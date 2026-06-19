แม่หนุ่ม 29 ยินดีจ่ายค่าเสียหายให้ หลังลูกขับรถพุ่งลงสระจุฬาฯ ชี้ลูกอยากมีโลกส่วนตัว
แม่หนุ่ม 29 ยินดีจ่ายค่าเสียหายให้ หลังลูกขับรถพุ่งลงสระน้ำจุฬาฯ เล่าบ้านอยู่พระราม 3 เดินทางสะดวกแต่ลูกอยากมีโลกส่วนตัว จึงขัดใจกัน
จากกรณีที่พนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน รับแจ้งเหตุรถยนต์นั่งส่วนบุคคลตกลงไปในสระน้ำ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณสระน้ำหน้าอาคารศศพล จึงประสานกำลังเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เมื่อไปถึงพบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลตกอยู่ภายในสระน้ำ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย จึงเข้าช่วยเหลือ ทราบชื่อคือ นายเอ (นามสมมติ) อายุ 29 ปี เจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
จากการสอบปากคำทำให้ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ขับขี่มีปัญหาขัดแย้งกับมารดา เนื่องจากต้องการให้มารดาช่วยเช่าคอนโดมิเนียมให้ในอัตราค่าเช่าเดือนละประมาณ 27,000 บาท แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ จนเกิดความเครียดและความไม่พอใจ ก่อนมุ่งหน้าไปยังบริเวณสระน้ำหน้าอาคารศศพล ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพยายามห้าม แต่ไม่สำเร็จ นายเอขับลงน้ำในที่สุดนั้น
ล่าสุดมีรายงานว่านายเออาการปลอดภัยแล้ว สารภาพว่าที่ทำไปเพราะต้องการประชดแม่ไม่เช่าคอนโดให้อยู่เดือนละ 27,000 โดยหลังจากนี้ตำรวจจ่อแจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์ รั้ว-สระน้ำเสียหาย
ขณะที่แม่ผู้ก่อเหตุกล่าวว่า ตนยินดีชดใช้ค่าเสียหายแทนทั้งหมด พร้อมเล่าว่าสาเหตุที่ขัดใจลูก เพราะบ้านอยู่พระราม 3 เดินทางได้สะดวก ช่วงนี้ควรต้องประหยัด จึงไม่จำเป็นต้องออกมาอยู่ข้างนอก แต่ลูกก็อ้าง อยากมีโลกส่วนตัว จนทำเป็นชนวนเหตุในที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หนุ่ม 29 น้อยใจแม่ ไม่ยอมเช่าคอนโดให้ ขับรถพุ่งลงสระน้ำจุฬาฯ บาดเจ็บ 1 ราย
- วัยรุ่นขับรถพุ่งลงทะเล หวังจบปัญหารักสามเส้า แต่ล้อติดทราย ไปต่อไม่ได้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: