฟิล์ม รัฐภูมิ - ป้อม ภาวุธ&#039; แจงเส้นทางเงิน ข่าว

สรุปข่าว DSI ทลายเครือข่าย Forex ยึดทรัพย์ 100 ล้าน จ่อเรียก ‘ฟิล์ม รัฐภูมิ – ป้อม ภาวุธ’ แจงเส้นทางเงิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น่ายินดี! จนท.พบ &quot;แม่นะโม&quot; เต่ามะเฟือง วางไข่ 123 ฟอง บนหาดท้ายเหมืองรังที่ 6 ข่าว

น่ายินดี! จนท.พบ “แม่นะโม” เต่ามะเฟือง วางไข่ 123 ฟอง บนหาดท้ายเหมืองรังที่ 6

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศิริกัญญา” ยืนยันถ้า “ป้อม ภาวุธ” ผิดจริง พร้อมดำเนินการเอาผิดทางวินัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๊ะ นงผณี หวิดตาบอด ตาลืมไม่ขึ้น-น้ำตาไหลตลอดเวลา วิ่งวุ่นหารพ.รักษากลางดึก บันเทิง

จ๊ะ นงผณี หวิดตาบอด ตาลืมไม่ขึ้น-น้ำตาไหลตลอดเวลา วิ่งวุ่นหารพ.รักษากลางดึก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“พี่หนุ่ม” ฝากถึง “บอย ตุ๊ดส์review” รีโมทมีเปลี่ยนช่องได้ ย้ำตนไม่ถนัดเรื่องการเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทรดทองคำ โลหะ ข่าวประชาสัมพันธ์

จากโลหะมีค่าสู่ตลาดการเงินโลก: เมื่อนักเทรดขยายมุมมองการลงทุนให้กว้างขึ้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเจด เตือน! 8 สัญญาณอันตราย ค่าน้ำตาลสะสมปกติ ก็เสี่ยงเบาหวานได้ สุขภาพและการแพทย์

หมอเจด เตือน! 8 สัญญาณอันตราย ค่าน้ำตาลสะสมปกติ ก็เสี่ยงเบาหวานได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เภสัชกร เล่านาทีสะเทือนใจ คนไข้ร่ำไห้ขอซื้อยาแก้ปวด สุดท้ายพบก้อนเนื้อร้ายขนาดใหญ่ แต่ไร้สิทธิ์รักษา ข่าว

เภสัชกร เล่านาที คนไข้ร่ำไห้ขอซื้อยาแก้ปวด สุดท้ายพบก้อนเนื้อร้ายขนาดใหญ่ แต่ไร้สิทธิ์รักษา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

DSI เผย “ภาวุธ” สส.พรรคส้ม รับเงิน 28 ล้าน โอนมาให้ 14 ครั้ง ย้ำยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

ประวัติ พลตรี ปริทัศน์ บุนนาค ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวลาว เคลมแรง &quot;ข้าวเหนียวมะม่วง&quot; เมนูฮิตในร้านอาหารไทย ต้นกำเนิดมาจากลาว ข่าวต่างประเทศ

สาวลาว เคลมแรง “ข้าวเหนียวมะม่วง” เมนูฮิตในร้านอาหารไทย ต้นกำเนิดมาจากลาว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เล่าคุย “ฮุนมาเนต” เผยไม่ต้องการความขัดแย้ง ไม่ได้คุยเปิดด่าน กลัวคนไทยโกรธ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 15:05 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 15:07 น.
59
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สาวจีนช็อก! หมอผ่าพยาธิในแขน ยาว 10 ซม. ออกจากก้อนเนื้อ หลังทรมานนานนับปี

สาวจีนช็อก! หมอผ่าพยาธิในแขน ยาว 10 ซม. ออกจากก้อนเนื้อ หลังทรมานนานนับปี

เผยแพร่: 19 มิถุนายน 2569

เลือกไดร์เป่าผมให้เหมาะกับคุณ: เช็ก 7 ข้อก่อนซื้อ

เผยแพร่: 19 มิถุนายน 2569
อ.ช้าง ตัดพ้อ เจอชาวเน็ตแช่งให้เจอกับตัว ปมดรามาวินปะทะ ตชด. ยันไม่ได้หิวแสง

อ.ช้าง ตัดพ้อ เจอชาวเน็ตแช่งให้เจอกับตัว ปม ตชด. ยิงวินดับ ยันไม่ได้หิวแสง

เผยแพร่: 19 มิถุนายน 2569
“ป้อม ภาวุธ” โพสต์แถลง 28 ล้าน มาจากเทรดทอง ปัดเอี่ยวหลอกลงทุน Forex

“ป้อม ภาวุธ” โพสต์แถลง 28 ล้าน มาจากเทรดทอง ปัดเอี่ยวหลอกลงทุน Forex

เผยแพร่: 19 มิถุนายน 2569
Back to top button