สาวลาว เคลมแรง “ข้าวเหนียวมะม่วง” เมนูฮิตในร้านอาหารไทย ต้นกำเนิดมาจากลาว
สาวลาว เคลมแรง “ข้าวเหนียวมะม่วง” เมนูฮิตในร้านอาหารไทย รวมทั้ง ส้มตำ-ลาบ ต้นกำเนิดมาจากลาว ชี้ภาคอีสานเคยเป็นของลาวด้วย
เพจเฟซบุ๊ก LAOSD โพสต์คลิปวิดีโอหญิงสาวชาวลาวให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ FOX 5 San Diego ของสหรัฐอเมริกา โดยอ้างเมนูยอดฮิตในร้านอาหารไทยอย่าง ส้มตำ ลาบ และข้าวเหนียวมะม่วง มีต้นกำเนิดมาจากประเทศลาว
หญิงสาวชาวลาว กล่าวว่า “แน่นอนที่สุด คนส่วนใหญ่อาจจะคุ้นเคยกับรสชาติอาหารของเราบางอย่างเพราะเคยทานมาแล้ว พวกเขาเคยเห็นเมนูเหล่านี้ในร้านอาหารไทย อย่างไรก็ตาม ฉันอยากจะย้ำให้ชัดเจนว่าอาหารเหล่านี้เป็นของลาว เพราะพื้นที่ส่วนหนึ่งของประเทศไทยคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสาน และในอดีตพื้นที่ตรงนั้นเคยเป็นของลาวมาก่อน
ดังนั้น อาหารอย่างข้าวเหนียวมะม่วงที่คุณเห็นอยู่นี้ ส้มตำรสจัดจ้านซึ่งเป็นเมนูยอดฮิต เรายังมีลาบที่คุณเคยได้ยิน ซึ่งก็คือสลัดเนื้อสับ อาหารเหล่านี้มักจะเป็นที่รู้จักและนิยมทานกันในร้านอาหารไทย แต่แท้จริงแล้วมีต้นกำเนิดมาจากลาว”
จากคำให้สัมภาษณ์ดังกล่าว ผู้ใช้ต่างแสดงความคิดเห็นมากมาย เช่น “ลาบและส้มตำมาจากลาวจริง แต่ข้าวเหนียวมะม่วงมีต้นกำเนิดในประเทศไทย เมนูนี้มีรากฐานฝังลึกในประวัติศาสตร์อาหารไทย โดยพบสูตรอาหารตั้งแต่ช่วงปลายยุคอยุธยาและต้นยุครัตนโกสินทร์ (ศตวรรษที่ 18 ถึง 19)”
“หากต้องการหลีกเลี่ยงความสับสนกับข้าวเหนียวมะม่วงของไทย คนลาวควรเรียกเมนูนี้ว่า ข้าวสังขยามะม่วงแบบลาว ( ເຂົ້າສັງຂະຫຍາ ຫມາກມ່ວງ) ลาวมีขนมหวานลักษณะคล้ายกัน แต่แค่เรียกชื่อต่างจากประเทศไทย”
ประเด็นถกเถียงเรื่องความเป็นเจ้าของข้าวเหนียวมะม่วงเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี 2565 รัฐบาลไทยเตรียมเสนอ “ข้าวเหนียวมะม่วง” ขึ้นเป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมต่อองค์การยูเนสโก (UNESCO) เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ชาวลาวบางส่วนออกมาแสดงความคิดเห็นอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของที่แท้จริงเช่นเดียวกัน
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