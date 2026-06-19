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“พี่หนุ่ม” ฝากถึง “บอย ตุ๊ดส์review” รีโมทมีเปลี่ยนช่องได้ ย้ำตนไม่ถนัดเรื่องการเมือง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 12:56 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 14:06 น.
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“พี่หนุ่ม” ฝากถึง “บอย ตุ๊ดส์review” รีโมทมีเปลี่ยนช่องได้ ย้ำตนไม่ถนัดเรื่องการเมือง ที่สำคัญเลือกดูรายการได้ อย่าเปลี่ยนลอลิงเป็นสอเสือ

จากที่เพจเฟซบุ๊ก ตุ๊ดส์review ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กออกมาวิพากษ์วิจารณ์รายการโหนกระแสว่า อยากเห็นรายการโหนกระแสไปไกลกว่านี้ เป็นสติปัญญาให้ประชาชนครับ เห็นข่าว ฟารีดา ติณติณ ในรายการ โหนกระแส ได้ airtime ถึง 3 ครั้ง แทนที่จะให้พื้นที่การเมือง จนทำให้พี่หนุ่ม กรรชัยต้องเข้ามาตอบนั้น

ล่าสุดพี่หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ได้กล่าวเพิ่มเติมในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่า จริงๆแล้วตนก็ไม่ได้อยากจะเข้าไปพิมพ์ตอบอะไรหรอก แต่มันมีบางอันก็ควรจะต้องพูดหรือชี้แจงบ้าง

นี่ฝากถึงคุณบอย ตุ๊ดส์review ด้วย ตนเคยคุยกับเขา แต่ตอนนี้ไม่อยากจะพูดคุยแล้ว ทั้งๆที่เขามีเบอร์ผม แต่ก็เข้าใจเขาอยากเป็นครีเอเตอร์ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องบอกแบบนี้ว่า โหนกระแสมันถูกออกมาแบบอย่างนี้แต่แรก อันดับแรกรายการชื่อโหนกระแส ไม่ใช่เรื่องของคนดีศรีบ้านด่าน เราทำเรื่องชาวบ้าน

และอย่างที่สองก็เคยพูดหลายครั้งแล้วว่าไม่ถนัดการเมือง ไม่สนใจเรื่องการเมือง ถามว่าทำได้ แต่แบบนานๆครั้ง แต่ตนคนไม่ชอบเรื่องการเมือง อยากให้เข้าใจด้วย การที่บอกว่าต้องทำเรื่องการเมืองๆ ตนลำบากใจ ถ้าเรื่องการเมืองให้พี่ยุทธ (สรยุทธ) ทำดีกว่า ตนไม่ถนัด ให้พี่กิติทำดีกว่า ตนไม่ถนัด คือไม่สามารถให้ใครเป็นใครได้

ก็คงมีคนถามว่าทำไมคุณสรยุทธไม่ทำเรื่องชาวบ้านใต้เตียง พี่สรยุทธก็คงตอบว่าผมถนัดเรื่องการเมือง แต่เป็นลักษณะของตน คือต้องบอกว่าไม่โกรธนะ เรื่องคำวิพากษ์วิจารณ์ แต่ในขณะเดียวกันที่มีเรื่องที่ตนไม่พอใจ อันนี้คุณบอยไม่ควรพูด

“คุณฟารีดา ยืนหนึ่งชิงแชมป์ออกรายการโหนกระแสสูงสุด 3 สัปดาห์ แต่ไม่มีเนื้อหาอะไรเลย พูดไปเรื่อย คนได้ออกโหนกระแสคือคนดีของสังคม” ตนไม่ชอบคำล่างสุด อันนี้พูดเพื่ออะไร ความหมายคำนี้คืออะไร แดกดัน แซะ ตนถือว่าแซะคนที่ออกโหนกระแสทุกคน คำนี้ตนรับไม่ได้ เพราะเป็นการดูถูกแขกรับเชิญ

คุณบอย ตุ๊ดส์review ไอ้นี่เรียกรีโมท คุณไม่ชอบ คุณกดเปลี่ยนได้ ช่องก็จะเปลี่ยน ไม่เห็นโหนกระแส ถ้าคุณดูใน FB ก็เลื่อนไปเลย ฟังเพลงสบายใจ มันมีช่องทางให้เลือกเยอะแยะ ไม่ต้องห่วงเรื่องอยากไปไกลกว่านี้ ตนพอใจแค่นี้ ถ้าอยากดูอะไรที่ประเทืองปัญญา ก็ดูอย่างอื่น วิจารณ์ตนรับได้ แต่ว่าแขกรับเชิญไม่โอเค ตนไม่ชอบ แยกแยะด้วย

การที่คุณโพสต์ถึงญาญ่า หญิง ในฐานะรุ่นพี่ บอกว่าฉีดโบท็อกซ์แล้วสีหน้าขัดๆหรอ จะบอกให้ ทนายความเนี่ย ก็ฉีดโบท็อกซ์ ก็เห็นท่านผู้พิพากษาเข้าใจความหมาย จะบอกว่าการแสดงละครได้ดีต้องไม่ฉีดจะได้แสดงสีหน้าได้ดีขึ้น ไม่ถูกต้องนะ

ฝากถึงคุณบอย คือจริงๆแล้ว ที่คุณเข้าใจว่าโหนกระแสเป็นรายการใต้เตียงดารา จริงๆภาษาทางการคือรายการสะท้อนปัญหาสังคม แต่รายการที่คุณอยากทำให้คือรายการสะท้อนปัญญาชน มันไม่เหมือนกัน แล้วที่สำคัญที่สุดเลือกที่จะดูได้ เพราะคำว่า เ-ลื-อ-ก อย่าเปลี่ยน ลอลิง เป็น สอเสือ รีวิวตัวเองบ้างนะ

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 12:56 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 14:06 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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