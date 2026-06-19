ศาลเซอร์เบียพิพากษาจำคุกพ่อแม่เด็กวัย 13 ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียน คร่า 10 ชีวิต
ศาลเซอร์เบียพิพากษาจำคุกพ่อแม่เด็กวัย 13 ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียน คร่า 10 ชีวิต โดยพ่อโดน 14 ปี 6 เดือน ขณะที่แม่โดน 2 ปี 11 เดือน
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่าศาลในประเทศเซอร์เบียได้พิพากษาจำคุกนายวลาดิเมียร์ และ นาง มิลจานา เคมาโนวิช พ่อแม่ของเด็กชายวัย 13 ปีที่ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนในกรุงเบลเกรด เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 10 ศพ เมื่อปี 2566
โดยนายวลาดิเมียร์ถูกพิพากษาจำคุก 14 ปี 6 เดือน ขณะที่ภรรยาถูกพิพากษาจำคุก 2 ปี 11 เดือน ฐานความผิดการละเลยและการทารุณกรรมเด็ก ขณะที่บิดาของเขาก็ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดร้ายแรงต่อความปลอดภัยสาธารณะด้วย
อย่างไรก็ตามทางฝ่ายทนายและอัยการต่างฝ่ายต่างยื่นขออุทธรณ์เนื่องจากไม่พอใจคำตัดสินของศาล
ทั้งนี้ผู้ก่อเหตุหรือ ด.ช.คอสตา อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลสุขภาพจิต และเนื่องจากช่วงที่เขาก่อเหตุเขาอายุเพียง 13 ปี ทำให้เขาไม่สามารถรับโทษทางกฎหมายได้
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