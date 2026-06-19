ระทึก! ลิฟต์โรงแรมดิ่ง 7 ชั้น ช่างซ่อม 2 คนบาดเจ็บสาหัส [มาเลเซีย]
ลิฟต์โรงแรมในเมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย ร่วงจากชั้น 7 ขณะช่างซ่อม 2 คนอายุ 27 ปีกำลังซ่อมบำรุงอยู่ภายใน เหตุเกิดช่วงสายวันนี้
ช่างซ่อมบำรุง 2 คนในเมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย บาดเจ็บสาหัสหลังลิฟต์โรงแรมที่พวกเขากำลังซ่อมอยู่ ดิ่งลงมาจากชั้น 7 ของโรงแรมแห่งหนึ่งบนถนนสยิด อับดุล อาซิส
โฆษกกรมดับเพลิงและกู้ภัยรัฐมะละกา ฮาฟิดซาตุลเลาะห์ ราชิด เปิดเผยว่า ผู้บาดเจ็บทั้งสองเป็นชาย อายุ 27 ปีเท่ากัน กำลังดำเนินการซ่อมบำรุงลิฟต์อยู่ในขณะที่เหตุการณ์เกิดขึ้น
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยมะละกาเติงกะห์ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินเมื่อเวลา 11.55 น. ทีมกู้ภัยที่รุดไปยังที่เกิดเหตุใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการนำตัวผู้บาดเจ็บออกจากซากลิฟต์
เจ้าหน้าที่นำตัวทั้งสองส่งโรงพยาบาลมะละกาเพื่อรับการรักษาทันที ขณะนี้ยังไม่มีรายงานอัปเดตอาการล่าสุดจากทางโรงพยาบาล
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