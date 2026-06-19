ชายอังกฤษ ถูกทางการตั้งข้อหา เสี่ยงคุก 2 ปี หลังลงไปทำความสะอาดแม่น้ำ
ชายอังกฤษ ถูกทางการตั้งข้อหาปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับอนุญาต เสี่ยงคุก 2 ปี หลังลงไปทำความสะอาดแม่น้ำ เจ้าตัววอนรัฐบาลช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน เว็บไซต์ การ์เดียน รายงานว่า นายพอล พาวเลสแลนด์ วัย 40 ปี กำลังถูกดำเนินคดีโดยหน่วยงานสิ่งแวดล้อม ภายหลังจากที่เขาและกลุ่มอาสาสมัคร ร่วมกันเก็บขยะในแม่น้ำรอดริง ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
โดยเขาและกลุ่มอาสาสมัครได้ช่วยเก็บขยะซึ่งมีตั้งแต่ขยะทั่วไป เข็ม เครื่องใช้ทั่วไป หรือแม้แต่อาวุธ ตัดกิ่งไม้ รวมแล้วก็ 200 ถุง ก่อนจะจ้างพนักงานขุดดินและฝังขยะลงไป อย่างไรก็ตามหลังจากที่เขาทำความสะอาดเสร็จสิ้นเขาก็ได้รับแจ้งเตือนว่าเขาปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
นายพาวเลสลแลนด์กล่าวว่า แม่น้ำสายนี้จะฟื้นฟูอย่างสวยงาม ระบบนิเวศดีขึ้น และทางการมีทางเลือกที่ชัดเจนจะสู้กับผมและอาสาสมัครหรือช่วยกันกับพวกเรา และกลายเป็นพระเอกในงานนี้ ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะชนะ ในศาลแห่งความคิดเห็นสาธารณะได้หรอก สู้กับเรา หรือเข้าร่วมกับเราเถอะ
ทั้งนี้หากศาลตัดสินให้นายพาวเลสมีความผิดจริง เขาอาจจะถูกพิพากษาจำคุก 2 ปีได้ และอาจจะถูกไล่ออกจากตำแหน่งทนายความด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อินฟลูสาวฝรั่งเศส เสี่ยงคุก 1 ปี หลังให้สัมภาษณ์ “ผู้ลี้ภัย” คืออันตรายของผู้หญิง
- รัฐบาลอังกฤษ เตรียมแบนโซเชียลกับเยาวชนอายุต่ำกว่า 16 ปี คาดเริ่มปีหน้า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: