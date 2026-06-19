สุขภาพและการแพทย์

หมอเจด เตือน! 8 สัญญาณอันตราย ค่าน้ำตาลสะสมปกติ ก็เสี่ยงเบาหวานได้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 12:30 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 11:54 น.
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หมอเจด เตือน! 8 สัญญาณอันตราย ค่าน้ำตาลสะสมปกติ ก็เสี่ยงเบาหวานได้

“หมอเจด” เตือน! 8 สัญญาณอันตราย ค่าน้ำตาลสะสมปกติ ก็เริ่มดื้ออินซูลิน-เสี่ยงเบาหวานได้ พร้อมวิธีปรับพฤติกรรมสุขภาพ

นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ หรือ “หมอเจด” รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หมอเจด ถึงสัญญาณเสี่ยงโรคเบาหวานจากน้ำตาลสะสมในร่างกาย โดยระบุว่า “น้ำตาลสะสมปกติ ก็เสี่ยงเบาหวานได้ ถ้ามีสัญญาณนี้!”

น้ำตาลสะสม หรือ HbA1c ปกติ ไม่ได้แปลว่าร่างกายจัดการน้ำตาลดี 100% เสมอไปครับ เพราะค่านี้เป็นค่าเฉลี่ยย้อนหลังประมาณ 2–3 เดือน บางคนค่าเฉลี่ยยังสวย แต่หลังอาหารน้ำตาลพุ่งสูงแล้วค่อยตกลงมา หรือเริ่มมีภาวะดื้ออินซูลินโดยที่ HbA1c ยังไม่หลุดเกณฑ์ พูดง่าย ๆ คือ “ตัวเลขยังไม่ฟ้อง” แต่ร่างกายอาจเริ่มส่งสัญญาณแล้ว วันนี้ผมอยากชวนเช็กว่า ถ้า HbA1c ยังปกติ แต่มีอาการเหล่านี้ อย่าเพิ่งชิลครับ

1. มีพุง โดยเฉพาะพุงแข็ง รอบเอวเกิน

พุงไม่ใช่แค่เรื่องเสื้อแน่นครับ โดยเฉพาะพุงรอบเอวที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพราะไขมันช่องท้องเกี่ยวกับภาวะดื้ออินซูลินได้มาก คนไทยให้ระวังคร่าว ๆ คือ ผู้ชายรอบเอวเกิน 90 ซม. ผู้หญิงเกิน 80 ซม. ถ้า HbA1c ปกติแต่พุงมา น้ำหนักขึ้นง่าย ลดลงยาก แบบนี้ต้องเริ่มดูระบบเผาผลาญแล้วครับ

2. กินข้าวหรือของหวานแล้วง่วงมากผิดปกติ

ถ้าหลังมื้ออาหาร โดยเฉพาะมื้อที่มีข้าว เส้น ขนมปัง น้ำหวาน หรือของหวาน แล้วง่วงหนัก หัวตื้อ อยากนอนทันที อันนี้อาจเป็นสัญญาณว่าน้ำตาลหลังอาหารแกว่งครับ บางคนไม่ได้สูงทั้งวัน ค่าเฉลี่ยเลยยังปกติ แต่หลังมื้ออาหารน้ำตาลขึ้นลงแรง ร่างกายเลยเหมือนโดนดึงพลังงานหายไป

3. หิวบ่อย อยากหวานง่าย ทั้งที่เพิ่งกินไปไม่นาน

กินไปแล้วไม่นานก็หิวอีก อยากชานม ขนม กาแฟหวาน หรือของจุกจิกช่วงบ่ายบ่อย ๆ อาจไม่ใช่แค่ใจอ่อนครับ บางทีน้ำตาลขึ้นเร็ว แล้วตกเร็ว ทำให้สมองสั่งหาอะไรมาดันน้ำตาลใหม่ วนแบบนี้บ่อย ๆ อินซูลินก็ถูกกระตุ้นซ้ำ ๆ จนร่างกายเริ่มรวนได้

4. คอดำ รักแร้ดำ หรือมีติ่งเนื้อเล็ก ๆ เยอะขึ้น

ผิวคล้ำหนาบริเวณคอ รักแร้ ขาหนีบ หรือมีติ่งเนื้อเล็ก ๆ เพิ่มขึ้น ไม่ได้แปลว่าเป็นเบาหวานทันทีนะครับ แต่พบร่วมกับภาวะดื้ออินซูลินได้บ่อย โดยเฉพาะถ้ามีพุง น้ำหนักขึ้น และประวัติครอบครัวเป็นเบาหวานร่วมด้วย อันนี้ควรเช็กน้ำตาลให้ละเอียดขึ้น ไม่ใช่ขัดคออย่างเดียวครับ

5. ไตรกลีเซอไรด์สูง หรือ HDL ต่ำ

บางคน HbA1c ยังปกติ แต่มาดูไขมันแล้วไตรกลีเซอไรด์สูง HDL ต่ำ แบบนี้เป็นเบาะแสของเมตาบอลิกที่เริ่มรวนได้ครับ เพราะภาวะดื้ออินซูลินไม่ได้แสดงออกแค่น้ำตาลอย่างเดียว แต่มักลากไขมัน พุง ความดัน และตับไปด้วย ถ้าค่าไขมันไม่สวย อย่าดูน้ำตาลตัวเดียวครับ

6. ความดันเริ่มสูง หรือเคยวัดแล้วเกินบ่อย ๆ

น้ำตาล ไขมัน ความดัน และพุง มักเดินมาด้วยกันครับ ถ้า HbA1c ยังปกติ แต่ความดันเริ่มเกิน 130/80 mmHg บ่อย ๆ ร่วมกับพุงหรือไขมันสูง ต้องเริ่มดูแลจริงจัง เพราะนี่อาจเป็นภาพของ metabolic syndrome ที่ยังไม่แสดงเป็นเบาหวานเต็มตัว แต่หลอดเลือดเริ่มรับภาระแล้ว

7. น้ำตาลตอนเช้าสูงกว่าปกติ แม้ HbA1c ยังไม่สูง

ถ้าน้ำตาลอดอาหารเริ่มอยู่แถว 100–125 mg/dL อันนี้เข้ากลุ่มเสี่ยงก่อนเบาหวานได้ แม้ HbA1c ยังดูไม่สูงมากก็ตามครับ โดยเฉพาะถ้าวัดซ้ำแล้วสูงบ่อย ๆ หรือมีพุง นอนน้อย เครียด กินมื้อเย็นหนัก แบบนี้ควรจริงจัง ไม่ใช่รอให้ HbA1c ขึ้นก่อนค่อยแก้

8. มีประวัติครอบครัวเป็นเบาหวาน

ถ้าพ่อ แม่ พี่น้องเป็นเบาหวาน ความเสี่ยงเราสูงขึ้นครับ ต่อให้วันนี้ HbA1c ยังปกติ ก็ไม่ได้แปลว่าจะปลอดภัยตลอดไป ยิ่งถ้ามีสัญญาณอื่นร่วม เช่น พุง หิวหวาน ง่วงหลังอาหาร ไขมันสูง หรือความดันสูง ต้องเริ่มปรับตั้งแต่ตอนยังไม่เป็น เพราะตอนนี้แหละครับที่แก้ง่ายกว่า

เริ่มดูแลตั้งแต่ยังไม่เป็นเบาหวาน ทำแบบนี้ครับ

  • ตัดน้ำหวาน น้ำผลไม้ ชานม กาแฟหวานก่อน
  • ทุกมื้อให้มีโปรตีน เช่น ไข่ ปลา ไก่ เต้าหู้ หรือโยเกิร์ตรสธรรมชาติ
  • ลดแป้งขัดขาว โดยเฉพาะมื้อเย็น
  • เพิ่มผักและไฟเบอร์ให้มากขึ้น
  • เดินหลังอาหาร 10–15 นาที ช่วยลดน้ำตาลหลังมื้อได้ดี
  • ฝึกแรงต้าน 2–3 วันต่อสัปดาห์ เพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อที่ช่วยเก็บน้ำตาล
  • นอนให้พอ เพราะนอนน้อยทำให้อินซูลินทำงานแย่ลง
  • ถ้ามีหลายสัญญาณร่วมกัน ควรตรวจเลือดและคุยกับแพทย์ครับ

สรุปคือ HbA1c ปกติเป็นเรื่องดีครับ แต่ไม่ใช่ใบรับประกันว่าร่างกายไม่มีปัญหาเรื่องน้ำตาล โดยเฉพาะถ้ามีพุง ง่วงหลังอาหาร หิวหวานบ่อย คอดำ ไตรกลีเซอไรด์สูง HDL ต่ำ ความดันเริ่มสูง หรือมีคนในบ้านเป็นเบาหวาน อย่ารอให้ตัวเลขหลุดก่อนค่อยดูแลครับ เพราะช่วงที่ยังไม่เป็นเบาหวานนี่แหละ เป็นช่วงที่เรากลับทางได้ง่ายที่สุด

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 12:30 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 11:54 น.
58
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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