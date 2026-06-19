ปัง! ทนายปีศาจ ซีรีส์ไทย Netflix คว้า 100% Rotten Tomatoes รีวิวแรกจากนักวิจารณ์ต่างชาติ

ซีรีส์ทนายปีศาจบน Netflix ได้คะแนน Rotten Tomatoes 100% จากรีวิวชุดแรกของนักวิจารณ์ต่างชาติ 4 ราย สะท้อนพลังซีรีส์ไทยในตลาดโลก
ซีรีส์ไทย ทนายปีศาจ (The Evil Lawyer) บน Netflix คว้าคะแนน 100% จากเว็บไซต์วิจารณ์ระดับโลก Rotten Tomatoes ในรีวิวชุดแรกจากนักวิจารณ์ชาวต่างชาติ 4 ราย
Lucinda Everett ให้คะแนน 3 จาก 5 และชื่นชมบทที่เชื่อมโยงทุกส่วนของเรื่องได้อย่างชำนาญ รวมถึงการตัดต่อฉากแอ็กชันที่น่าสนุก เช่น ฉากหยุดเวลา
Randy Myers ให้คะแนน 3 จาก 4 ชี้ว่าเรื่องสลับระหว่างฉากในศาลและเส้นเรื่องหลังฉาก พร้อมเจาะลึกชีวิตตัวละครที่ต้องเผชิญกับระบบที่ยุติธรรมยาก
Pramit Chatterjee ให้คะแนน 4 จาก 5 บอกว่าซีรีส์นี้ดราม่าจัด ผลลัพธ์ไม่อาจคาดเดา และยังมีมุมตลกแทรกอยู่ด้วย
Sarah Musnicky ให้คะแนน 8 จาก 10 มองว่าซีรีส์ตั้งคำถามชวนคิดในโลกที่ความยุติธรรมดูเอนเอียงมากขึ้นเรื่อย ๆ
ทนายปีศาจเป็นซีรีส์ไทยที่ออกฉายบน Netflix โดยมีบทที่เขียนร่วมกันโดยทีม 6 คน รวมถึงบุญประกอบ ซีรีส์ว่าด้วยทนายสาวที่ต้องนำทางตัวเองผ่านระบบยุติธรรมที่เต็มไปด้วยการทุจริต
คะแนนเฉลี่ยจากนักวิจารณ์ทั้ง 4 รายอยู่ในเกณฑ์ดี และ Rotten Tomatoes นับให้ครบทุกรีวิวเป็นคะแนน 100% ในชุดแรก ซึ่งแสดงว่าไม่มีรีวิวเชิงลบเลยในรอบแรกนี้
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