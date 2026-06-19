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DSI เผย “ภาวุธ” สส.พรรคส้ม รับเงิน 28 ล้าน โอนมาให้ 14 ครั้ง ย้ำยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 11:47 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 11:47 น.
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DSI เผย “ภาวุธ” สส.พรรคส้ม รับเงิน 28 ล้าน โอนมาให้ 14 ครั้ง ย้ำยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัย ขณะที่ฟิล์ม รัฐภูมิ มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงจากกลุ่มโบรกเกอร์

จากกรณีที่ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กรายงานถึงปฏิบัติการตรวจค้น Shutdown the laundering ปราบเครือข่ายลงทุน Forex โดยคาดว่ามีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในรายงานเบื้องต้นระบุว่า นักการเมืองที่เกี่ยวข้องคือนักการเมือง ภ. ส่วนคนบันเทิงมีรายงานว่าตัวย่อ ฟ. นั้น

ล่าสุด พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นำทีมแถลงถึงประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่า กระแสเงินจำนวนมากที่หมุนเวียนอยู่ในระบบมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ Forex จึงดำเนินการตรวจสอบที่มาของการดำเนินธุรกิจดังกล่าว รวมถึงสถานะการได้รับอนุญาตตามกฎหมาย โดยได้รับการยืนยันจากธนาคารแห่งประเทศไทยว่า ไม่มีผู้ประกอบธุรกิจ Forex รายใดได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง

ประกอบกับมีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนว่าได้รับความเสียหายจากการถูกโบรกเกอร์ฟอร์เร็ก และกลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์ และบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการรับ-ส่งเงิน และการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อีก 2 บริษัท ทำการหลอกลวงให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex)

กล่าวคือหลอกให้ลงทุน โดยแอบอ้างเป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต มีเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ มีการโชว์ไลฟ์สไตล์หรูหรา ท่องเที่ยวต่างประเทศ รถยนต์สปอร์ต รวมถึงแสดงผลพอร์ทที่ได้ผลกำไรสูงเพื่อจูงใจให้ฝากเงินเข้าทำการเทรด โดยมีการจัดเซลล์ประกบดูแลลูกค้าเป็นรายๆ ซึ่งช่วงแรกถอนเงินได้จริง ต่อมาอ้างเงื่อนไขหรือ ขายคอร์ส ฝากเทรด หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ จนไม่สามารถถอนเงินได้จริง

นำไปสู่การสืบสวนพบว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายราย ประกอบด้วย นักการเมืองที่เป็นผู้จัดตั้งบริษัท โดยให้ผู้อื่นถือครอง อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง และมีบุคคลในวงการบันเทิง มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายดังกล่าว โดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจรับชำระเงินในธุรกิจเทรดและให้คำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงเคยมีบทบาทในการจัดตั้งและส่งเสริมโบรกเกอร์ ซึ่งจดทะเบียนในต่างประเทศ แต่มีการดำเนินกิจการในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากในประเทศไทยไม่สามารถการทำธุรกิจในลักษณะดังกล่าวได้ ซึ่งต่อมาใบอนุญาตของบริษัทดังกล่าวในต่างประเทศถูกเพิกถอน และมีผู้เสียหายจำนวนหนึ่งร้องเรียนว่า ไม่สามารถถอนเงินได้หรือได้รับเงินล่าช้า จนเกิดความเสียหาย

ขณะที่ ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ แถลงเพิ่มเติมว่า

จากการตรวจสอบเพย์เมนต์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา พบผู้เสียหายเข้ามาร้องทุกข์ 1 ราย เสียหาย 70 ล้านบาท แต่ผู้เสียหายในกลุ่มนี้มีประมาณ 500 ราย จึงประสานงานกับตำรวจไซเบอร์ พบผู้เสียหายแจ้งร้องเรียนกลุ่มโบรกเกอร์ที่แนะนำ ก่อนนำมาสู่การตรวจสอบและตรวจค้น ทั้งกลุ่มโบรกเกอร์และกลุ่มเพย์เมนต์ 24 จุด

ร.ต.อ.เขมชาติ กล่าวว่า โดยทั้ง 24 จุด มีความเชื่อมโยงกันทั้งหมด ซึ่งบริษัทกลุ่มนี้มีการผ่านเพย์เมนต์ในหลายบริษัท โดยบางแห่งไม่มีสภาพเป็นบริษัท จากนั้นเงินที่โอนผ่านเพย์เมนต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกัน โดยอาจมีความเชื่อมโยงกับบุคคลใด ซึ่งในเส้นทางการเงินที่ตรวจพบจากบริษัทแห่งหนึ่งมีความต่อเนื่องกัน และเรายังตรวจพบมีการโอนเงินไปยังนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.พรรคประชาชน จำนวน 28 ล้านบาท โอนหลายครั้ง ครั้งละ 2 ล้าน จำนวน 14 ครั้ง แต่การโอนเงินอาจไม่เกี่ยวข้องกับการทำผิด แต่อย่างไรก็ตามดีเอสไอยินดีรับฟังคำชี้แจง เพื่อพิจารณา โดยนายภาวุธที่ถูกล่าวหายังไม่ใช่ผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด เพียงแต่เส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับบุคคลบางคน

นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับนักแสดงบางคนด้วย ซึ่งเป็นคนที่เคยขับเคลื่อนอีกบริษัท โดยเชื่อมโยงกับที่มีผู้เสียหายมาร้องเรียนยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่มีฝ่ายการเมืองมากดดัน เพราะเราสืบสวนสอบสวนมาระยะหนึ่งแล้ว โดยเรามีความจำเป็นที่ต้องตรวจค้นในตอนนี้ เพราะเกรงผู้เสียหายจะเสียหายมากขึ้น จึงต้องระงับยับยั้งไว้

สำหรับดาราที่มาเกี่ยวข้องคือ ฟิล์ม รัฐภูมิ ดาชาชื่อดัง โดยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงจากกลุ่มโบรกเกอร์ แต่ในส่วนของนายภาวุธ เชื่อมโยงจากกลุ่มเพย์เมนต์

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 11:47 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 11:47 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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