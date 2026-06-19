บันเทิงภาพยนตร์

ปัง! ทนายปีศาจ ซีรีส์ไทย Netflix คว้า 100% Rotten Tomatoes รีวิวแรกจากนักวิจารณ์ต่างชาติ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 11:14 น.
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ปัง! ทนายปีศาจ ซีรีส์ไทย Netflix คว้า 100% Rotten Tomatoes รีวิวแรกจากนักวิจารณ์ต่างชาติ
Rotten Tomatoes

ซีรีส์ทนายปีศาจบน Netflix ได้คะแนน Rotten Tomatoes 100% จากรีวิวชุดแรกของนักวิจารณ์ต่างชาติ 4 ราย สะท้อนพลังซีรีส์ไทยในตลาดโลก

ซีรีส์ไทย ทนายปีศาจ (The Evil Lawyer) บน Netflix คว้าคะแนน 100% จากเว็บไซต์วิจารณ์ระดับโลก Rotten Tomatoes ในรีวิวชุดแรกจากนักวิจารณ์ชาวต่างชาติ 4 ราย

Lucinda Everett ให้คะแนน 3 จาก 5 และชื่นชมบทที่เชื่อมโยงทุกส่วนของเรื่องได้อย่างชำนาญ รวมถึงการตัดต่อฉากแอ็กชันที่น่าสนุก เช่น ฉากหยุดเวลา

Randy Myers ให้คะแนน 3 จาก 4 ชี้ว่าเรื่องสลับระหว่างฉากในศาลและเส้นเรื่องหลังฉาก พร้อมเจาะลึกชีวิตตัวละครที่ต้องเผชิญกับระบบที่ยุติธรรมยาก

Pramit Chatterjee ให้คะแนน 4 จาก 5 บอกว่าซีรีส์นี้ดราม่าจัด ผลลัพธ์ไม่อาจคาดเดา และยังมีมุมตลกแทรกอยู่ด้วย

Sarah Musnicky ให้คะแนน 8 จาก 10 มองว่าซีรีส์ตั้งคำถามชวนคิดในโลกที่ความยุติธรรมดูเอนเอียงมากขึ้นเรื่อย ๆ

ทนายปีศาจเป็นซีรีส์ไทยที่ออกฉายบน Netflix โดยมีบทที่เขียนร่วมกันโดยทีม 6 คน รวมถึงบุญประกอบ ซีรีส์ว่าด้วยทนายสาวที่ต้องนำทางตัวเองผ่านระบบยุติธรรมที่เต็มไปด้วยการทุจริต

คะแนนเฉลี่ยจากนักวิจารณ์ทั้ง 4 รายอยู่ในเกณฑ์ดี และ Rotten Tomatoes นับให้ครบทุกรีวิวเป็นคะแนน 100% ในชุดแรก ซึ่งแสดงว่าไม่มีรีวิวเชิงลบเลยในรอบแรกนี้

ทนายปีศาจ (The Evil Lawyer) บน Netflix คว้าคะแนน 100
Rotten Tomatoes

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 11:14 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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