เปิดธุรกิจ ‘ป้อม ภาวุธ’ ถือหุ้น 24 บริษัท ก่อน DSI พบเส้นเงิน 28 ล้านโยงคดี Forex
เปิดข้อมูลธุรกิจ ป้อม ภาวุธ สส.พรรคประชาชน พบถือหุ้นโดยตรงและอ้อมรวม 24 บริษัท ขณะ DSI ย้ำยังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา รอชี้แจงที่มาเงิน 28 ล้าน
หลังจากที่ DSI แถลงเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 ว่าพบเส้นทางการเงินจากบริษัทที่เชื่อมโยงคดี Forex เถื่อน โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของ ป้อม ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน รวม 14 ครั้ง ครั้งละประมาณ 2 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 28 ล้านบาท โดย DSI ย้ำว่าภาวุธยังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา และเปิดโอกาสให้เข้าชี้แจง
เส้นทางเงินดังกล่าวไหลจาก AL PFX ไปยัง Spark Digital ก่อนโอนเข้าบัญชีของภาวุธ ซึ่งสอดคล้องกับที่สื่อมวลชนเคยรายงานในรายละเอียดเดียวกัน
ภาวุธเกี่ยวข้องกับธุรกิจอะไรบ้าง
ครอบครัวของภาวุธมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจ โล้วเฮงหมง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีบริษัทในเครือมากกว่า 30 แห่ง ครอบคลุมธุรกิจขายรถจักรยานยนต์ ปล่อยสินเชื่อ และอสังหาริมทรัพย์
ส่วนตัวภาวุธเองเป็นกรรมการหรือถือหุ้นอย่างน้อย 24 บริษัท แบ่งเป็น 14 บริษัทที่ยังเปิดดำเนินการ ถือหุ้นโดยตรง 12 บริษัท และถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัทอีก 2 แห่ง นอกจากนี้ยังมีบริษัทที่ปิดหรือแปรสภาพแล้วอีก 10 แห่ง
ตัวอย่างบริษัทที่ภาวุธเกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ บริษัท โพมิโค จำกัด ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและพัฒนาระบบ, บริษัท 3 พี เอ็ม กรุ๊ป จำกัด เป็นโฮลดิ้งคอมปานี, บริษัท ป้อนค่ะ เอเซีย จำกัด ให้คำปรึกษาธุรกิจ, บริษัท ยูลีส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซื้อขายมอเตอร์ไซค์ และบริษัท เป๊ปเปอร์มิ้นท์ เอเชีย จำกัด ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์
ฝั่งธุรกิจครอบครัวภายใต้กลุ่ม LHM ประกอบด้วย บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด และ บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.เรียลเอสเตท (1992) จำกัด ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด ขายรถจักรยานยนต์
ทั้งนี้ กรุงเทพธุรกิจ รายงานในกรอบข้อมูลที่ต่างออกไปว่า ภาวุธถือหุ้นรวม 36 แห่ง นั่งเก้าอี้กรรมการ 17 แห่ง มูลค่าหุ้นรวมกว่า 70.6 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขต่างจาก Next News เนื่องจากใช้เกณฑ์นับต่างกัน
ข้อสังเกตเรื่องที่ตั้งบริษัท
บริษัท โพมิโค จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ภาวุธเกี่ยวข้อง มีที่ตั้งในอาคารย่านถนนรัชดาภิเษก อาคารเดียวกับบริษัทที่ DSI ระบุว่าเป็นผู้โอนเงิน แต่เป็นคนละห้อง ซึ่ง DSI ยังไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลส่วนนี้เข้ากับข้อกล่าวหาใด ๆ
ด้าน ภาวุธ และ พรรคประชาชน ชี้แจงสั้น ๆ ว่า “รอดูหมายก่อน” และยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดี Forex ด้านโฆษกพรรคประชาชนระบุว่าขอรอให้ DSI เปิดชื่ออย่างเป็นทางการก่อน พร้อมย้ำว่าพรรคไม่ปกป้องคนที่ทำผิด
DSI ย้ำว่าภาวุธยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหา และขั้นตอนต่อไปคือรอรับคำชี้แจงเกี่ยวกับที่มาของเงิน 28 ล้านบาท
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