“อนุทิน” เผยคุยกับ “ไชยชนก” ทุกวัน เมินกระแสดราม่า สนใจแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์
“อนุทิน” เผยคุยกับ “ไชยชนก” ทุกวัน เมินกระแสดราม่า สนใจแต่ความจริง สนใจแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อศักยภาพประชาชน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังกลับถึงประเทศไทย โดยช่วงหนึ่งได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงนโยบาย TH-AI Passport ที่เป็นที่วิจารณ์อยู่ในขณะนี้
โดยผู้สื่่อข่าวถามว่า นายกฯได้พูดคุยกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี โดยตรงหรือไม่ โดยเฉพาะในช่วงกระแสดราม่า นายอนุทิน ย้อนถามกลับว่า แปลว่าอะไรคุยกับรัฐมนตรีโดยตรง เขาเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย คุยกันเป็นประจำ คุยกันทุกวัน ปรึกษาหารือกันทุกเรื่องอยู่แล้ว ซึ่งตนไม่ได้สนใจกระแส สนใจความจริง สนใจสิ่งที่เป็นประโยชน์ และให้ความมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เขาทำ เป็นประโยชน์ประชาชน เป็นประโยชน์ต่อศักยภาพประชาชน และนักศึกษา ที่จะยกระดับให้เข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารระดับสูง
การวางเป้าหมายวัดค่า KPI ของคณะรัฐมนตรี ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย ว่า รัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารประเทศ เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการประเมินผลการทำงานอยู่แล้ว อย่างในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็เป็นไปตามข่าวว่าทุกคนจะต้องทำงานทุ่มเทให้กับรัฐบาลและประชาชน ตรงนี้ไม่ต้องวัด KPI แต่ต้อง API , Anutin PI
ส่วนจะมีการวัด KPI ในสัดส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า จะไปยุ่งกับเขาได้อย่างไร หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ตนก็ต้องแจ้งพรรคร่วมรัฐบาล มันมีกฎกติกามารยาทอยู่ แต่การตัดสินใจอยู่ที่ตน
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