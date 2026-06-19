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ระทึก! ลิฟต์โรงแรมดิ่ง 7 ชั้น ช่างซ่อม 2 คนบาดเจ็บสาหัส [มาเลเซีย]

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 10:47 น.
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ระทึก! ลิฟต์โรงแรมมาเลเซียดิ่ง 7 ชั้น ช่างซ่อม 2 คนบาดเจ็บสาหัส
ภาพจาก : Free Malaysia Today

ลิฟต์โรงแรมในเมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย ร่วงจากชั้น 7 ขณะช่างซ่อม 2 คนอายุ 27 ปีกำลังซ่อมบำรุงอยู่ภายใน เหตุเกิดช่วงสายวันนี้

ช่างซ่อมบำรุง 2 คนในเมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย บาดเจ็บสาหัสหลังลิฟต์โรงแรมที่พวกเขากำลังซ่อมอยู่ ดิ่งลงมาจากชั้น 7 ของโรงแรมแห่งหนึ่งบนถนนสยิด อับดุล อาซิส

โฆษกกรมดับเพลิงและกู้ภัยรัฐมะละกา ฮาฟิดซาตุลเลาะห์ ราชิด เปิดเผยว่า ผู้บาดเจ็บทั้งสองเป็นชาย อายุ 27 ปีเท่ากัน กำลังดำเนินการซ่อมบำรุงลิฟต์อยู่ในขณะที่เหตุการณ์เกิดขึ้น

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยมะละกาเติงกะห์ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินเมื่อเวลา 11.55 น. ทีมกู้ภัยที่รุดไปยังที่เกิดเหตุใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการนำตัวผู้บาดเจ็บออกจากซากลิฟต์

เจ้าหน้าที่นำตัวทั้งสองส่งโรงพยาบาลมะละกาเพื่อรับการรักษาทันที ขณะนี้ยังไม่มีรายงานอัปเดตอาการล่าสุดจากทางโรงพยาบาล

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 10:47 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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