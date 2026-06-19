วอลเลย์บอล

ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ล่าสุด ทีมชาติไทยขยับพรวด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 10:29 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 10:29 น.
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ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ล่าสุด ทีมชาติไทยขยับพรวด

วอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก 2026 ตารางคะแนนล่าสุด อัปเดต 19 มิถุนายน 2569

รานยงานผล วอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก (VNL) 2026 ฝ่ายหญิงระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน ถึง 26 กรกฎาคม 2026 ล่าสุดหลังวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเค้นฟอร์มเก่ง เอาชนะบัลแกเรีย คาบ้า เก็บ 3 แต้มรวด ทำให้สถานการณ์บนตารางคะแนนดีขึ้นมาก

ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ แพ้ คะแนน
1 🇧🇷 บราซิล 6 6 0 16
2 🇮🇹 อิตาลี 6 5 1 15
3 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา 6 5 1 14
4 🇯🇵 ญี่ปุ่น 5 5 0 13
5 🇵🇱 โปแลนด์ 6 5 1 13
6 🇨🇳 จีน 5 4 1 10
7 🇨🇦 แคนาดา 5 3 2 10
8 🇨🇿 เช็กเกีย 6 3 3 9
9 🇹🇷 ตุรกี 5 3 2 8
10 🇳🇱 เนเธอร์แลนด์ 5 2 3 6
11 🇧🇪 เบลเยียม 6 2 4 6
12 🇺🇦 ยูเครน 6 2 4 5
13 🇷🇸 เซอร์เบีย 6 1 5 7
14 🇹🇭 ไทย 6 1 5 6
15 🇩🇪 เยอรมนี 5 1 4 5
16 🇫🇷 ฝรั่งเศส 5 1 4 3
17 🇧🇬 บัลแกเรีย 6 1 5 3
18 🇩🇴 โดมินิกันรีพับลิก 5 0 5 1

บราซิล นำโด่งอันดับ 1 ด้วยสถิติไร้พ่าย 6 ชนะ 0 แพ้ รวม 16 คะแนน ตามมาด้วย อิตาลี แชมป์เก่า 2 สมัยในอันดับ 2 ด้วย 5 ชนะ 1 แพ้ 15 คะแนน และ สหรัฐอเมริกา อันดับ 3 ด้วย 5 ชนะ 1 แพ้ 14 คะแนน

อันดับ 4 และ 5 เป็น ญี่ปุ่น (5 ชนะ 0 แพ้ 13 คะแนน) และ โปแลนด์ (5 ชนะ 1 แพ้ 13 คะแนน) ทั้งสองทีมมีคะแนนเท่ากัน แต่ญี่ปุ่นเหนือกว่าด้านอัตราเซต

อันดับ 6 ถึง 10 ได้แก่ จีน, แคนาดา, เช็กเกีย, ตุรกี และเนเธอร์แลนด์ ตามลำดับ

ทีมชาติไทย ขณะนี้อยู่อันดับที่ 14 จาก 18 ทีม ด้วยสถิติ 1 ชนะ 5 แพ้ รวม 6 คะแนน ชนะแบบ 3-0 ได้ 1 ครั้ง และแพ้แบบเฉียดฉิว 2-3 ถึง 3 นัด

พรุ่งนี้ เชียร์ทีมไทยลงสนามพบแคนาดา เวลา 20:30 น. ถ่ายทอดสดทาง Mono29

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 10:29 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 10:29 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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