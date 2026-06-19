ทนายไพศาล ป่วยสโตรก หลังออกโหนกระแส เกือบ 3 เดือนก่อน เผยอาการล่าสุดดีขึ้น 60%
ช็อก! ทนายไพศาล ป่วยสโตรก หลังออกโหนกระแส เกือบ 3 เดือนก่อน เผยอาการล่าสุดดีขึ้นกว่า 60% แต่ยังพูดช้าอยู่
ในรายการโหนกระแสวันนี้ (19 มิ.ย. 69) นำเสนอประเด็น ตชด. ยิงวินห้วยขวางดับ 2 ศพ โดยมีการเชิญ ทนายไพศาล มาเป็นผู้ให้ความเห็นและความรู้ทางด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นการปรากฎตัวในโหนกระแสครั้งของ ทนายไพศาล หลังจากหายหน้าหายตาไปจากรายการพักใหญ่ ๆ คาดว่าน่าจะประมาณ 3 เดือนที่ผ่านมา
พี่หนุ่ม กรรชัย เปิดเผยกลางรายการว่า ทนายไพศาล เพิ่งหายจากอาการป่วยสโตรก ซึ่งป่วยตั้งแต่เทปล่าสุดที่ทนายมาออกเรื่องที่ถูกแอบอ้างชื่อ หลังจบรายการวันนั้นทนายไพศาลหน้าซีด ก่อนล้มตึงลงไปนอนกับพื้น ทางทีมงานเลยประสานงานโรงพยาบาลและส่งตัวทนายไปรักษา โดยพบว่าเป็น สโตรก (Stroke) แต่ก็ไม่ได้มีการบอกออกสื่อ หรืออะไร
ทางด้าน ทนายไพศาล เปิดเผยต่อว่า ป่วยสโตรก เพราะออกตากแดดในช่วงหาเสียงช่วงที่ผ่านมาเมื่อต้นปี ตอนนี้่รักษาตัวได้กลับมาเป็นปกติประมาณ 60% แล้ว แต่ยังมีการพูดช้าอยู่ แต่อีกไม่นานก็จะกลับมาซ่าได้เหมือนเดิมแน่นอน
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส
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