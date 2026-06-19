วันสุดท้าย! ลงทะเบียน รับสิทธิลด ค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันสุดท้าย! ลงทะเบียน รับสิทธิลด ค่าน้ำ-ค่าไฟ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม หมดเขต 19 มิ.ย. 69 เวลา 16.30 น.
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดให้วันที่ 19 มิ.ย.2569 เวลา 16.30 น. เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยสิทธิ์นี้เปิดให้เฉพาะผู้ถือบัตรรายเดิมปี 2565 ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับส่วนลดดังกล่าวมาก่อนเท่านั้น ส่วนผู้ที่เคยลงทะเบียนไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใหม่
ช่องทางลงทะเบียนค่าน้ำประปา
- การประปานครหลวง (กปน.) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet
- การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register.html
เงื่อนไขการรับสิทธิรับส่วนลดค่าน้ำประปา
- ผู้ที่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จะได้รับใบแจ้งค่าน้ำประปาโดยหักจำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน (ตามจำนวนที่ใช้จริง)
- กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง
- กรณีใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับเงินสนับสนุนค่าน้ำประปา
ช่องทางลงทะเบียนค่าไฟฟ้า
- การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://meaeservice.mea.or.th/welfare
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th/Register
- กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กฟส.) สำหรับพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th
เงื่อนไขการรับสิทธิรับส่วนลดค่าไฟฟ้า
- ผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐฯ ต้องลงทะเบียนกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315.-บาท/เดือน/ครัวเรือน/สิทธิ์
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามสถานที่ใช้ไฟฟ้าที่ได้ลงทะเบียนไว้และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
- หากใช้ไฟฟ้าจำนวนเงินเกินกว่า 315.-บาท/เดือน จะไม่ได้รับสิทธิ์และต้องชำระค่าไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กำหนด
- กรณีลงทะเบียนกับการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และไม่เป็นนิติบุคคล หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วย ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป
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