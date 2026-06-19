ถกสนั่น! หนุ่มออสซี่ ถูกชายอินเดียคุกคาม สั่งให้จูบ-จับมือไม่ปล่อย ขณะเดินชมเมือง
ถกสนั่น! นักท่องเที่ยวหนุ่มออสซี่ ถูกชายอินเดียคุกคาม ตามตื๊อ ก่อนสั่งให้จูบ-จับมือไม่ปล่อย ขณะเดินชมเมืองโกลกาตา ชาวเน็ตจี้ตร.เอาผิด
กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ เมื่อ Marco Roams (มาร์โค โรม) นักท่องเที่ยวหนุ่ม ชาวออสเตรเลีย โพสต์คลิปวิดีโอขณะกำลังเดินอยู่บนถนนในเมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย แต่กลับต้องเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อถูกชายวัยรุ่นในพื้นที่แสดงพฤติกรรมคุกคามทางร่างกาย
ขณะที่ มาร์โค กำลังเดินเที่ยวในย่านที่ค่อนข้างเปลี่ยวแม้จะเป็นช่วงกลางวัน เขาเดินผ่านชายหนุ่มชาวอินเดียคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนรถสามล้อถีบคว้าแขนของมาร์โคเอาไว้ พร้อมเอามือข้างหนึ่งชี้แก้มแล้วพูดว่า “จูบผมตรงนี้สิ จูบผมหน่อย”
มาร์โค พยายามปฏิเสธและตอบกลับอย่างสุภาพว่า ตนเองชอบผู้หญิงและไม่ต้องการทำตามที่ร้องขอ แต่ชายคนดังกล่าวยังคงดึงแขนของมาร์โคเอาไว้ และพยายามเข้าถึงตัวมากกว่าเดิม หลังจากที่เขาสามารถหลุดออกจากตรงนั้นมาได้ มาร์โค ถึงกับอุทานออกมาว่า “ผมโดนคุกคามทางร่างกายจากคนที่อายุน้อยกว่าผม!”
หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ได้ไม่นานชาวเน็ตจำนวนมากต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ตำหนิพฤติกรรมของหนุ่มวัยรุ่นชาวอินเดียในคลิป พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
ขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนได้ตั้งคำถามถึงวิธีการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวรายนี้ โดยมองว่ามีการจงใจไปเดินในพื้นที่เสี่ยงหรือชุมชนแออัดเพื่อสร้างคอนเทนต์เรียกยอดวิว ก่อนจะมาตั้งคำถามเชิงเหยียดเหมารวมทั้งประเทศ
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อ้างอิงจาก : ndtv, IG marcoroams
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