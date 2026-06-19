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หมอไม่ต้อง! ชายถูกงูเห่ากัด ไม่ยอมไปรพ. เคี้ยวใบน้อยหน่า-พ่นคาถา รอดปาฏิหาริย์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 14:19 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 14:19 น.
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หมอไม่ต้อง! ชายถูกงูเห่ากัด ไม่ยอมไปรพ. เคี้ยวใบน้อยหน่า-พ่นคาถา รอดปาฏิหาริย์

หมอไม่ต้อง! ชายวัย 55 ปี ถูกงูเห่ากัด ไม่ยอมไปโรงพยาบาล ขอทำพิธี เคี้ยวใบน้อยหน่า-พ่นคาถา ก่อนรอดอย่างปาฏิหาริย์

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี กู้ภัยบ้านบางปอ เผยแพร่คลิปวิดีโอชายรายหนึ่งกำลังปฐมพยาบาลตัวเองหลังถูกงูเห่ากัด พร้อมระบุว่า “กู้ภัยรับแจ้ง งูเห่ากัด ผู้บาดเจ็บไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาล ใช้วิชาความรู้ปฐมพยาบาลตัวเอง ตอนนี้ปลอดภัยดี”

หัวหน้ากู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี ศูนย์บ้านบางปอ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 16 มิ.ย. ว่ามีชายถูกงูกัดในพื้นที่บ่อกุ้ง หมู่ที่ 9 ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี จึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที

เจ้าหน้าที่พบคนงานเลี้ยงกุ้ง เพศชาย อายุ 55 ปี ถูกงูเห่ากัดที่นิ้วเท้าข้างซ้าย ชายรายนี้บอกว่าเดินเหยียบงูโดยไม่ทันตั้งตัว แต่ปฏิเสธไปรักษาที่โรงพยาบาล เลือกรักษาด้วยความเชื่อของตัวเองแทน โดยทำพิธีจุดเทียน เคี้ยวใบน้อยหน่า และท่องคาถา ขณะที่มืออีกข้างยังจับหัวงูเอาไว้ด้วย

คนงานเลี้ยงกุ้งวัย 55 ปี ใช้มือจับหัวงูเห่าและทำพิธีรักษาบาดแผลด้วยตนเอง
FB/ มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี กู้ภัยบ้านบางปอ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามแนะนำว่าสามารถทำพิธีของตัวเองได้ แต่ขอให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลด้วย ชายรายนี้กลับปฏิเสธอีกครั้ง เจ้าหน้าที่จึงต้องเดินทางกลับ แต่ยังคงติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง เมื่อครบ 48 ชั่วโมง พบว่าชายคนดังกล่าวยังมีชีวิตและใช้ชีวิตได้ตามปกติ มีเพียงรอยเขี้ยวเล็กน้อยที่เท้าเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กู้ภัยฝากเตือนว่า หากใครถูกงูกัด ควรปิดแผลและห้ามเลือดก่อน จากนั้นให้รีบเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยด่วน เนื่องจากพิษงูเห่าเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ที่มา: โหนกระแส , FB/ มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี กู้ภัยบ้านบางปอ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 14:19 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 14:19 น.
84
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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