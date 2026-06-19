ข่าวการเมือง

กกต. เตือนห้ามเผยแพร่โพลช่วง 7 วันสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่า ฝ่าฝืนมีโทษ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 14:09 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 14:09 น.
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กกต. เตือนห้ามเผยแพร่โพลช่วง 7 วันสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพและนายกเมืองพัทยา ฝ่าฝืนมีโทษระวางจำคุกไม่เกิน 6 เดือน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอความร่วมมือผู้สมัคร พรรคการเมือง สื่อมวลชน ผู้จัดทำผลสำรวจความคิดเห็น และประชาชน งดเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย.2569 จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 28 มิ.ย. 2569

ทั้งนี้ ระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ข้อ 23/2 กำหนดว่า ห้ามผู้สมัครกระทำหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระทำการเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลา 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง

การกำหนดข้อห้ามดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างอิสระ ปราศจากอิทธิพลจากผลสำรวจความคิดเห็นที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มิ.ย. 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ เพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริต โปร่งใส เป็นกลาง และเที่ยงธรรม

ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 66 ประกอบมาตรา 129 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ที่กำหนดว่า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 14:09 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 14:09 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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