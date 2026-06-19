ดูบอลสด บราซิล พบ เฮติ ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม C นัดที่ 2

พรีวิว บราซิล พบ เฮติ ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม C นัดที่ 2
- วันที่ 20 มิถุนายน 2569
- เวลา 07:30 น. (ไทย)
- สนามลินคอล์น ไฟแนนเชียล ฟิลด์ ฟิลาเดลเฟีย
- ดูบอลสด บราซิล VS เฮติ ช่อง Monomax
วิเคราะห์บอลก่อนแข่ง
บราซิลเปิดหัวฟุตบอลโลก 2026 ไม่สวยงามนัก หลังเสมอโมร็อกโก 1-1 ในนัดแรก ทำให้อยู่อันดับ 3 ในตารางกลุ่ม C ตามหลังผู้นำอย่างสกอตแลนด์ถึงสองแต้ม นัดนี้จึงกลายเป็นเกมที่บราซิลต้องเอาชนะให้ได้ เพื่อรักษาโอกาสผ่านเข้ารอบ 16 ทีม
ฝั่งเฮติพ่ายสกอตแลนด์ 0-1 ในนัดเปิดตัว ทำให้ยังไม่มีแต้มเลยแม้แต่แต้มเดียว หากเฮติแพ้นัดนี้ในขณะที่โมร็อกโกชนะสกอตแลนด์ สิทธิ์ผ่านเข้ารอบของเฮติจะหมดโดยทันที
อันดับโลก FIFA
ช่องว่างอันดับโลก FIFA ห่างกันมากที่สุดในบรรดาทุกคู่ในรอบแบ่งกลุ่มปีนี้ บราซิลอยู่อันดับ 6 ของโลก ขณะที่เฮติอยู่อันดับที่ 84 ห่างกันถึง 78 อันดับ
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
บราซิล 2 ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ ใน 5 นัดล่าสุด ก่อนบอลโลกเอาชนะอียิปต์ 2-1 และอัดปานามา 6-2 ในเกมอุ่นเครื่อง แต่เคยแพ้ฝรั่งเศส 1-2 เมื่อเดือนมีนาคม
เฮติ ผลงาน 5 นัดล่าสุดทำได้ 1 ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ แม้จะเอาชนะนิวซีแลนด์ 4-0 ได้ในเดือนมิถุนายน แต่ก็แพ้เปรู 2-1 เสมอไอซ์แลนด์ แพ้ตูนิเซีย และพ่ายสกอตแลนด์ 0-1 ในนัดเปิดตัวบอลโลก
สถิติ Head to Head
ทั้งสองชาติเคยพบกันมาแล้ว 3 ครั้ง บราซิลชนะทุกนัดด้วยสกอร์รวม 17-1 ได้แก่ เกมกระชับมิตรปี 1974 ชนะ 4-0, กระชับมิตรปี 2004 ชนะ 6-0 และนัดโคปา อเมริกา เซนเตนาริโอ ปี 2016 ชนะขาดลอย 7-1
ครั้งสุดท้ายที่ทั้งสองทีมเจอกันในปี 2016 ก็เป็นการแข่งในอเมริกาเช่นเดียวกัน โดยบราซิลบุกอัดเฮติ 7-1 ที่ออร์แลนโด รัฐฟลอริดา ในเกมนั้น ฟิลิปเป กูตินโญ่ ทำแฮตทริก และมี อาลิสซอน เบ็คเกอร์ กับ มาร์กินโญส อยู่ในทีมด้วย ซึ่งทั้งคู่ยังคงอยู่ในสควอดบราซิลชุดปัจจุบัน
นัดนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองชาติได้พบกันในเวทีฟุตบอลโลก
คาดการณ์ผู้เล่น 11 ตัวจริง
บราซิล เนย์มาร์ยังคงบาดเจ็บกล้ามเนื้อน่อง และจะไม่ได้ลงสนามในนัดนี้ แม้ว่าจะมีรายงานว่าเขาเริ่มฝึกซ้อมเดี่ยวบ้างแล้ว คาดว่า คาร์โล อันเชล็อตติ จะปรับทีมใหม่จากเกมที่แพ้คาดว่า ดานิโล จะถูกดึงขึ้นมาเล่นแบ็กขวา และ ฟาบินโญ่ อาจได้รับโอกาสแทน คาเซมิโร รวมถึง มาเตอุส คูนยา อาจได้เริ่มเล่นในแนวรุก ส่วน ราฟินยา และ วินิซิอุส จูเนียร์ ยังคงอยู่
คาดการณ์ทีม บราซิล (4-2-3-1): อาลิสซอน; ดานิโล, มาร์กินโญส, กาเบรียล มากัลเยส, อเล็กซ์ ซันโดร; บรูโน กิมาไรส์, คาเซมิโร/ฟาบินโญ่; ราฟินยา, ลูกัส ปาเกต้า, วินิซิอุส จูเนียร์; มาเตอุส คูนยา
เฮติ กองหน้า วิลสัน อิซิดอร์ น่าจะเริ่มเล่น และ ฌอง-รีกเนอร์ เบลการ์ด คือชื่อที่รู้จักมากที่สุดในทีมที่จะรับหน้าที่บรรเทาแรงกดดัน แนวรับ ฮันเนส เดลครัวซ์ ทำผลงานยอดเยี่ยมในนัดแรก โดยส่งบอลได้สำเร็จครบทุกครั้งจาก 66 ครั้ง
คาดการณ์ทีม เฮติ (4-3-3): พลาซิด; อาร์คัส, เดลครัวซ์, เอเด, เอ็กซ์พีเรียนซ์; เบลการ์ด, ฌอง, คาซิมีร์; ดีดสัน, อิซิดอร์, โพรวิเดนซ์
แทคติกที่น่าจับตา
เฮติน่าจะวางเกมรับลึก เล่นแน่น และพยายามประคองสกอร์ให้ใกล้เคียงกันมากที่สุด แทนที่จะออกมาเล่นเปิด ส่วนกุญแจสำคัญของบราซิลคือ วินิซิอุส จูเนียร์ ที่จะบุกผ่านแนวรับด้านขวาของเฮติ ความสามารถในการเจาะเดี่ยวและสร้างโอกาสจากไม่มีอะไรเลยคือสิ่งที่จะไขประตูเฮติได้ หากเฮติดับเบิลมาร์กเขา ก็จะเปิดพื้นที่ให้ราฟินยาและลูอิส เอนริเก
ทายผลบอล บราซิล เฮติ
คอมพิวเตอร์ Opta ประเมินโอกาสชนะของบราซิลอยู่ที่ 87.3% ขณะที่เฮติมีเพียง 4.3% ด้วยช่องว่างคุณภาพที่ห่างกันมาก สถิติ Head to Head ที่บราซิลเคยอัดเฮติ 17-1 ใน 3 นัด บวกกับแรงกดดันที่บราซิลต้องเก็บสามแต้มให้ได้ในนัดนี้
คาดการณ์ผล: บราซิล ชนะ 3-0
วินิซิอุส จูเนียร์ น่าจะเป็นผู้นำพาบราซิลไปสู่ชัยชนะแบบสบายๆ ช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของแฟนบอลเซเลเซาที่เริ่มตั้งคำถามหลังเกมเปิดตัวที่น่าผิดหวัง
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