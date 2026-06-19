ช็อกทั้งงาน! คู่รักชาวร็อกโชว์สยิว ‘จุ่มดิบ’ บนชิงช้าสวรรค์ กลางเทศกาลดนตรีระดับโลก
หนุ่มสาวสุดห่ามเปิดโหมดสยิวจัดหนักบนชิงช้าสวรรค์ตู้กระจกใส กลางงาน Download Festival 2026 ที่อังกฤษ ท่ามกลางสายตาคนดูด้านล่าง ก่อนวง Guns ‘n Roses ขึ้นโชว์ ล่าสุดตำรวจเร่งล่าตัวดำเนินคดี
กลายเป็นข่าวฉาวกระฉ่อนไปทั่วโลก สำหรับเทศกาลดนตรีร็อกและเมทัลชื่อดังของอังกฤษอย่าง Download Festival 2026 เมื่อมีผู้บันทึกภาพคู่รักชาวร็อกคู่หนึ่ง กำลังมีเพศสัมพันธ์กันอย่างเร่าร้อนบนชิงช้าสวรรค์ กลางงานแบบไม่อายฟ้าดิน ท่ามกลางสายตาผู้ร่วมงานหลายหมื่นชีวิต
เหตุการณ์สุดอื้อฉาวนี้เกิดขึ้นในคืนวันเสาร์ เวลาประมาณ 19.35 น. ขณะที่ฝูงชนกำลังรวมตัวกันเพื่อรอชมการแสดงของวงร็อกระดับตำนานอย่าง Guns ‘n Roses ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ในช่วงที่ชิงช้าสวรรค์หมุนรอบแรก ผู้คนคิดว่าฝ่ายชายแค่ยืนซ้อนด้านหลังและสวมกอดฝ่ายหญิงเพื่อชมวิวทิวทัศน์ตามปกติ
แต่เมื่อกระเช้าชิงช้าสวรรค์เลื่อนต่ำลงมา มีคนตะโกนดังลั่นขึ้นว่า “ฉันเห็นกางเกงของเธอถูกร่นไปกองด้านข้าง!” ผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งมาร่วมงานเทศกาลเป็นประจำ เผยว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน
“พวกเขาอยู่ในตู้กระจกใสเหนือหัวทุกคน ในช่วงที่คนพลุกพล่านที่สุดของคืนนั้น พอคนเริ่มเห็นและกล้องมือถือถูกหยิบขึ้นมา บรรยากาศก็เปลี่ยนไปเลย… พวกเขาทำให้ค่ำคืนนี้มีสีสัน” พร้อมกล่าวเสริมแบบติดตลกว่า “ฉันได้แต่หวังว่าพวกเขาจะทำความสะอาดตู้หลังจากออกมานะ”
จากคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ในเวลาต่อมา ปรากฏภาพฝ่ายหญิงคุกเข่าอยู่ในตู้กระจกใส และฝ่ายชายที่ยืนอยู่ด้านหลังมีการขยับสะโพกอย่างชัดเจน โดยที่ตู้ชิงช้าสวรรค์นั้นเป็นกระจกใสแจ๋ว ไม่มีฟิล์มกรองแสงพรางตาแต่อย่างใด ทำให้คนด้านล่างมองเห็นทุกการกระทำ
ล่าสุด โฆษกตำรวจเลสเตอร์เชียร์ (Leicestershire Police) ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่รับทราบถึงคลิปวิดีโอบนโซเชียลมีเดีย ที่มีบุคคล 2 คนแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนชิงช้าสวรรค์ในงาน Download Festival แล้ว
ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนและประสานงานกับผู้จัดงานเทศกาลดนตรีดังกล่าว เพื่อระบุตัวตนและติดตามตัวบุคคลทั้งสองมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สำหรับงาน Download Festival จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่ Donington Park ในเลสเตอร์เชียร์ ถือเป็นงานเทศกาลดนตรีร็อกและเมทัลที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 80,000 คนต่อปี
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