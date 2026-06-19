ช็อก ชายโยนเด็ก 3 ขวบดิ่งบ่อจระเข้ลึก 6 เมตร ภรรยาเจ้าของสวนสัตว์ฮึดสู้โดดช่วย [อังกฤษ]
ชายแปลกหน้าโยนเด็ก 3 ขวบดิ่งบ่อจระเข้ลึก 6 เมตรที่อังกฤษ ภรรยาเจ้าของสวนสัตว์ฮึดสู้โดดลงไปคว้าตัวรอดปาฏิหาริย์ เจ็บสาหัสกระดูกหักจากการตก ตำรวจรวบผู้ก่อเหตุทันควัน
เกิดเหตุสะเทือนขวัญที่สวนสัตว์ “จอห์นสันส์ ออฟ โอลด์ เฮิรสต์” (Johnsons of Old Hurst) ใกล้เมืองฮันติงดอน มณฑลเคมบริดจ์เชียร์ ประเทศอังกฤษ เมื่อชายแปลกหน้าวัย 30 ปี ก่อเหตุโยนเด็กชายวัย 3 ขวบ ตกจากทางเดินลงไปในบ่อจระเข้ลึกกว่า 6 เมตร ท่ามกลางสายตาของผู้คนจำนวนมาก
พยานในที่เกิดเหตุระบุว่า เทรซีย์ จอห์นสัน ภรรยาของเจ้าของสวนสัตว์ ตัดสินใจกระโดดลงไปในบ่อจระเข้ทันที เพื่อช่วยเหลือเด็กชายขึ้นมาจากน้ำได้อย่างปลอดภัยก่อนที่จระเข้จะเข้าถึงตัว เด็กชายได้รับบาดเจ็บสาหัส กระดูกเชิงกรานและแขนหักจากการตกจากที่สูง ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแอดเดนบรูกส์ในเมืองเคมบริดจ์ อาการทรงตัวแต่ยังอยู่ในขั้นวิกฤต
ตำรวจเคมบริดจ์เชียร์เข้าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ เป็นชายชาวเมืองนอร์ฟอล์ก ในข้อหาพยายามฆ่า สอบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุเดินทางมาทัศนศึกษาเป็นกลุ่ม ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือรู้จักกับเหยื่อมาก่อน
แหล่งข่าวท้องถิ่นระบุว่าชายคนดังกล่าวมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยมีผู้ดูแลเดินทางมาด้วย แต่ผู้ดูแลไม่ได้เฝ้าระวังในช่วงเวลาเกิดเหตุ
สวนสัตว์ดังกล่าวเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2006 ภายในส่วนแสดงสัตว์เลื้อยคลานมีจระเข้แม่น้ำไนล์และจระเข้สายพันธุ์อื่น ๆ อาศัยอยู่ เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าระบบความปลอดภัยของทางเดินชมสัตว์มีรั้วกั้นสูงกว่า 1.2 เมตร ป้องกันอุบัติเหตุพลัดตกได้เป็นอย่างดี เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นการจงใจโยนเด็กซึ่่งเป็นเหตุสุดวิสัย
หลังเกิดเหตุ สวนสัตว์ประกาศปิดให้บริการเฉพาะอาคารจัดแสดงสัตว์เขตร้อนชั่วคราวเพื่อส่งมอบพื้นที่ให้ตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด ส่วนพื้นที่อื่นยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
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