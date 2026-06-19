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ถกสนั่น! หนุ่มออสซี่ ถูกชายอินเดียคุกคาม สั่งให้จูบ-จับมือไม่ปล่อย ขณะเดินชมเมือง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 10:59 น.
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ถกสนั่น! หนุ่มออสซี่ ถูกชายอินเดียคุกคาม สั่งให้จูบ-จับมือไม่ปล่อย ขณะเดินชมเมืองโกลกาตา

ถกสนั่น! นักท่องเที่ยวหนุ่มออสซี่ ถูกชายอินเดียคุกคาม ตามตื๊อ ก่อนสั่งให้จูบ-จับมือไม่ปล่อย ขณะเดินชมเมืองโกลกาตา ชาวเน็ตจี้ตร.เอาผิด

กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ เมื่อ Marco Roams (มาร์โค โรม) นักท่องเที่ยวหนุ่ม ชาวออสเตรเลีย โพสต์คลิปวิดีโอขณะกำลังเดินอยู่บนถนนในเมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย แต่กลับต้องเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อถูกชายวัยรุ่นในพื้นที่แสดงพฤติกรรมคุกคามทางร่างกาย

ขณะที่ มาร์โค กำลังเดินเที่ยวในย่านที่ค่อนข้างเปลี่ยวแม้จะเป็นช่วงกลางวัน เขาเดินผ่านชายหนุ่มชาวอินเดียคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนรถสามล้อถีบคว้าแขนของมาร์โคเอาไว้ พร้อมเอามือข้างหนึ่งชี้แก้มแล้วพูดว่า “จูบผมตรงนี้สิ จูบผมหน่อย”

ถกสนั่น! นทท.หนุ่มออสซี่ ถูกชายอินเดียคุกคาม สั่งให้จูบ-จับมือไม่ปล่อย ขณะชมเมืองโกลกาตา-4

มาร์โค พยายามปฏิเสธและตอบกลับอย่างสุภาพว่า ตนเองชอบผู้หญิงและไม่ต้องการทำตามที่ร้องขอ แต่ชายคนดังกล่าวยังคงดึงแขนของมาร์โคเอาไว้ และพยายามเข้าถึงตัวมากกว่าเดิม หลังจากที่เขาสามารถหลุดออกจากตรงนั้นมาได้ มาร์โค ถึงกับอุทานออกมาว่า “ผมโดนคุกคามทางร่างกายจากคนที่อายุน้อยกว่าผม!”

หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ได้ไม่นานชาวเน็ตจำนวนมากต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ตำหนิพฤติกรรมของหนุ่มวัยรุ่นชาวอินเดียในคลิป พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี

ขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนได้ตั้งคำถามถึงวิธีการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวรายนี้ โดยมองว่ามีการจงใจไปเดินในพื้นที่เสี่ยงหรือชุมชนแออัดเพื่อสร้างคอนเทนต์เรียกยอดวิว ก่อนจะมาตั้งคำถามเชิงเหยียดเหมารวมทั้งประเทศ

ถกสนั่น! นทท.หนุ่มออสซี่ ถูกชายอินเดียคุกคาม สั่งให้จูบ-จับมือไม่ปล่อย ขณะชมเมืองโกลกาตา-3

ถกสนั่น! นทท.หนุ่มออสซี่ ถูกชายอินเดียคุกคาม สั่งให้จูบ-จับมือไม่ปล่อย ขณะชมเมืองโกลกาตา-6

ถกสนั่น! นทท.หนุ่มออสซี่ ถูกชายอินเดียคุกคาม สั่งให้จูบ-จับมือไม่ปล่อย ขณะชมเมืองโกลกาตา-7

 

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อ้างอิงจาก : ndtv, IG marcoroams

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 10:59 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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