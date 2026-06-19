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น่ายินดี! จนท.พบ “แม่นะโม” เต่ามะเฟือง วางไข่ 123 ฟอง บนหาดท้ายเหมืองรังที่ 6

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 13:36 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 13:36 น.
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น่ายินดี! จนท.พบ "แม่นะโม" เต่ามะเฟือง วางไข่ 123 ฟอง บนหาดท้ายเหมืองรังที่ 6

น่ายินดี! เจ้าหน้าที่พบ “แม่นะโม” เต่ามะเฟือง วางไข่ นอกฤดูรังที่ 6 รวม 123 ฟอง เร่งย้ายไข่เข้าคอกอนุบาลหนีน้ำทะเลท่วม

อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง Khao Lampi-Hat Thai Mueang NP กรณีที่ “แม่นะโม” เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดรังที่ 6 โดยระบุว่า “No.6 ซูเปอร์มัม “แม่นะโม” สุดยอดคุณแม่แห่งปี! วางไข่นอกรอบรังที่ 6 ฝากลูกน้อยไว้บนหาดท้ายเหมือง”

ข่าวดีจากชายหาดเขาหน้ายักษ์ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 22.15 น. เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 (ภูเก็ต) พบแม่เต่ามะเฟือง “แม่นะโม” ขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดเขาหน้ายักษ์ ระหว่างการลาดตระเวนเฝ้าระวังการขึ้นวางไข่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone)

แม่นะโมเต่ามะเฟืองกำลังคลานขึ้นฝั่งเพื่อวางไข่บริเวณชายหาดเขาหน้ายักษ์
FB/ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง Khao Lampi-Hat Thai Mueang NP

เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าสังเกตการณ์จนแม่เต่าวางไข่แล้วเสร็จ พร้อมตรวจสอบอัตลักษณ์ยืนยันว่าเป็นแม่เต่าตัวเดิมที่เคยขึ้นวางไข่ในพื้นที่ และบันทึกภาพรวมถึงวิดีโอเพื่อใช้ในการติดตามและศึกษาทางวิชาการ ภายหลังแม่เต่ากลับลงทะเล เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบรังไข่ พบข้อมูลดังนี้

  • จำนวนไข่ทั้งหมด 123 ฟอง
  • ไข่สมบูรณ์ 107 ฟอง
  • ไข่ลม 16 ฟอง
  • ความลึกหลุมไข่ 96 เซนติเมตร
  • ความกว้างหลุมไข่ 45 เซนติเมตร
  • ขนาดไข่เฉลี่ย 5.36 เซนติเมตร
ไข่เต่ามะเฟืองจำนวน 123 ฟองภายในหลุมทรายลึก 96 เซนติเมตร
FB/ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง Khao Lampi-Hat Thai Mueang NP

เนื่องจากตำแหน่งหลุมไข่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำทะเลท่วมถึง เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการขุดย้ายไข่ทั้งหมดไปยังคอกอนุบาลไข่เต่ามะเฟืองบริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพื่อให้ฟักตามธรรมชาติภายใต้การดูแลและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ไข่เต่ามะเฟืองรังนี้คาดว่าจะใช้เวลาฟักประมาณ 55–65 วัน

การขึ้นวางไข่ครั้งนี้นับเป็น “รังที่ 6” ของแม่นะโมในฤดูกาลวางไข่นอกฤดู สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่ง และความสำเร็จของการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ร่วมส่งกำลังใจให้ลูกเต่าน้อยทั้งหลาย เติบโตแข็งแรง และได้เดินทางกลับคืนสู่ท้องทะเลอันดามันอย่างปลอดภัย

FB/ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง Khao Lampi-Hat Thai Mueang NP
FB/ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง Khao Lampi-Hat Thai Mueang NP

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 13:36 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 13:36 น.
57
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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