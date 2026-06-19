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เภสัชกร เล่านาที คนไข้ร่ำไห้ขอซื้อยาแก้ปวด สุดท้ายพบก้อนเนื้อร้ายขนาดใหญ่ แต่ไร้สิทธิ์รักษา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 11:50 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 11:50 น.
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เภสัชกร เล่านาทีสะเทือนใจ คนไข้ร่ำไห้ขอซื้อยาแก้ปวด สุดท้ายพบก้อนเนื้อร้ายขนาดใหญ่ แต่ไร้สิทธิ์รักษา

เภสัชกร เล่านาที คนไข้หญิงร่ำไห้ ขอซื้อยาแก้ปวด ก่อนเปิดเสื้อเผยให้เห็น “ก้อนเนื้อร้าย” ขนาดใหญ่เกินฝ่ามือ แต่ไร้สิทธิ์รักษา สะเทือนใจคนทั้งโซเชียล

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก แสงทองเภสัช ร้านยาหาดใหญ่ ปรึกษายา,อาหารเฉพาะโรค Saengthong HatyaiPharmacy ได้ออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวสุดสะเทือนใจที่เพิ่งเกิดขึ้น เมื่อมีคุณป้าคนหนึ่งเดินเข้ามาที่ร้านเพื่อขอซื้อยาแก้ปวด ก่อนจะเปิดเสื้อให้ดู “ก้อนเนื้อร้ายขนาดใหญ่เกินฝ่ามือ” แต่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากไม่มีบัตรประชาชนเพราะเป็นชาวมาเลเซีย

เภสัชกร-เล่านาที-คนไข้ร่ำไห้ขอซื้อยาแก้ปวด-พบก้อนเนื้อร้ายขนาดใหญ่-แต่ไร้สิทธิ์รักษา-3

เภสัชกรหญิง โพสต์เล่าว่า “เป็นการรับไหว้ที่นานมาก และเป็นครั้งที่เภสัชสะเทือนใจที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต

– คนไข้หญิง อายุประมาณ50-60ปี ขายขนมถุง ๆ มาแจ้งว่าปวดหน้าอกมาก ปวดถึงหัว ปวดจนจะระเบิด พร้อมน้ำตาคลอ ขอซื้อยาอะไรก็ได้ที่กินแล้วหายปวด

– เภสัชกำลังจะซักประวัติเพิ่ม คนไข้เลิกเสื้อให้ดูหน้าอก ที่เต้านมด้านซ้าย บวมแดงใหญ่มาก และมีก้อนที่หน้าอก ขนาดใหญ่เกินฝ่ามือ จริง ๆ แล้วตอนเภสัชอยู่โรงพยาบาลได้ไปราวด์วอร์ดกับอาจารย์แพทย์ที่รามาธิบดีหลายครั้ง เห็นรอยโรคของมะเร็งอยู่บ่อย ๆ แต่นั่นคือคนที่เข้าถึงการรักษา ครั้งนี้เภสัชเองยังอดตกใจไม่ได้ คนไข้น่าจะเจ็บปวดมากจริง ๆ

– เภสัชจะเรียกรถไปรพ. ให้ คนไข้ปฎิเสธ แจ้งว่า ไม่มีบัตรประชาชน คนไข้เป็นคนมาเลเซีย เข้ามาทำงานในหาดใหญ่นานแล้ว อยู่ตัวคนเดียว เคยไปรพ.รัฐมาทุกรพ. แต่ทุกที่แจ้งว่า คนไข้ไม่มีสิทธิ์ในการรักษาที่นี่

– เภสัชถามว่า กลับไปรักษามาเลเซียได้ไหม คนไข้บอกว่าอยากกลับแต่ไม่มีเงินกลับ

– เภสัชให้ยาและช่วยค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่งที่มั่นใจว่า ถ้าคนไข้ต้องการกลับ คนไข้จะกลับถึงมาเลเซียแน่ ๆ แค่ถ้าคนไข้ไม่กลับ อย่างน้อย ช่วงเวลาที่เจ็บปวด ก็ได้พักรักษาตัว มีค่าอาหาร มีค่ารถไปหาหมอแน่นอน

– พวกเราโชคดีแค่ไหนที่มีระบบประกันสุขภาพโดยรัฐ มีคนอีกจำนวนมากที่เข้าไม่ถึง และต้องทรมานแบบนี้

– ชาวหาดใหญ่ ถ้าเจอป้าขายขนม ช่วยแกซื้อหน่อยนะคะ #ใครเจอเรื่องหนัก ๆ มาเจอเรื่องนี้เรื่องเราเบาไปเลย

หมายเหตุ

1. หลังจากโพสต์มีเพื่อน ๆ ร้านยาในหาดใหญ่ทักมาค่ะ บอกว่าเจอกรณีเดียวกันกับที่ร้านเจอ อาจจะเป็นหนทางเอาตัวรอดครั้งสุดท้ายของป้าแกก็ได้นะ คงไม่มีผู้หญิงที่ไหนอยากเปิดนมที่เป็นโรคให้คนดูค่ะ แกน่าจะสุดแล้วในชีวิตเหมือนกัน

2. แกไม่ได้มาขอเงินค่ะ แกเดินเข้าร้านมาขอซื้อยา ตอนแกจะออกจากร้าน เภสัชเรียกแกไว้เพื่อให้เงิน คลิปเต็มในเม้นต์นะคะ หลายคนอยากกลับบ้าน แต่เค้าอาจจะไม่มีบ้านให้กลับก็ได้”

เภสัชกร เล่านาที คนไข้ร่ำไห้ขอซื้อยาแก้ปวด พบก้อนเนื้อร้ายขนาดใหญ่ แต่ไร้สิทธิ์รักษา-1

นอกจากนี้ทาง เภสัชกรเจ้าของเรื่องราวนี้ ยังได้มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์เต็ม ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านทางกล่องคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วย เพื่อให้ทุกคนเห็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนั้น และเพื่อช่วยยืนยันว่า คุณป้าคนดังกล่าวไม่ได้เข้ามาขอเงินแต่อย่างใด แต่เป็นทางเภสัชกรเองที่เรียกคุณป้าให้กลับมารับเงินส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือ อีกทั้งค่ายาในวันนั้นก็ไม่ได้คิดเงินด้วย

“จริง ๆ ป้าแกไม่ได้จะมาขอเงินนะคะ แกจะมาซื้อยาแก้ปวด เพราะปวดจนทนไม่ไหว เภสัชเรียกแกกลับมาเพื่อรับเงินเองค่ะ ส่วนยาก็ไม่ได้คิดเงิน เพราะสงสสารจริง ๆ ไม่อยากให้คนที่ปวดขนาดนี้ต้องมาเดินขายขนมริมถนน อย่างน้อย ถ้าแกไม่กลับมาเล แกจะได้มีเงินกินข้าว ไม่ต้องออกมาขายขนมทุกวัน , จริง ๆ ไม่ใช่ทุกคนจะมีบ้านให้กลับ คลิปเต็มดูที่นี่นะคะ เภสัชเร่งความเร็วไว้ จะเห็นว่า แกรับยาแล้วจะไปเลย แต่เภสัชเรียกแกกลับมารับเงินเองค่ะ”

เภสัชกร เล่านาที คนไข้ร่ำไห้ขอซื้อยาแก้ปวด พบก้อนเนื้อร้ายขนาดใหญ่ แต่ไร้สิทธิ์รักษา-2

อ้างอิงจาก : FB แสงทองเภสัช ร้านยาหาดใหญ่ ปรึกษายา,อาหารเฉพาะโรค Saengthong HatyaiPharmacy

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 11:50 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 11:50 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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