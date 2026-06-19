ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ล่าสุด ทีมชาติไทยขยับพรวด
วอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก 2026 ตารางคะแนนล่าสุด อัปเดต 19 มิถุนายน 2569
รานยงานผล วอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก (VNL) 2026 ฝ่ายหญิงระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน ถึง 26 กรกฎาคม 2026 ล่าสุดหลังวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเค้นฟอร์มเก่ง เอาชนะบัลแกเรีย คาบ้า เก็บ 3 แต้มรวด ทำให้สถานการณ์บนตารางคะแนนดีขึ้นมาก
ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026
|อันดับ
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|แพ้
|คะแนน
|1
|🇧🇷 บราซิล
|6
|6
|0
|16
|2
|🇮🇹 อิตาลี
|6
|5
|1
|15
|3
|🇺🇸 สหรัฐอเมริกา
|6
|5
|1
|14
|4
|🇯🇵 ญี่ปุ่น
|5
|5
|0
|13
|5
|🇵🇱 โปแลนด์
|6
|5
|1
|13
|6
|🇨🇳 จีน
|5
|4
|1
|10
|7
|🇨🇦 แคนาดา
|5
|3
|2
|10
|8
|🇨🇿 เช็กเกีย
|6
|3
|3
|9
|9
|🇹🇷 ตุรกี
|5
|3
|2
|8
|10
|🇳🇱 เนเธอร์แลนด์
|5
|2
|3
|6
|11
|🇧🇪 เบลเยียม
|6
|2
|4
|6
|12
|🇺🇦 ยูเครน
|6
|2
|4
|5
|13
|🇷🇸 เซอร์เบีย
|6
|1
|5
|7
|14
|🇹🇭 ไทย
|6
|1
|5
|6
|15
|🇩🇪 เยอรมนี
|5
|1
|4
|5
|16
|🇫🇷 ฝรั่งเศส
|5
|1
|4
|3
|17
|🇧🇬 บัลแกเรีย
|6
|1
|5
|3
|18
|🇩🇴 โดมินิกันรีพับลิก
|5
|0
|5
|1
บราซิล นำโด่งอันดับ 1 ด้วยสถิติไร้พ่าย 6 ชนะ 0 แพ้ รวม 16 คะแนน ตามมาด้วย อิตาลี แชมป์เก่า 2 สมัยในอันดับ 2 ด้วย 5 ชนะ 1 แพ้ 15 คะแนน และ สหรัฐอเมริกา อันดับ 3 ด้วย 5 ชนะ 1 แพ้ 14 คะแนน
อันดับ 4 และ 5 เป็น ญี่ปุ่น (5 ชนะ 0 แพ้ 13 คะแนน) และ โปแลนด์ (5 ชนะ 1 แพ้ 13 คะแนน) ทั้งสองทีมมีคะแนนเท่ากัน แต่ญี่ปุ่นเหนือกว่าด้านอัตราเซต
อันดับ 6 ถึง 10 ได้แก่ จีน, แคนาดา, เช็กเกีย, ตุรกี และเนเธอร์แลนด์ ตามลำดับ
ทีมชาติไทย ขณะนี้อยู่อันดับที่ 14 จาก 18 ทีม ด้วยสถิติ 1 ชนะ 5 แพ้ รวม 6 คะแนน ชนะแบบ 3-0 ได้ 1 ครั้ง และแพ้แบบเฉียดฉิว 2-3 ถึง 3 นัด
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