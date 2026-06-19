ตชด. 442 โดนลอบวางระเบิด ขณะปกป้องครูในพื้นที่ยะลา บาดเจ็บ 6 นาย
ตำรวจตระเวนชายแดน หน่วย 442 โดนลอบวางระเบิด ขณะปกป้องครูในพื้นที่ยะลา บาดเจ็บ 6 นาย อาการสาหัส 2 นาย
เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 442 (ร้อย.ฉก.ตชด.442) ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครู บริเวณบนถนนสาย บ้านปูโล๊ะสนีเเย – บ้านซาไก ในพื้นที่ บ้านปูโล๊ะสนิเเย หมู่ที่ 4 ต.บ้านเเหร อ.ธารโต จ.ยะลา เมื่อช่วงเวลาประมาณ 8.10 น. ของวันนี้ เจ้าหน้าที่จึงรีบประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบ
เมื่อไปถึงพบเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน 6 นาย ในจำนวนนี้อาการสาหัส 2 นาย ส่วนที่เหลือได้รับบาดเจ็บในระดับต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลธารโต จังหวัดยะลา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
หากมีรายงานเพิ่มเติมสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
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