เพจดัง แฉรถโรงเรียน จ.ลำปาง เด็กนั่งแออัดซ้อนกัน 12-15 คน ไม่มีที่คาดเข็มขัด
เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict โพสต์ภาพรถรับส่งนักเรียน จ.ลำปาง บรรทุกเกินกำหนด เด็กนั่งเบียดจนคาดเข็มขัดไม่ได้ ฝากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนเกิดเหตุ
เพจ Drama-addict โพสต์ภาพรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดลำปางเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 พบเด็กนักเรียนนั่งเบียดกันแออัดในรถ คาดว่ามีไม่ต่ำกว่า 12-15 คนในส่วนที่มองเห็น และอาจมีมากกว่านั้นในส่วนด้านหน้า
เพจระบุว่ากฎกระทรวงและระเบียบของกรมการขนส่งทางบกกำหนดชัดเจนว่า รถรับส่งนักเรียนต้องบรรทุกไม่เกินจำนวนที่นั่งที่จดทะเบียนไว้ ห้ามให้เด็กยืน นั่งซ้อน หรือนั่งเบียดเกินที่นั่งที่กำหนด
สภาพการนั่งแออัดดังกล่าวทำให้เด็กไม่สามารถคาดเข็มขัดนิรภัยได้ครบทุกคน ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงสูงหากเกิดการเบรกกะทันหันหรืออุบัติเหตุบนท้องถนน
กฎหมายเข็มขัดนิรภัยบังคับทุกที่นั่ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 กำหนดให้ผู้ขับขี่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลา และต้องจัดให้ผู้โดยสารทุกคนในรถคาดเข็มขัดนิรภัยด้วย ไม่จำกัดเฉพาะเบาะหน้า
ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และยังถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถด้วย
เพจวอนเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ
Drama-addict ฝากข้อความถึงเจ้าหน้าที่ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหานี้โดยเร็ว โดยระบุว่า “ป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุดีกว่า”
ทั้งนี้ กรณีเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี หรือผู้โดยสารที่สูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร กฎหมายยังกำหนดเพิ่มเติมว่าต้องใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือมีมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2566
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565
- ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก พ.ศ. 2566
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