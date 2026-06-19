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อีโบล่าระบาดหนักคองโก เด็ก 6 ขวบหายตัว หลังกลุ่มชายถือมีดบุกโรงพยาบาล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 13:52 น.
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อีโบล่าระบาดหนักคองโก เด็ก 6 ขวบหายตัว หลังกลุ่มชายถือมีดบุกโรงพยาบาล

กลุ่มชายถือมีดบุกโรงพยาบาล Wanamahika เมือง Butembo ตะวันออกของ DRC พาตัวผู้ป่วยอีโบล่าวัย 6 ขวบและแม่หนีออกไป ขณะการระบาดสายพันธุ์ Bundibugyo ยอดผู้เสียชีวิตแตะ 200 รายแล้ว

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในภาคตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) กำลังตามหาเด็กหญิงวัย 6 ขวบ ผู้ป่วยโรคอีโบล่า และแม่ของเธอ หลังกลุ่มชายถือมีดบุกเข้าไปในโรงพยาบาล Wanamahika ในเมือง Butembo เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา แล้วพาทั้งสองออกมาจากห้องรักษา

นายแพทย์ Lubambo Maboko Gaston เจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่น ออกแถลงการณ์ระบุว่ากลุ่มชายที่บุกเข้ามามีอาการ “โกรธมาก” พร้อมกับเรียกร้องให้เด็กหญิงและแม่รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว เพราะนอกจากจะเสี่ยงต่อการอาการทรุดหนักแล้ว ยังอาจแพร่เชื้อให้คนในครอบครัวได้

ยังไม่ชัดเจนว่ากลุ่มชายที่บุกเข้ามารู้จักกับเด็กหรือไม่

ความไม่ไว้วางใจฉุดมาตรการควบคุมโรค

การระบาดครั้งนี้เกิดจากอีโบล่าสายพันธุ์ Bundibugyo ซึ่งเป็นสายพันธุ์หายากและยังไม่มีวัคซีนรองรับ องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าวัคซีนจะพร้อมใช้งาน ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตยืนยันแล้วเกือบ 200 ราย จากผู้ติดเชื้อกว่า 840 คน

ความไม่ไว้วางใจต่อศูนย์รักษาอีโบล่าเป็นปัญหาหลักในพื้นที่มาตลอดการระบาดครั้งนี้ เดือนที่แล้ว ตำรวจในเมือง Mongbwalu ต้องยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อสลายฝูงชนที่พยายามแย่งชิงร่างผู้เสียชีวิตออกจากโรงพยาบาล และก่อนหน้านั้นไม่กี่วัน ชาวบ้านในเมือง Rwampara ซึ่งอยู่ห่างจาก Mongbwalu ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 85 กิโลเมตร ได้เผาเต็นท์กักโรคในโรงพยาบาลหลังถูกห้ามไม่ให้นำร่างผู้เสียชีวิตออกไป

ร่างของผู้เสียชีวิตจากอีโบล่ามีเชื้อไวรัสสูงมาก และสามารถแพร่โรคต่อได้ในพิธีเตรียมศพ

นักการเมืองท้องถิ่น Luc Malembe กล่าวกับ BBC เดือนที่แล้วว่า “ประชาชนส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล เชื่อว่าอีโบล่าเป็นสิ่งที่คนนอกประดิษฐ์ขึ้น ไม่มีอยู่จริง และเชื่อว่า NGO กับโรงพยาบาลสร้างเรื่องนี้ขึ้นเพื่อหาเงิน”

หัวหน้า CDC แอฟริกาเตือน อาจรุนแรงกว่าการระบาดในแอฟริกาตะวันตก

Jean Kaseya ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแอฟริกา (Africa CDC) กล่าวในการประชุมผู้นำรัฐแอฟริกาและผู้บริจาคว่า “หากเราไม่หยุดการระบาดได้เร็วๆ นี้ มันจะเลวร้ายกว่าที่เกิดขึ้นในแอฟริกาตะวันตกและภาคตะวันออกของ DRC” ซึ่งหมายถึงการระบาดที่คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 11,000 รายในกินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน เมื่อประมาณสิบปีที่แล้ว

เขาชี้ว่าปัญหาหลักคือยังตามตัวผู้สัมผัสเชื้อได้ไม่ครบ ในพื้นที่เขตเมืองที่มีความไม่สงบ มีการทำเหมืองและค้าขาย ซึ่งทำให้การควบคุมโรคทำได้ยาก

ขณะนี้การระบาดกระจุกตัวอยู่ในสามจังหวัด ได้แก่ Ituri, South Kivu และ North Kivu โดย Ituri เป็นจุดหลักของการแพร่เชื้อ กลุ่มกบฏ M23 ยังคงควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ใน North Kivu และ South Kivu ซึ่ง WHO ระบุว่าทำให้การรับมือการระบาดยากขึ้นอีก

กระทรวงสาธารณสุขคองโกระบุว่าได้เพิ่มระบบเฝ้าระวัง ติดตามผู้สัมผัสเชื้อ และขยายศูนย์รักษาในหลายเมืองที่ได้รับผลกระทบ ด้าน WHO อัดงบประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ Africa CDC ประกาศงบ 319 ล้านดอลลาร์เพื่อรับมือการระบาดครั้งนี้

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 13:52 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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