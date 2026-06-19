วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ แคนาดา VNL 2026 เปิดสถิติ Head to Head
วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ แคนาดา VNL 2026 สถิติ Head to Head เป็นอย่างไรก่อนลงสนามคืนพรุ่งนี้
หลังทีมชาติไทยไทยเอาชนะบัลแกเรียได้ 3-0 เซต ด้วยคะแนน 25-22, 25-20 และ 25-17 เป็นชัยชนะนัดแรกในศึกนี้ที่ช่วยให้ทีมมีกำลังใจฮึกเหิม ลุ้นชนะต่อนัดที่ 2 พบ ทีมชาติแคนาดา วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน เวลา 20:30 ทางช่อง Mono29
แคนาดานั้น เปิดสัปดาห์ 2 ณ กรุงเทพ ด้วยการเอาชนะเนเธอร์แลนด์ 3-1รั้งอันดับ 8 ในตารางด้วย 7 คะแนน ถือว่าฟอร์มมาดีพอสมควร
สถิติ Head to Head ไทย แคนาดา
ทั้งสองทีมเจอกันในระดับนานาชาติ 7 ครั้ง ไทย 4 ชนะ 3 แพ้
ผลการแข่งขัน 5 นัดหลังสุดในรายการนานาชาติก่อนปี 2025 มีดังนี้
- ในปี 2024 ไทยพ่ายแคนาดา 1-3 เซต ด้วยคะแนน 21-25, 13-25, 25-20 และ 17-25 ที่ริโอ เดอ จาเนโร
- ปี 2023 (VNL): ไทย ชนะ แคนาดา 3-0 เซต 25-17, 26-24 และ 25-21
- ปี 2022 (ชิงแชมป์โลก): ไทย แพ้ แคนาดา 1-3 เซต 19-25, 21-25, 25-23 และ 22-25
- ปี 2022 (VNL): ไทย ชนะ แคนาดา 3-0 เซต 25-19, 25-22 และ 26-24
- ปี 2021 (VNL): ไทย ชนะ แคนาดา 3-0 เซต 25-16, 25-17 และ 25-17
ใน VNL 2025 ที่เมืองอาร์ลิงตัน รัฐเท็กซัส แคนาดาเอาชนะไทยไปได้ 3-2 เซต ด้วยคะแนน 17-25, 25-23, 30-28, 23-25 และ 15-13 ในเกมที่ดุเดือดตลอด 5 เซต แม้ไทยจะแพ้ แต่การเก็บได้ 2 เซตในนัดนั้นทำให้ไทยรอดจากการตกชั้น จบอันดับ 17 ด้วย 1 ชนะ 11 แพ้ และ 6 คะแนนรวม ส่วนเกาหลีใต้ที่ได้เพียง 5 คะแนนต้องตกชั้นไปแทน
มองจากสถิติ ไทยมีความได้เปรียบในแง่ประวัติ Head to Head อยู่บ้าง โดยเฉพาะในรายการ VNL ช่วงปี 2021-2023 ที่ไทยกวาดชนะรวด 3 นัดด้วยสกอร์แบบ 3-0 แต่แคนาดาเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ในสองปีหลัง ชนะไทยได้ทั้งใน VNL 2024 และ VNL 2025
สิ่งที่ทำให้แฟนบอลไทยมีความหวังมากขึ้นคืออินดอร์สเตเดียม หัวหมาก ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสนามวอลเลย์บอลที่มีบรรยากาศเข้มข้นที่สุดในโลก จากเสียงเชียร์ของแฟนบอลไทยที่กดดันทีมเยือนได้ทุกครั้ง
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