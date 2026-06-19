“ศิริกัญญา” ยืนยันถ้า “ป้อม ภาวุธ” ผิดจริง พร้อมดำเนินการเอาผิดทางวินัย
“ศิริกัญญา” ยืนยันถ้า “ป้อม ภาวุธ” ผิดจริง พร้อมดำเนินการเอาผิดทางวินัย ส่วนจะออกจากบัญชีรายชื่อหรือไม่ ขึ้นอยู่กับข้อมูลหลักฐาน
จากกรณีที่ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ แถลงข่าวถึงการปราบปรามขบวนการลงทุน Forex และระบุว่า จากการตรวจสอบเพย์เมนต์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา พบผู้เสียหายเข้ามาร้องทุกข์ 1 ราย เสียหาย 70 ล้านบาท แต่ผู้เสียหายในกลุ่มนี้มีประมาณ 500 ราย จึงประสานงานกับตำรวจไซเบอร์ พบผู้เสียหายแจ้งร้องเรียนกลุ่มโบรกเกอร์ที่แนะนำ ก่อนนำมาสู่การตรวจสอบและตรวจค้น ทั้งกลุ่มโบรกเกอร์และกลุ่มเพย์เมนต์ 24 จุด
ร.ต.อ.เขมชาติ กล่าวว่า โดยทั้ง 24 จุด มีความเชื่อมโยงกันทั้งหมด ซึ่งบริษัทกลุ่มนี้มีการผ่านเพย์เมนต์ในหลายบริษัท โดยบางแห่งไม่มีสภาพเป็นบริษัท จากนั้นเงินที่โอนผ่านเพย์เมนต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกัน โดยอาจมีความเชื่อมโยงกับบุคคลใด ซึ่งในเส้นทางการเงินที่ตรวจพบจากบริษัทแห่งหนึ่งมีความต่อเนื่องกัน และเรายังตรวจพบมีการโอนเงินไปยังนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.พรรคประชาชน จำนวน 28 ล้านบาท โอนหลายครั้ง ครั้งละ 2 ล้าน จำนวน 14 ครั้ง แต่การโอนเงินอาจไม่เกี่ยวข้องกับการทำผิด แต่อย่างไรก็ตามดีเอสไอยินดีรับฟังคำชี้แจง เพื่อพิจารณา โดยนายภาวุธที่ถูกล่าวหายังไม่ใช่ผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด เพียงแต่เส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับบุคคลบางคนนั้น
ล่าสุด น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้เพิ่มเติมว่า ได้มีการสอบถามไปบ้าง แต่คงต้องรอให้ดีเอสไอแถลง คงจะต้องรอดูรายละเอียด ตรวจสอบว่า ตกลงข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร อย่างตอนกรณีผู้สมัคร สส.กทม. ถึงแม้ว่าตอนนั้นจะให้มีการฝากขัง ถึงแม้ว่าเราไม่เอาชื่อออกจากการเป็นผู้สมัครเขตที่ 33 แต่ก็ต้องหลุดจากการเป็นผู้สมัครทันทีเช่นเดียวกัน แต่สุดท้าย เขาก็ไม่ได้มีความผิด อัยการไม่ได้สั่งฟ้องแต่อย่างใด เราอยากให้ความเป็นธรรมกับคนที่ตกเป็นเป้าสงสัย ว่า อาจจะมีโอกาสที่ไม่ได้มีมูลมีข้อเท็จจริง ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชื่อเสียงและครอบครัวของเขาก็ค่อนข้างจะสูง อยากให้ทุกฝ่ายให้ความเป็นธรรมด้วย
เมื่อถามว่าหากท้ายที่สุดหลักฐานแน่น นายภาวุธผิดจริง พรรคจะจัดการอย่างไร น.ส. ศิริกัญญา กล่าวว่า ถ้าหลักฐานแน่น เราคงจะดำเนินการต่อไปในทางวินัย หรืออะไรก็ตาม แต่ ณ วันนี้ยังไม่เห็นข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ ต้องรอให้ทางดีเอสไอเปิดเผยข้อมูลมาก่อน ส่วนจะออกจากบัญชีรายชื่อหรือไม่ ขึ้นอยู่กับข้อมูลหลักฐานว่าความผิดเป็นอย่างไรด้วย
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