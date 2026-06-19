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สคบ. สั่งสอบ “อกไก่ปั่น” โปรตีนไม่ตรงฉลาก ขู่ฟันข้อหาอาหารปลอม ชี้โทษหนัก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 10:47 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 10:47 น.
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สคบ. สั่งสอบ "อกไก่ปั่น" โปรตีนไม่ตรงฉลาก ขู่ฟันข้อหาอาหารปลอม ชี้โทษหนัก

สคบ. ลุยตรวจ “อกไก่ปั่น” โปรตีนไม่ตรงฉลาก นัดสอบผู้ประกอบการ 24 มิ.ย. ขู่ฟันข้อหาอาหารปลอม โทษคุกสูงสุด 10 ปี

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้สั่งการให้ สคบ. ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผลิตภัณฑ์อกไก่ปั่นที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีปริมาณโปรตีนไม่ตรงกับที่แสดงบนฉลาก โดยทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่ดูแลสุขภาพและควบคุมอาหาร ทั้งผู้ออกกำลังกาย ผู้ควบคุมน้ำหนัก และผู้ที่ต้องควบคุมน้ำตาล การแสดงปริมาณโปรตีนและข้อมูลโภชนาการบนฉลากจึงเป็นข้อมูลสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อ หากข้อมูลบนฉลากไม่ตรงกับความจริง ย่อมกระทบสิทธิของผู้บริโภคโดยตรง

“ดิฉันให้ความสำคัญกับสินค้าสุขภาพเป็นพิเศษ เพราะคนที่เลือกซื้อสินค้ากลุ่มนี้ตั้งใจดูแลตัวเอง บางคนเป็นผู้ป่วยที่ต้องคุมอาหารตามคำแนะนำของแพทย์ หากฉลากบอกอย่างหนึ่งแต่ในผลิตภัณฑ์เป็นอีกอย่างหนึ่ง คือการเอาเปรียบผู้บริโภคที่ยอมรับไม่ได้ ดิฉันจึงสั่งให้ สคบ. เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วและทำงานร่วมกับ อย. อย่างใกล้ชิด” น.ส.ศุภมาส กล่าว

นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สคบ. ได้มีหนังสือเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2569 และประสานงานกับ อย. เพื่อร่วมตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ด้าน นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการ สคบ. กล่าวว่า การดำเนินการแบ่งตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ประเด็นฉลากและการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อยู่ในอำนาจของ อย. ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หากตรวจพบว่าคุณภาพหรือสารอาหารต่ำกว่าที่ระบุบนฉลากเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด อาจเข้าข่ายอาหารปลอม ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาท ขณะที่การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย เช่น การจัดแคมเปญลดราคา อยู่ในอำนาจของ สคบ. ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ทั้งสองหน่วยงานจะบูรณาการการตรวจสอบร่วมกัน

น.ส.ศุภมาส กล่าวทิ้งท้ายว่า ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้สินค้าตรงตามที่โฆษณาและตรงตามฉลากทุกรายละเอียด ตนยืนยันว่า สคบ. จะไม่ปล่อยให้ใครใช้คำว่าสุขภาพมาหากำไรบนความเสี่ยงของประชาชน ใครทำผิดต้องรับผิดตามกฎหมาย และขอแนะนำผู้บริโภคให้ตรวจสอบฉลาก เลขสารบบอาหาร และข้อมูลโภชนาการก่อนตัดสินใจซื้อ เก็บหลักฐานการสั่งซื้อและข้อความโฆษณาไว้ทุกครั้ง

หากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าฉลากหรือโฆษณาไม่ตรงความจริง ร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ ส่วนปัญหาด้านอาหารและฉลากแจ้งได้ที่สายด่วน อย. 1556

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 10:47 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 10:47 น.
51
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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