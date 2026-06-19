ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ถึงไทยแล้ว ปลอดภัยดีหลัง “ยูเครน” ส่งโดรนนับร้อยตัวถล่มรัสเซีย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 09:47 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 09:47 น.
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อนุทิน ภริยา พร้อมคณะเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว ปลอดภัยดี หลังยูเครนส่งโดรนนับร้อยตัวถล่มรัสเซีย เตรียมทำงานต่อทันที

จากกรณีที่ยูเครนส่งโดรนเกือบ 200 ตัว ถล่มโรงกลั่นน้ำมันในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ซึ่งในช่วงเวลาเกิดเหตุนั้นนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย อยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – รัสเซีย สมัยพิเศษ เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซียนั้น

ก่อนที่จะมีรายงานว่านายอนุทิน และคณะปลอดภัยดี และได้เดินทางกลับประเทศไทยตามกำหนดเดิมในเวลา 20.00 น. ซึ่งจะเดินทางถึงประเทศไทยเวลา 09.00 น.ในวันที่ 19 มิ.ย.นี้ ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ล่าสุดมีรายงานว่านายอนุทิน และภริยา พร้อมด้วยคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ วันที่ 19 มิถุนายน 2569 ซึ่งนายอนุทินได้ให้สัมภาษณ์ ประเด็นคดี Forex ว่าเป็นเรื่องของระดับดีเอสไอ ตนจะไปทำอะไรทุกเรื่อง เดี๋ยวก็โดนผูกเป็นเรื่องการเมือง ซึ่งไม่เกี่ยว เรื่องการทำผิดกฎหมาย มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานป้องกันและปราบปราม นายกฯจะไปจับผู้ร้ายแบบนั้นไม่ได้

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2569 09:47 น.| อัปเดต: 19 มิ.ย. 2569 09:47 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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