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เพจดัง แฉรถโรงเรียน จ.ลำปาง เด็กนั่งแออัดซ้อนกัน 12-15 คน ไม่มีที่คาดเข็มขัด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 14:38 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 14:41 น.
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เพจดัง แฉรถโรงเรียน จ.ลำปาง เด็กนั่งแออัดซ้อนกัน 12-15 คน ไม่มีที่คาดเข็มขัด
เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict

เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict โพสต์ภาพรถรับส่งนักเรียน จ.ลำปาง บรรทุกเกินกำหนด เด็กนั่งเบียดจนคาดเข็มขัดไม่ได้ ฝากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนเกิดเหตุ

เพจ Drama-addict โพสต์ภาพรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดลำปางเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 พบเด็กนักเรียนนั่งเบียดกันแออัดในรถ คาดว่ามีไม่ต่ำกว่า 12-15 คนในส่วนที่มองเห็น และอาจมีมากกว่านั้นในส่วนด้านหน้า

เพจระบุว่ากฎกระทรวงและระเบียบของกรมการขนส่งทางบกกำหนดชัดเจนว่า รถรับส่งนักเรียนต้องบรรทุกไม่เกินจำนวนที่นั่งที่จดทะเบียนไว้ ห้ามให้เด็กยืน นั่งซ้อน หรือนั่งเบียดเกินที่นั่งที่กำหนด

สภาพการนั่งแออัดดังกล่าวทำให้เด็กไม่สามารถคาดเข็มขัดนิรภัยได้ครบทุกคน ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงสูงหากเกิดการเบรกกะทันหันหรืออุบัติเหตุบนท้องถนน

กฎหมายเข็มขัดนิรภัยบังคับทุกที่นั่ง

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 กำหนดให้ผู้ขับขี่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลา และต้องจัดให้ผู้โดยสารทุกคนในรถคาดเข็มขัดนิรภัยด้วย ไม่จำกัดเฉพาะเบาะหน้า

ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และยังถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถด้วย

เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict โพสต์ภาพรถรับส่งนักเรียน จ.ลำปาง บรรทุกเกินกำหนด เด็กนั่งเบียดจนคาดเข็มขัดไม่ได้ ฝากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนเกิดเหตุ
เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict

เพจวอนเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ

Drama-addict ฝากข้อความถึงเจ้าหน้าที่ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหานี้โดยเร็ว โดยระบุว่า “ป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุดีกว่า”

ทั้งนี้ กรณีเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี หรือผู้โดยสารที่สูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร กฎหมายยังกำหนดเพิ่มเติมว่าต้องใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือมีมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2566

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 14:38 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 14:41 น.
58
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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