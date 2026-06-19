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สรุปข่าว DSI ทลายเครือข่าย Forex ยึดทรัพย์ 100 ล้าน จ่อเรียก ‘ฟิล์ม รัฐภูมิ – ป้อม ภาวุธ’ แจงเส้นทางเงิน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 13:36 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 13:36 น.
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สรุปข่าว DSI ทลายเครือข่าย Forex ยึดทรัพย์ 100 ล้าน จ่อเรียก 'ฟิล์ม รัฐภูมิ - ป้อม ภาวุธ' แจงเส้นทางเงิน

สรุปข่าว ดีเอสไอเปิดปฏิบัติการสายฟ้าแลบ กวาดล้างแก๊ง Forex ยึดของกลางรวมมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท เผยยอดเหยื่อพุ่ง 500 ราย พร้อมเตรียมเรียก ‘ฟิล์ม รัฐภูมิ’ และ สส. ‘ป้อม ภาวุธ’ เข้าให้ข้อมูลหลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยง

ดีเอสไอ (DSI) ร่วมกับตำรวจไซเบอร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดปฏิบัติการ “Shutdown the laundering” ทลายเครือข่าย Forex ผิดกฎหมายครั้งใหญ่ ยึดของกลางรวมมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท

ทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ประกอบด้วยเงินสดกว่า 65 ล้านบาท รถซูเปอร์คาร์ 5 คัน ทองคำแท่ง กระเป๋าแบรนด์เนม ทรศัพท์มือถือ 30 เครื่อง และอายัดบัญชีธนาคารกว่า 70 บัญชี ล่าสุดพบยอดผู้เสียหายพุ่งสูงถึง 500 ราย

แฉกลโกงหลอกลงทุน – ธปท. ย้ำไม่มีใบดนุญาต

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมายืนยันชัดเจนว่า ปัจจุบันยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจ Forex รายใดในประเทศไทย การชักชวนลงทุนลักษณะนี้จึงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

สำหรับพฤติการณ์ของแก๊งนี้ จะใช้วิธีหลอกให้เหยื่อตายใจ โดยในช่วงแรกจะยอมให้ผู้ลงทุนสามารถถอนเงินสดหรือผลกำไรออกไปได้จริง แต่เมื่อเหยื่อหลงเชื่อและลงทุนด้วยเม็ดเงินที่สูงขึ้น ระบบจะสร้างเงื่อนไขและข้ออ้างต่าง ๆ ขึ้นมาติดขัด จนทำให้ผู้เสียหายไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ในที่สุด

‘ฟิล์ม รัฐภูมิ’ โยงโบรกเกอร์ แจงแค่รับทำระบบ

ในปฏิบัติการครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้บุกค้นบ้านพักของ “ฟิล์ม รัฐภูมิ” ดารานักแสดงชื่อดัง พร้อมยึดรถซูเปอร์คาร์และรถจักรยานยนต์เพื่อตรวจสอบ โดยแนวทางการสืบสวนพบว่ามีความเชื่อมโยงกับฝั่ง “โบรกเกอร์” ของเครือข่าย

ล่าสุด ฟิล์ม รัฐภูมิ ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง โดยยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือการลงทุน Forex แต่อย่างใด บริษัทของตนเพียงแค่รับจ้างเขียนโปรแกรมและทำระบบหลังบ้าน (Back-end) ให้กับลูกค้าตามการว่าจ้างเท่านั้น

เส้นเงิน 28 ล้าน โยงเพย์เมนต์ ‘ป้อม ภาวุธ’

ในส่วนกรณีของ “ป้อม ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ” สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ดีเอสไอชี้แจงว่ามีความเชื่อมโยงคนละส่วนกับดาราหนุ่ม โดย ป้อม ภาวุธ เข้าไปพัวพันในฝั่งของกลุ่มบริษัท “เพย์เมนต์” หรือระบบรับชำระเงินออนไลน์ ซึ่งแก๊ง Forex นำมาใช้บังหน้า

เจ้าหน้าที่ตรวจพบเส้นทางการเงิน มีการโอนจากบริษัทเพย์เมนต์เข้าบัญชีส่วนตัวของป้อม ภาวุธ จำนวน 14 ครั้ง ครั้งละประมาณ 2 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 28 ล้านบาท

ทั้งนี้ ดีเอสไอย้ำว่า ปัจจุบัน ป้อม ภาวุธ ยังไม่ใช่ผู้ต้องหาหรือผู้กระทำความผิด การโอนเงินอาจเป็นการทำธุรกิจตามปกติ โดยเจ้าหน้าที่จะเตรียมออกหมายเรียกทั้ง ฟิล์ม รัฐภูมิ และ ป้อม ภาวุธ เข้ามาชี้แจงข้อมูลเพื่อความโปร่งใสต่อไป

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 13:36 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 13:36 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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