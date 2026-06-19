“อเล็ก ณัติรุจน์” เล่านาทีระทึก ถูกแก๊งแท็กซี่ รวมหัวปล้นมือถือ กลางกรุงมะนิลา
เกือบไม่รอด! “อเล็ก ณัติรุจน์” ถูกแก๊งแท็กซี่ รวมหัวปล้นมือถือ หลอกดูแผนที่อ้างไปที่พักไม่ถูก ซ้ำหวิดโดนอุ้ม กลางกรุงมะนิลา
“อเล็กซ์-ณัติรุจน์ ศรีชาติวาณิชย์” เจ้าของตำแหน่ง Mister Universe Thailand 2026 โพสต์เฟซบุ๊กเล่าประสบการณ์หลังเดินทางไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยถูกแก๊งมิจฉาชีพในคราบคนขับรถแท็กซี่วางแผนปล้นโทรศัพท์มือถือ iPhone 17 Pro Max ระหว่างเดินทางกลับที่พักพร้อมกับ “มาริซ่า ริซ่า” รองอันดับ 1 Miss Universe สระแก้ว 2025
อเล็กซ์ เล่าว่า “ก็มีแท็กซี่ ซึ่งจอดอยู่บริเวณด้านหน้าเซเว่นในกรุงมะนิลาโดยที่รถแท็กซี่คันนั้นบอกว่าจะไม่มีการเปิดมิเตอร์แต่จะเป็นการไปส่งเราโดยที่จะเป็นราคาเหมา ซึ่งผมก็เห็นว่าเราเรียกรถใน App ไม่ได้ก็เลยรีบขึ้นเพื่อที่จะกลับโรงแรมที่พักไปพร้อมกับน้องริสาซึ่งได้เดินทางไปด้วยกัน
คนขับรถก็มีพิรุธหมือนขับอ้อมจากโรงแรมที่พัก อเล็กซ์ก็เลยทำการเปิด Google Map ว่ามาผิดทางเขาก็บอกขอโทษเขาก็อ้อมจะกลับไปทางที่เราให้ไปแต่ระหว่างทางเขาก็บอกว่ารถเสีย ด้วยกันพยายามจะสตาร์ท รถไม่ติด ก็เลยอาสาบอกว่าเดี๋ยวจะไปเรียกแท็กซี่อีกคันนึงให้ ซึ่งอันเล็กและริสาก็ได้ลงจากรถคันแรกเพื่อไปขึ้นรถแท็กซี่คันที่ 2
รถแท็กซี่คันที่ 2 บอกว่าไปโรงแรมที่พักไม่ถูก ขอดูเส้นทาง Alex ก็เลยยื่นมือถือ iPhone 17 Pro Max ไปให้ เพื่อใช้ในการดูเส้นทางด้านหน้า หลังจากนั้รถแท็กซี่คันที่ 2 บอกว่าเขาไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวเขาจะให้เราอ่ะไปรถแท็กซี่คันอื่นโดยคนขับ ลงไปโบกรถแท็กซี่คันที่ 3 และขอยืมโทรศัพท์มือถือเพื่อให้คันที่ 3 ดูว่าเส้นทางไปทางไหน
ด้วยความที่เราชะล่าใจ เราก็เลยยื่นมือถือไปให้กับ แท็กซี่คันที่ 2 เพื่อให้รถแท็กซี่คันที่ 3 ได้ดู หลังจากนั้นเขาก็ให้เราลงจากรถแท็กซี่ คันที่ 2 เพื่อไปขึ้นรถแทกซี่คันที่ 3 ระหว่างลงจากรถรถคันที่ 2 ก็ขับออกไปด้วยความเร็วสูงแล้วรถคันที่ 3 ก็ขับไปพร้อมกับคันที่ 2
Alex และริสาก็พยายามเรียกให้คนช่วย และก็มีรถ สีดำ พยายามจะ โบกมือเพื่อให้เราขึ้นรถบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพาไปสถานีตำรวจเอง อยู่ข้างหน้า ระหว่างนั้น Alex ก็รู้สึกว่าเราต้องตั้งสติเพราะคิดว่ามันเหมือนเป็นกระบวนการเดียวกันเพราะอยู่ดี ๆ จะมีรถมาจอดช่วยเราในเวลารวดเร็วได้อย่างไร
ผมก็เลยพาน้องริสาไปถามคนที่วิ่งด้านข้างทางถามว่า สถานีตำรวจ ตรงไหนซึ่งเขาก็ชี้ไปคนละทางกับรถคันสีดำที่จะพาเราไปโดยรถคันสีดำก็พยายามถอยหลังเพื่อที่จะเรียกให้เราสองคนขึ้นไปบนรถแต่ Alex ก็บอกริสาว่าเราต้องไม่ขึ้นรถเพราะพี่มั่นใจว่ามันเป็นกระบวนการเดียวกันเราก็เลยเลือกที่จะวิ่งหนี
ไปขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างทาง โดยบอกว่าเราจะไปสถานีตำรวจที่ประเทศฟิลิปปินส์เขาก็ชี้ทางไปสถานีตำรวจแล้วผมก็ได้ไปแจ้งความ โดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้ความร่วมมืออย่างดีในการพาเรามาชี้ยังจุดที่เราถูกปล้นและก็ให้แจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานใช้ในการไปเปิดกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อเห็นภาพในการ ปล้นและไล่เราลงจากรถโดยตำรวจกำลังติดตามเลขทะเบียนว่าใครเป็นเจ้าของรถแล้วเส้นทางการเดินรถไปที่ไหนเพื่อทำการนำโทรศัพท์มือถือมาคืนให้
Alex ต้องขอบคุณสำหรับเพื่อน ๆ พี่น้องทุกคนและผู้ติดตามที่เป็นกำลังใจให้ผมซึ่งตอนนี้ Alex ก็ยังไม่ได้โทรศัพท์มือถือคืนก็หวังว่าทางตำรวจของประเทศฟิลิปปินส์จะติดตามมือถือมาคืนผมให้ได้ขอบคุณทุกคนและเหตุการณ์นี้ก็เป็นอุทาหรณ์ที่จะสอนเราว่าอย่าไว้ใจให้ใครมาถือโทรศัพท์มือถือ
และถ้าเราจะเรียกรถข้างทางโดยที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปควรจะเรียก Application ที่น่าเชื่อถือเพื่อที่เราจะได้ติดตามตัวคนขับมาได้หากเกิด เหตุที่ไม่คาดฝัน ก็ขอให้เหตุการณ์ของอเล็กซ์เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่อยากจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ”
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