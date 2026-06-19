การเงิน

JustMarkets เตรียมเปิดตัวหุ้น SpaceX ให้ลูกค้าทำการซื้อขายหุ้น

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 14:42 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 14:42 น.
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JustMarkets เตรียมเปิดตัวหุ้น SpaceX ให้ลูกค้าทำการซื้อขายหุ้น

JustMarkets คือ หนึ่งในบริษัทโบรกเกอร์ชั้นนำระดับนานาชาติ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการเปิดให้ซื้อขายหุ้น SpaceX (SPCX) เร็ว ๆ นี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป นักลงทุนจะสามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทเอกชนด้านการบิน และอวกาศที่ได้รับความสนใจมากที่สุดแห่งหนึ่งบนแพลตฟอร์มการซื้อขายของ JustMarkets ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าถึงการซื้อขายในแวดวงนวัตกรรมที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโลกในอนาคตได้

ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่าการเสนอขายหุ้นครั้งแรกให้แก่สาธารณะ (IPO) ของ SpaceX เป็นเหตุการณ์สำคัญในตลาดการเงินโลก เนื่องจาก SpaceX เป็นผู้นำในองค์กรเอกชนด้านอวกาศ การผลิตดาวเทียม และการสำรวจอวกาศภาคเอกชน การเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะดึงดูดความสนใจอย่างมากจากนักเทรด นักลงทุน สถาบัน และนักวิเคราะห์ทางการเงิน

ตัวแทนจาก JustMarkets ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดตัวที่จะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ว่า:

“ตลาดการเงินยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และนักลงทุนให้ความสนใจบริษัทฯ ที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ” SpaceX เป็นหนึ่งในชื่อที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในด้านอวกาศ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ การเพิ่มหุ้น SpaceX เข้ามาในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา ทำให้ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ พร้อมทั้งขยายขอบเขตของเครื่องมือการซื้อขายที่มีอยู่ให้กว้างขึ้น”

การเพิ่มหุ้น SpaceX เข้าไปในพอร์ตการซื้อขาย จะช่วยให้ลูกค้าของ JustMarkets สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของราคา ศึกษาสถานการณ์ในตลาด และดำเนินการซื้อขายโดยใช้เครื่องมือการซื้อขายทั้งหมดที่บริษัทฯ นำเสนอ

เครื่องมือทางการเงินนี้จะช่วยเติมเต็มกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมของบริษัทโบรกเกอร์ ซึ่งได้แก่ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วัตถุดิบ โลหะมีค่า ดัชนี สกุลเงินดิจิทัล และหุ้น การมาของ SpaceX แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการนำเสนอเครื่องมือทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง เป็นที่นิยม และเป็นที่กล่าวถึงในระดับสากลแก่ลูกค้าของบริษัทฯ

ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป ลูกค้าของ JustMarkets จะสามารถซื้อขายหุ้น SpaceX (SPCX) และมีส่วนร่วมในการเปิดตัวตลาดหุ้นครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ได้

เกี่ยวกับ JustMarkets:

JustMarkets เป็นโบรกเกอร์ซื้อขายสินทรัพย์หลากหลายประเภทที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยให้บริการซื้อขายที่น่าเชื่อถือและโปร่งใสมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 บริษัทได้รับรางวัลในอุตสาหกรรมมากกว่า 50 รางวัล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในภาคการเงิน JustMarkets นำเสนอเครื่องมือการซื้อขายที่หลากหลาย รวมถึง การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี โลหะ พลังงาน และสกุลเงินดิจิทัล โดยให้บริการลูกค้ามากกว่า 160 ประเทศ

บริษัทนี้มีชื่อเสียงในด้านการกำหนดราคาที่แข่งขันได้ โดยมีส่วนต่างราคาต่ำ และไม่มีค่าคอมมิชชั่น JustMarkets ให้บริการแก่ทั้งนักลงทุนมือใหม่และมีประสบการณ์ โดยนำเสนอบริการที่หลากหลายซึ่งออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การซื้อขายของพวกเขา


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Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 14:42 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 14:42 น.
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