จ๊ะ นงผณี หวิดตาบอด ตาลืมไม่ขึ้น-น้ำตาไหลตลอดเวลา วิ่งวุ่นหารพ.รักษากลางดึก

จ๊ะ นงผณี หวิดตาบอด ตาลืมไม่ขึ้น-น้ำตาไหลตลอดเวลา วิ่งวุ่นหาโรงพยาบาลรักษากลางดึก แฟนหนุ่มดูแลไม่ห่าง สุดท้ายรู้สาเหตุที่ผู้หญิงควรระวัง
ทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงหนักมาก เมื่อนักร้องลูกทุ่งสาวยอดดตัญญู จ๊ะ นงผณี โพสต์คลิปเหตุการณ์ระทึกของตัวเองที่เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาที่เจ้าตัวคิดว่าจะตาบอดไปเสียแล้ว นักร้องสาวเล่าว่า หลังเช็กสำอางเสร็จ ดวงตาข้างขวากลับลืมไม่ขึ้น ทั้งยังมีน้ำตาไหลออกมาตลอดเวลา จนเธอตัดสินใจไปหาหมอเพื่อเช็กอย่างละเอียด แต่ก็ติดขัดจนต้องย้ายโรงพยาบาลถึง 2 ที่ด้วยกัน สุดท้ายรู้สาเหตุอาการเจ็บตามาจาก “เศษมาสคาร่าเข้าตา” นั่นเอง
“อันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะคะทุกคน ตอนนี้เวลาเที่ยงคืนห้าสิบหกนาทีจะนอนละ เมื่อกี้ลบหน้าลบตาจะนอน สรุปต้องไปโรงพยาบาลค่ะ เพราะว่ามาสคาร่าเข้าตา ตอนแรกเนาะ ไปโรงพยาบาลแรกก็คือ อ๊า นั่งอยู่ ไม่มีใครมาเลยอ่ะ ตัดสินใจไปโรงพยาบาล 2 ค่ะ นี่ คุณขา… มาละ เอ้ยเธอ น้ำตาไหลตลอดเวลา ไม่เล่นนะ เออ พอมาโรงพยาบาล 2 มาถึงปุ๊บ พี่ ๆ ดูแลดีมาก รถยังไม่ทันจอดเลย พี่ ๆ ก็มารับละ มารับปุ๊บก็ไปนอนรอคุณหมอ แต่คุณบิ๊กก็คือแบบดูแลดีมาก แกดูดิ ข้าลืมตาไม่ได้อ่ะ แล้วคุณหมอเดินมาคือแบบ เอ็ง คุณหมอเดินมาคือแบบ ทำประมาณ 2 นาทีอ่ะทุกคน แล้วคุณหมอเจอเลย คืออะไรรู้ไหม มันคือมาสคาร่าเข้าตา
แต่เธอ มัน..มันไม่ใช่เนาะ หลายคนบอกว่า เอ้ย มาสคาร่าเข้าตา ทำไมอยู่บ้านก็คงจะออกอะไรเงี้ยใช่ไหม เราอยู่บ้านแล้วเราแบบว่า ล้างตาด้วยน้ำเกลือประมาณครึ่งชั่วโมง ไม่ยอมออกนะ แล้วมันเดจาวูที่ว่า คือมันเป็นเรื่องราวที่แบบเหมือนคุณพ่อเลย มันต้องเป็นกูอ่ะ เออ มันเป็นเรื่องราวที่แบบ เออ คุณพ่ออะไรเงี้ยนะคะ ก็คือแบบ เอาเหอะ ไม่รู้ว่ามาสคาร่าออกเพราะคุณหมอหรือว่าน้ำตานะคะ แต่ขอบคุณนะคะ โรงพยาบาลนะคะ ดูแลดีมาก ขอบคุณพี่ ๆ ทุกคนด้วยนะคะ”
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อ้างอิงจาก : FB นงผณี มหาดไทย
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