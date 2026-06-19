บันเทิง

เปิดประวัติ บอย ธนบัตร เจ้าของเพจ ตุ๊ดส์review นักวิจารณ์ฝีปากกล้า

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 10:19 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 10:22 น.
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เปิดประวัติ บอย ธนบัตร เจ้าของเพจ ตุ๊ดส์review นักวิจารณ์ฝีปากกล้า
ภาพจาก : FB/ตุ๊ดส์review

ทำความรู้จัก บอย ธนบัตร ชายด่าน แอดมินและเจ้าของเพจเฟซบุ๊ก ตุ๊ดส์review (tootsyreview) นักเขียนอิสระ อาจารย์พิเศษ และที่ปรึกษาธุรกิจ ผู้หยิบประเด็นสังคม การเมือง และการตลาด มาวิเคราะห์จนเกิดเป็นกระแสไวรัลหลายครั้ง

กลับมาเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์อีกครั้ง สำหรับเพจเฟซบุ๊ก ตุ๊ดส์review (tootsyreview) เพจดังที่มักจะนำเสนอคอนเทนต์เชิงวิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นทางสังคม การเมือง การตลาด คนดัง รวมถึงการสื่อสารของแบรนด์ต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกว่าแอดมินผู้อยู่เบื้องหลังเพจนี้คือใคร

‘บอย ธนบัตร’ คือใคร?

ข้อมูลจากหลายสำนักข่าวและสื่อสาธารณะระบุว่า เจ้าของเพจ ตุ๊ดส์review คือ บอย – ธนบัตร ชายด่าน เขาทำงานในหลายบทบาท ทั้งการเป็นนักเขียนอิสระ อาจารย์พิเศษ ที่ปรึกษาธุรกิจ และผู้ทำงานด้านการสื่อสารการตลาด

เพจตุ๊ดส์review ไม่ใช่เพจรีวิวสินค้าทั่วไป แต่ถูกวางตำแหน่งให้เป็นพื้นที่ของคนที่ “ชอบเขียนบทความ ชอบชวนคิด ชอบตั้งคำถาม” จุดเด่นของเพจคือสำนวนการเขียนที่ดุดัน ชัดเจน และมีการนำความรู้ด้านการตลาดมาวิเคราะห์ประเด็นสาธารณะ

ด้านการทำงาน บอย ธนบัตร มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในฐานะผู้วางกลยุทธ์แบรนด์บุคคล (Personal Branding) โดยเขาเคยเปิดเผยว่า แรงผลักดันในการทำงานส่วนหนึ่งมาจากการถูกกลั่นแกล้ง (Bully) ในวัยเรียนเนื่องจากความแตกต่างทางเพศ ซึ่งประสบการณ์นั้นทำให้เขาพยายามสื่อสารให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบของการ Bullying ให้มากขึ้น

'บอย ธนบัตร' คือใคร?
ภาพจาก : FB/ตุ๊ดส์review

วีรกรรมเด่นในอดีต

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ชื่อของบอย ธนบัตรและเพจตุ๊ดส์review เคยปรากฏในข่าวหลายครั้ง ปี 2563 เขาเคยโพสต์ว่าได้รับแจ้งยกเลิกงานอาจารย์พิเศษในรายวิชาเทอมถัดไป หลังออกมาแสดงจุดยืนทางการเมือง โดยหลายสำนักข่าวรายงานว่าเขาเป็นนักเขียนอิสระและเจ้าของเพจตุ๊ดส์review

ปี 2565 ธนบัตรเคยได้รับหมายเรียกหลัง “พิมรี่พาย” แจ้งความเอาผิดจากประเด็นการวิพากษ์วิจารณ์บนเพจ โดยเขายืนยันกับสื่อว่าเลือกเขียนจากประเด็นที่ตนมีความรู้ เช่น การสื่อสารการตลาด การทำคอนเทนต์ และการขาย มากกว่าการวิจารณ์แบบไม่มีข้อมูล

ต่อมาในปี 2567 เพจตุ๊ดส์review ตกเป็นข่าวอีกครั้ง หลังมีการเผยแพร่คลิปและข้อความขอโทษ TOP NEWS จากคดีหมิ่นประมาทที่มีการเรียกค่าเสียหาย 20 ล้านบาท โดยข้อความที่ปรากฏในข่าวระบุชื่อ “บอย ธนบัตร ชายด่าน” ในฐานะแอดมินเจ้าของเพจเฟซบุ๊กตุ๊ดส์review

ทั้งนี้ แม้จะเป็นนักเขียนและนักวิจารณ์ที่โลดแล่นบนโลกออนไลน์มานาน แต่ข้อมูลส่วนตัวเชิงลึก เช่น วันเกิด อายุปัจจุบัน ครอบครัว หรือประวัติการศึกษาแบบละเอียดของ บอย ธนบัตร ยังคงไม่ถูกเปิดเผยผ่านสื่อสาธารณะอย่างเป็นทางการครับ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 10:19 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 10:22 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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