ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เล่าคุย “ฮุนมาเนต” เผยไม่ต้องการความขัดแย้ง ไม่ได้คุยเปิดด่าน กลัวคนไทยโกรธ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 11:29 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 11:29 น.
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“อนุทิน” เล่าคุย “ฮุน มาเนต” เผยไม่ต้องการความขัดแย้ง และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบั่นทอนความรู้สึกคนในชาติ ไม่ได้คุยเปิดด่าน กลัวคนไทยโกรธ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่าเราเฝ้าระวังชายแดนตลอดเวลา ซึ่งระหว่างการประชุมอาเซียน-รัสเซีย ตนมีโอกาสได้พบและพูดคุยกับนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่งเราได้ยืนยันจุดยืนและสถานะของประเทศไทย

สิ่งที่ประเทศไทยจะดำเนินการทั้ง กลไก UNCLOS (อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล) และท่าทีของเราต่อการเจรจาในกรอบอื่นๆ ทั้ง JBC คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Commission) , GBC การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee)

หาก UNCLOS ไปแนวทางการประนีประนอมภาคบังคับ และหากการประนอมมีคำว่า “บังคับ” เราคงยุดการเจรจาในกรอบเหล่านี้ก่อน เพราะมีแนวทางของรัฐบาลไทยที่ได้วางเอาไว้ พร้อมย้ำว่า เรามีการเตรียมความพร้อมและยังคงเฝ้าระวังชายแดนตลอดเวลา

เมื่อถามว่าการคุยกัน 2 คนระหว่างผู้นำเราได้พูดอะไรกับทางกัมพูชาบ้าง นายกฯ ระบุว่า ไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้น เหมือนเป็นแค่การดึงข้อศอกมาคุยกัน โดยมองว่าทั้งสองฝ่ายก็มีการเตรียมตัวมาอยู่แล้วว่ามารยาททางการทูตเวลาพบกันจะต้องมีการพูดคุยกันอย่างไร และไม่ได้เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายอะไร

เมื่อถามย้ำว่านายฮุน มาเนต ได้ชี้แจงอะไรเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวชายแดนฝั่งกัมพูชาหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เขาก็ไม่ได้ต้องการความขัดแย้ง เช่นเดียวกับตนที่ไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว แต่สิ่งที่เกิดขึ้น ถือว่าบั่นทอนความรู้สึกของประชาชนคนไทย ซึ่งเขาก็บอกว่าบั่นทอนคนของเขาเหมือนกัน

ฉะนั้น ต้องหาแนวทางเดินหน้ากันต่อไป แต่ปัจจุบันเราได้เสนอให้พูดคุยในกรอบอื่น แต่เขาเลือกแนวทางประนอมภาคบังคับ เราตั้งตัวแทนของเรา ถ้าเราชอบเราก็รับถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่รับ

ส่วนการเปิดด่าน ได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ นายกรัฐมนตรี หัวเราะ พร้อมระบุว่า “ขออย่าถามเรื่องนี้ ผมไม่จั๊กจี้ไปพูด หากไปพูดเรื่องนี้คนไทยโกรธตาย ไม่เอา”

 

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 11:29 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 11:29 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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