ข่าว

แม่หนุ่ม 29 ยินดีจ่ายค่าเสียหายให้ หลังลูกขับรถพุ่งลงสระจุฬาฯ ชี้ลูกอยากมีโลกส่วนตัว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 10:11 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 10:11 น.
62

แม่หนุ่ม 29 ยินดีจ่ายค่าเสียหายให้ หลังลูกขับรถพุ่งลงสระน้ำจุฬาฯ เล่าบ้านอยู่พระราม 3 เดินทางสะดวกแต่ลูกอยากมีโลกส่วนตัว จึงขัดใจกัน

จากกรณีที่พนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน รับแจ้งเหตุรถยนต์นั่งส่วนบุคคลตกลงไปในสระน้ำ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณสระน้ำหน้าอาคารศศพล จึงประสานกำลังเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

เมื่อไปถึงพบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลตกอยู่ภายในสระน้ำ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย จึงเข้าช่วยเหลือ ทราบชื่อคือ นายเอ (นามสมมติ) อายุ 29 ปี เจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

จากการสอบปากคำทำให้ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ขับขี่มีปัญหาขัดแย้งกับมารดา เนื่องจากต้องการให้มารดาช่วยเช่าคอนโดมิเนียมให้ในอัตราค่าเช่าเดือนละประมาณ 27,000 บาท แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ จนเกิดความเครียดและความไม่พอใจ ก่อนมุ่งหน้าไปยังบริเวณสระน้ำหน้าอาคารศศพล ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพยายามห้าม แต่ไม่สำเร็จ นายเอขับลงน้ำในที่สุดนั้น

ล่าสุดมีรายงานว่านายเออาการปลอดภัยแล้ว สารภาพว่าที่ทำไปเพราะต้องการประชดแม่ไม่เช่าคอนโดให้อยู่เดือนละ 27,000 โดยหลังจากนี้ตำรวจจ่อแจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์ รั้ว-สระน้ำเสียหาย

ขณะที่แม่ผู้ก่อเหตุกล่าวว่า ตนยินดีชดใช้ค่าเสียหายแทนทั้งหมด พร้อมเล่าว่าสาเหตุที่ขัดใจลูก เพราะบ้านอยู่พระราม 3 เดินทางได้สะดวก ช่วงนี้ควรต้องประหยัด จึงไม่จำเป็นต้องออกมาอยู่ข้างนอก แต่ลูกก็อ้าง อยากมีโลกส่วนตัว จนทำเป็นชนวนเหตุในที่สุด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เผยคุยกับ “ไชยชนก” ทุกวัน เมินกระแสดราม่า สนใจแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์

7 นาที ที่แล้ว
สคบ. สั่งสอบ &quot;อกไก่ปั่น&quot; โปรตีนไม่ตรงฉลาก ขู่ฟันข้อหาอาหารปลอม ชี้โทษหนัก ข่าว

สคบ. สั่งสอบ “อกไก่ปั่น” โปรตีนไม่ตรงฉลาก ขู่ฟันข้อหาอาหารปลอม ชี้โทษหนัก

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลเซอร์เบียพิพากษาจำคุกพ่อแม่เด็กวัย 13 ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียน คร่า 10 ชีวิต

22 นาที ที่แล้ว
ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ล่าสุด ทีมชาติไทยขยับพรวด วอลเลย์บอล

ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ล่าสุด ทีมชาติไทยขยับพรวด

30 นาที ที่แล้ว
ทนายพัฒน์ ฝากข้อความถึง ฟารีดา &#039;ใช้สัญชาตญาณความเป็นแม่เริ่มต้นใหม่พร้อมเจ้าตัวน้อย&#039; บันเทิง

ทนายพัฒน์ ฝากข้อความถึง ฟารีดา ‘ใช้สัญชาตญาณความเป็นแม่เริ่มต้นใหม่พร้อมเจ้าตัวน้อย’

33 นาที ที่แล้ว
เปิดประวัติ บอย ธนบัตร เจ้าของเพจ ตุ๊ดส์review นักวิจารณ์ฝีปากกล้า บันเทิง

เปิดประวัติ บอย ธนบัตร เจ้าของเพจ ตุ๊ดส์review นักวิจารณ์ฝีปากกล้า

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แม่หนุ่ม 29 ยินดีจ่ายค่าเสียหายให้ หลังลูกขับรถพุ่งลงสระจุฬาฯ ชี้ลูกอยากมีโลกส่วนตัว

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน 5 ราย

48 นาที ที่แล้ว
เกือบไม่รอด! &quot;อเล็ก ณัติรุจน์&quot; ถูกแก๊งแท็กซี่ รวมหัวปล้นมือถือ กลางกรุงมะนิลา บันเทิง

“อเล็ก ณัติรุจน์” เล่านาทีระทึก ถูกแก๊งแท็กซี่ รวมหัวปล้นมือถือ กลางกรุงมะนิลา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ถึงไทยแล้ว ปลอดภัยดีหลัง “ยูเครน” ส่งโดรนนับร้อยตัวถล่มรัสเซีย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก ชายโยนเด็ก 3 ขวบดิ่งบ่อจระเข้ลึก 6 เมตรที่อังกฤษ ภรรยาเจ้าของสวนสัตว์ฮึดสู้โดดช่วย ข่าวต่างประเทศ

ช็อก ชายโยนเด็ก 3 ขวบดิ่งบ่อจระเข้ลึก 6 เมตร ภรรยาเจ้าของสวนสัตว์ฮึดสู้โดดช่วย [อังกฤษ]

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดรามา เพจดังตั้งตัวเป็นนักวิจารณ์! ติ หญิง รฐา หน้าผากตึง ลามไปถึง โหนกระแส บันเทิง

สรุปดรามา เพจดังตั้งตัวเป็นนักวิจารณ์! ติ หญิง รฐา หน้าผากตึง ลามไปถึง โหนกระแส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจภาค 5 บุกรวบอินฟลูสาว คอสเพลย์เซ็กซี่แปะเว็บพนัน กวาดล้าง 4 จุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับแล้ว มือฆ่ายัดถัง &quot;น้องฝน&quot; อายุแค่ 16 อ้างหวงคุยชายอื่น ข่าวอาชญากรรม

จับแล้ว มือฆ่ายัดถัง “น้องฝน” อายุแค่ 16 อ้างหวงคุยชายอื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

วันสุดท้าย! ลงทะเบียน รับสิทธิลด ค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 19 มิ.ย. 69 รอประกาศครั้งที่ 1 สรุปปิดตลาดทอง 18 มิ.ย. ครบ 21 ครั้ง เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 19 มิ.ย. 69 เปิดตลาดร่วง 1,250 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,850 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ซาบีดา” ยืนยัน “เขมร” ได้รับเลือกเป็น คกก. UNESCO ไม่กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกของไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ รับโอน “พลตรี ปริทัศน์ บุนนาค” เป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นิด้าโพล เปิดผลโพลเลือกตั้งผู้ว่า กทม. โค้งที่สอง “ชัชชาติ” ยังนำ “มัลลิกา” ที่สอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ยูทูปเบอร์โมร็อกโกโดนรวบ หลังถ่ายคลิปโชว์กินเนื้อหมา ประท้วงราคาเนื้อสัตว์แพง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กราดยิงสนามบินไนเจอร์ ตาย 35 ศพ เครือข่ายอัลกออิดะห์อ้างเป็นผู้ก่อเหตุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” โพสต์ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนถูกประจานทุกวัน กำลังหาทางเอาคืนใช่ไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. แจงพกโพยเข้าคูหาวันเลือก สว. ไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“พี่หนุ่ม” ตอบเอง หลังโดนวิจารณ์รายการโหนกระแส ให้แอร์ไทม์ “ติณติณ-ฟารีดา” ถึง 3 ครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ปลอดภัยดีหลัง “ยูเครน” ส่งโดรนถล่มรัสเซีย กลับถึงไทยวันนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 10:11 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 10:11 น.
62
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“อนุทิน” เผยคุยกับ “ไชยชนก” ทุกวัน เมินกระแสดราม่า สนใจแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์

เผยแพร่: 19 มิถุนายน 2569

ศาลเซอร์เบียพิพากษาจำคุกพ่อแม่เด็กวัย 13 ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียน คร่า 10 ชีวิต

เผยแพร่: 19 มิถุนายน 2569
ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ล่าสุด ทีมชาติไทยขยับพรวด

ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ล่าสุด ทีมชาติไทยขยับพรวด

เผยแพร่: 19 มิถุนายน 2569
ทนายพัฒน์ ฝากข้อความถึง ฟารีดา &#039;ใช้สัญชาตญาณความเป็นแม่เริ่มต้นใหม่พร้อมเจ้าตัวน้อย&#039;

ทนายพัฒน์ ฝากข้อความถึง ฟารีดา ‘ใช้สัญชาตญาณความเป็นแม่เริ่มต้นใหม่พร้อมเจ้าตัวน้อย’

เผยแพร่: 19 มิถุนายน 2569
Back to top button