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ช็อก ชายโยนเด็ก 3 ขวบดิ่งบ่อจระเข้ลึก 6 เมตร ภรรยาเจ้าของสวนสัตว์ฮึดสู้โดดช่วย [อังกฤษ]

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 09:53 น.
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ช็อก ชายโยนเด็ก 3 ขวบดิ่งบ่อจระเข้ลึก 6 เมตรที่อังกฤษ ภรรยาเจ้าของสวนสัตว์ฮึดสู้โดดช่วย

ชายแปลกหน้าโยนเด็ก 3 ขวบดิ่งบ่อจระเข้ลึก 6 เมตรที่อังกฤษ ภรรยาเจ้าของสวนสัตว์ฮึดสู้โดดลงไปคว้าตัวรอดปาฏิหาริย์ เจ็บสาหัสกระดูกหักจากการตก ตำรวจรวบผู้ก่อเหตุทันควัน

เกิดเหตุสะเทือนขวัญที่สวนสัตว์ “จอห์นสันส์ ออฟ โอลด์ เฮิรสต์” (Johnsons of Old Hurst) ใกล้เมืองฮันติงดอน มณฑลเคมบริดจ์เชียร์ ประเทศอังกฤษ เมื่อชายแปลกหน้าวัย 30 ปี ก่อเหตุโยนเด็กชายวัย 3 ขวบ ตกจากทางเดินลงไปในบ่อจระเข้ลึกกว่า 6 เมตร ท่ามกลางสายตาของผู้คนจำนวนมาก

พยานในที่เกิดเหตุระบุว่า เทรซีย์ จอห์นสัน ภรรยาของเจ้าของสวนสัตว์ ตัดสินใจกระโดดลงไปในบ่อจระเข้ทันที เพื่อช่วยเหลือเด็กชายขึ้นมาจากน้ำได้อย่างปลอดภัยก่อนที่จระเข้จะเข้าถึงตัว เด็กชายได้รับบาดเจ็บสาหัส กระดูกเชิงกรานและแขนหักจากการตกจากที่สูง ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแอดเดนบรูกส์ในเมืองเคมบริดจ์ อาการทรงตัวแต่ยังอยู่ในขั้นวิกฤต

ตำรวจเคมบริดจ์เชียร์เข้าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ เป็นชายชาวเมืองนอร์ฟอล์ก ในข้อหาพยายามฆ่า สอบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุเดินทางมาทัศนศึกษาเป็นกลุ่ม ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือรู้จักกับเหยื่อมาก่อน

ช็อก ชายโยนเด็ก 3 ขวบดิ่งบ่อจระเข้ลึก 6 เมตร ภรรยาเจ้าของสวนสัตว์ฮึดสู้โดดช่วย

แหล่งข่าวท้องถิ่นระบุว่าชายคนดังกล่าวมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยมีผู้ดูแลเดินทางมาด้วย แต่ผู้ดูแลไม่ได้เฝ้าระวังในช่วงเวลาเกิดเหตุ

สวนสัตว์ดังกล่าวเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2006 ภายในส่วนแสดงสัตว์เลื้อยคลานมีจระเข้แม่น้ำไนล์และจระเข้สายพันธุ์อื่น ๆ อาศัยอยู่ เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าระบบความปลอดภัยของทางเดินชมสัตว์มีรั้วกั้นสูงกว่า 1.2 เมตร ป้องกันอุบัติเหตุพลัดตกได้เป็นอย่างดี เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นการจงใจโยนเด็กซึ่่งเป็นเหตุสุดวิสัย

หลังเกิดเหตุ สวนสัตว์ประกาศปิดให้บริการเฉพาะอาคารจัดแสดงสัตว์เขตร้อนชั่วคราวเพื่อส่งมอบพื้นที่ให้ตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด ส่วนพื้นที่อื่นยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 09:53 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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