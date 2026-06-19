หวยลาว
ตรวจหวยลาว งวด 19/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 19/6/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันศุกร์ พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันอังคารย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 19 มิ.ย. 69 (19/6/69)
ผลหวยลาววันนี้ 19 มิ.ย. 69 (19/6/69)
- เลข 6 ตัว: XXXXXX
- เลข 5 ตัว: XXXXX
- เลข 4 ตัว: XXXX
- เลข 3 ตัว: XXX
- เลข 2 ตัว: XX
- เลข 1 ตัว: X
ผลหวยลาวพัฒนา: XX / XX / XX / XX / XX
เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา
- รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
- รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
- รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ
สถิติหวยลาว ออกวันศุกร์ ย้อนหลัง 5 เดือน
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|12/6/69
|5060
|060
|60
|0
|5/6/69
|2469
|469
|69
|9
|29/5/69
|2722
|722
|22
|2
|22/5/69
|3763
|763
|63
|3
|15/5/69
|7095
|095
|95
|5
|8/5/69
|7877
|877
|77
|7
|24/4/69
|3079
|079
|79
|9
|17/4/69
|5079
|079
|79
|9
|10/4/69
|0389
|389
|89
|9
|3/4/69
|7049
|049
|49
|9
|27/3/69
|7449
|449
|49
|9
|20/3/69
|4798
|798
|98
|8
|13/3/69
|3786
|786
|86
|6
|6/3/69
|2926
|926
|26
|6
|27/2/69
|2571
|571
|71
|1
|20/2/69
|1955
|955
|55
|5
|13/2/69
|6668
|668
|68
|8
|6/2/69
|7430
|430
|30
|0
|30/1/69
|7039
|039
|39
|9
|23/1/69
|8401
|401
|01
|1
|16/1/69
|4182
|182
|82
|2
|9/1/69
|0905
|905
|05
|5
|2/1/69
|3626
|626
|26
|6
ส่องสถิติวัศุกร์ที่ 19 มิ.ย. 69 และเลขตำรานามสัตว์
ข้อมูลย้อนหลัง 5 เดือนระบุกลุ่มตัวเลขที่ปรากฏในผลรางวัลเลขท้ายบ่อยครั้งอย่างชัดเจน ตัวเลขที่ออกซ้ำหลายรอบในหลักหน่วยและหลักสิบคือเลข 9 ข้อมูลชุดนี้นำมาจัดหมวดหมู่เป็นเลขเด่นและเลขรองประจำงวด พร้อมทั้งจับคู่เป็นชุดเลข 2 ตัวและ 3 ตัว
- เลขเด่นประจำงวด: 9
- เลขรองน่าลุ้น: 6 – 7
ชุดเลขท้ายนำโชค
- ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 69 – 79 – 95 – 49 – 60
- ชุดเลข 3 ตัวแรง: 469 – 079 – 389 – 060
ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์
- กลุ่มสัตว์ใหญ่: เสือ (46) , ช้าง (13)
- กลุ่มสัตว์เล็ก: กบ (24) , นกพิราบ (62)
สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์
- ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 46 – 13 – 24 – 62
- ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 413 – 624 – 346 – 162
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